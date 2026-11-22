ASGARİ ÜCRET ZAMMI HESAPLAMA: 2027 asgari ücret ne kadar olacak? Yüzde 25, 30, 35 ve 40 zam oranı ile yeni maaşlar kaç lira artacak?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ev sahipliğinde, işçi temsilcisi Türk-İş ile işveren temsilcisi TİSK’in aralık ayında bir araya geleceği Asgari Ücret Tespit Komisyonu öncesinde 2027 asgari ücret zammı için olası rakamlar netleşmeye başladı. Mevcut net 28 bin 75,50 TL üzerinden yapılan hesaplamalarda; Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) yıl sonu enflasyon hedefleri, Orta Vadeli Program (OVP) verileri ve bütçe disiplini doğrultusunda masadaki yüzde 25, 30, 35 ve 40 zam senaryoları arasında yüzde 30-34 artış bandı en güçlü beklenti olarak öne çıkarken, gözler 20-25 Aralık tarihlerinde açıklanacak nihai karara çevrildi.
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