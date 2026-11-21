Kuzey Marmara Otoyolu'nun Beykoz Riva Kavşağı mevkisinde, trafik güvenliğini tehlikeye düşürecek şekilde şerit değiştirerek ilerleyen bir sürücü seyir halindeki kamyona çarptı.
Kaza anı kameraya yansırken, sürücü kısa sürede yakalandı.
Kamera kayıtları incelendi
Olayın ardından İstanbul İl Jandarma Komutanlığına bağlı Otoyol Jandarma ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.
Güvenlik ve trafik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, kazaya neden olan sürücünün kimliğini tespit ederek şahsı yakaladı.
Sürücü belgesi iptal edildi, araç trafikten men edildi
Yakalanan sürücü hakkında işlem başlatıldı ve şahsa 90 bin lira idari para cezası uygulandı.
Aday sürücü statüsünde olması nedeniyle sürücü belgesi daimi olarak iptal edilen şahsın kazaya karıştığı araç ise 2 ay süreyle trafikten men edildi.
"Trafikte yapılan her kural ihlali, telafisi mümkün olmayan sonuçlara yol açabilir. Tehlikeli araç kullanarak hem kendi hayatınızı hem de diğer yol kullanıcılarının hayatını riske atmayın"
Bu yorumu Spam olarak bildirdiniz. Talebiniz değerlendiriliyor.