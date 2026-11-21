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Kuzey Marmara Otoyolu'nun Beykoz Riva Kavşağı mevkisinde, trafik güvenliğini tehlikeye düşürecek şekilde şerit değiştirerek ilerleyen bir sürücü seyir halindeki kamyona çarptı.

Kaza anı kameraya yansırken, sürücü kısa sürede yakalandı.

IHA Trafikte seyir halinde olan bir sürücü, trafik güvenliğini tehlikeye düşürecek şekilde şerit değiştirerek ilerlediği sırada kazaya neden oldu. Olay bölgedeki kameralara yansıdı

Kamera kayıtları incelendi

Olayın ardından İstanbul İl Jandarma Komutanlığına bağlı Otoyol Jandarma ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.

IHA İstanbul’un Beykoz ilçesinde tehlikeli şerit değiştirerek trafik kazasına neden olan sürücü, jandarma ekiplerince yakalandı. Sürücüye 90 bin TL para cezası uygulanırken, ehliyeti iptal edildi, aracı ise 2 ay trafikten men edildi.

Güvenlik ve trafik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, kazaya neden olan sürücünün kimliğini tespit ederek şahsı yakaladı.

IHA Trafikte seyir halinde olan bir sürücü, trafik güvenliğini tehlikeye düşürecek şekilde şerit değiştirerek ilerlediği sırada kazaya neden oldu. Olay bölgedeki kameralara yansıdı

Sürücü belgesi iptal edildi, araç trafikten men edildi

Yakalanan sürücü hakkında işlem başlatıldı ve şahsa 90 bin lira idari para cezası uygulandı.

DHA Kuzey Marmara Otoyolu'nun Beykoz Riva Kavşağı mevkisinde, şerit değiştirerek seyir halindeki kamyona çarpan sürücü, Otoyol Jandarma ekiplerince kısa sürede yakalandı.

Aday sürücü statüsünde olması nedeniyle sürücü belgesi daimi olarak iptal edilen şahsın kazaya karıştığı araç ise 2 ay süreyle trafikten men edildi.

DHA Beykoz Riva Kavşağı'nda Kuzey Marmara Otoyolu'nda şerit değiştirerek seyir halindeki kamyona çarpan sürücü, jandarma ekiplerince yakalanarak 90 bin lira idari para cezasıyla cezalandırıldı.

Öte yandan jandarma açıklamasında trafik kurallarına uyulmasının önemine dikkat çekildi ve şu ifadelere yer verildi:

"Trafikte yapılan her kural ihlali, telafisi mümkün olmayan sonuçlara yol açabilir. Tehlikeli araç kullanarak hem kendi hayatınızı hem de diğer yol kullanıcılarının hayatını riske atmayın"

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DHA Kuzey Marmara Otoyolu'nun Beykoz Riva Kavşağı mevkisinde şerit değiştirerek seyir halindeki kamyona çarpan sürücü, kısa sürede yakalanarak 90 bin lira idari para cezasıyla karşılaştı.

DHA Beykoz Riva Kavşağı mevkisinde şerit değiştirerek seyir halindeki kamyona çarpan sürücü, kamera kayıtlarıyla tespit edilip yakalandı.

DHA Beykoz Riva Kavşağı'nda şerit değiştirerek seyir halindeki kamyona çarpan sürücü, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Otoyol Jandarma ekiplerince yakalandı.

DHA Beykoz Riva Kavşağı'nda şerit değiştirerek kamyona çarpan sürücü, Otoyol Jandarma ekipleri tarafından yakalanarak işlem yapıldı.

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