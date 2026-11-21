Cumhurbaşkanı Erdoğan: Toplumları ve devletleri güçlü kılan her şeyden önce adalettir

Gaziosmanpaşa Adliyesi Açılış Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Toplumları ve devletleri güçlü kılan her şeyden önce adalettir. Merkezinde adaletin olmadığı hiçbir sistem yaşama imkanı bulamaz. Haklıya hakkının teslim edilmediği, kanunların hakkaniyetle uygulanmadığı, suçlunun işlediği cürmün cezasını çekmediği bir düzende huzur, güvenlik, toplumsal birlik sağlanamaz” dedi.