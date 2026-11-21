Güngören Merkez Mahallesi Geyik Sokak'taki inşaatta temel çalışmaları sırasında henüz bilinmeyen nedenle toprak kayması meydana geldi.
Bu sırada işçilerden biri toprak altında kaldı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis, arama kurtarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışması sonucu 52 yaşındaki Mustafa Sekmen toprak altından çıkarıldı.
Bilinci kapalı olduğu belirlenen Sekmen, ambulansla Bağcılar Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Belediye ekiplerince inşaat alanındaki çalışmalar durduruldu.
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