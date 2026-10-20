Maaşlar baştan sona değişecek! Memur ve emekli maaşı, asgari ücret... Kuruşu kuruşuna yeni maaşlar hesaplandı

Emekli ve memur maaş zammı 2026 için eylül ayı enflasyon verisinin açıklanmasıyla birlikte yeni bir aşamaya geldi. Yılın ilk dokuz ayındaki enflasyonun ortaya çıkması, milyonlarca emekli ve memurun ocak ayında alacağı maaş artışına ilişkin hesaplamalarda önemli bir veriyi daha ortaya çıkardı. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranının belirlenmesinde altı aylık enflasyon dikkate alınırken, memur ve memur emeklileri açısından ise toplu sözleşme artışının yanı sıra oluşacak enflasyon farkı da hesaplamaya dahil ediliyor. Yılın son üç ayında açıklanacak veriler beklenirken, mevcut üç aylık tablo üzerinden ocak ayında maaşların ne kadar artabileceğine yönelik hesaplamalar da gündeme geldi. Peki eylül enflasyonuyla birlikte emekli ve memur maaş zammında hangi oran ortaya çıktı, yıl sonunda zam oranı ne kadar olacak, maaşlar hangi seviyeye çıkacak? İşte emekli, memur ve işçiler için yeni maaş hesabı…