İstanbul su kesintisi 21 Ekim 2026: İSKİ su kesintisi yaşanan ilçeler ve mahalleler, sular ne zaman, saat kaçta gelecek?
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), yarın isale hattında yapılacak çalışmalar nedeniyle üç ilçede 11 saat süreyle su kesintisi uygulanacağını duyurdu. Kesintiden etkilenecek bölgelerde yaşayan vatandaşlar, suların ne zaman kesileceğini ve hangi mahallelerin çalışma kapsamında olduğunu araştırmaya başladı. Peki, İstanbul’da hangi ilçe ve mahallelerde su kesintisi yaşanacak? İşte İSKİ su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler.
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yapılan resmi duyuruya göre, yürütülen ana isale hattı bağlantı çalışmaları nedeniyle 21 Ekim 2026 Çarşamba günü megakentin 3 ilçesindeki toplam 9 mahallede planlı su kesintisi uygulanacaktır. İSKİ açıklamasında, kesintinin11 saat boyunca süreceği belirtilerek vatandaşların gerekli tedbirleri almaları rica edildi. Çalışma kapsamında su verilemeyecek ilçe ve mahalleler şu şekildedir:
İSKİ su kesintisi hangi ilçe ve mahallede olacak?
İSKİ'den yapılan açıklamaya göre, Arnavutköy Ömerli Mahallesi'nde deplase çalışmaları tamamlanan 800 milimetre ve 400 milimetre çapındaki isale hatlarının mevcut isale hatlarına bağlantı çalışmaları yapılacak.
Başakşehir'de Bahçeşehir 2. Kısım Mahallesi,
Esenyurt'ta Orhangazi Mahallesi,
Arnavutköy'de Ömerli, Deliklikaya,
Hastane, Hadımköy, Yassıören, Yeşilbayır ve Dursunköy mahallelerine su verilemeyecek.
İSKİ sular ne zaman, saat kaçta gelecek?
İSKİ'den yapılan açıklamaya göre, kesinti yarın 10.00 ve 21.00 saatleri arasında yaşanacak.