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BİM aktüel ürünler kataloğu: 23 Ekim Cuma BİM aktüel bu hafta indirimde neler var?

BİM aktüel ürünler kataloğu: 23 Ekim Cuma BİM aktüel bu hafta indirimde neler var?

13:27, 20/10/2026, SalıG: Güncelleme: 13:28, 20/10/2026, Salı
Yeni Şafak
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BİM aktüel ürünler kataloğu: 23 Ekim Cuma BİM aktüel bu hafta indirimde neler var?

BİM 23 Ekim Cuma aktüel ürünler kataloğu, haftanın fırsatlarını takip eden tüketicilerin gündeminde yer alıyor. Alışveriş listesini hazırlayanlar, bugün BİM’de hangi ürünlerin indirimde olduğunu ve güncel fiyatları araştırıyor. Keysmart nofrost buzdolabı key 490 NFS 35.450 TL, adore çekmeceli TV sephesi 4.290 TL, 3 kapaklı gardırop 4.750 TL, çift yönlü şömine ısıtıcı 1.590 TL'den satışta olacak. İşte BİM aktüel ürünler kataloğu 23 Ekim 2026 indirim listesi.

Türkiye’nin önde gelen zincir marketlerinden BİM, her hafta Cuma günleri tüketicilerle buluşturduğu aktüel ürünler kampanyasını 23 Ekim 2026 Cuma günü itibarıyla mağazalarında erişime açtı. Erken saatlerden itibaren şubelerin önünde yoğunluk oluşturan vatandaşlar, "BİM’de bugün indirimde neler var, 23 Ekim Cuma aktüel kataloğunda hangi ürünler satışta?" sorularına yanıt arıyor. Bu haftaki indirim bülteninde; mutfak araç-gereçleri, Küçük Ev Aletleri, televizyon ve akıllı teknolojik ürünler, kış sezonuna özel tekstil ürünleri (battaniye, pijama takımları, terlik çeşitleri) ile çocuk oyuncakları cazip fiyat etiketleriyle öne çıkıyor. Yüksek hızlı hava üfleyici 999 TL, elektrikli tek gözlü dcak 999 TL, baharat öğütücü 399 TL'den satışa çıkacak. İşte 23 Ekim BİM aktüel ürünler kataloğu ürünleri.

Türkiye’nin önde gelen zincir marketlerinden BİM, her hafta Cuma günleri tüketicilerle buluşturduğu aktüel ürünler kampanyasını 23 Ekim 2026 Cuma günü itibarıyla mağazalarında erişime açtı. Erken saatlerden itibaren şubelerin önünde yoğunluk oluşturan vatandaşlar, "BİM’de bugün indirimde neler var, 23 Ekim Cuma aktüel kataloğunda hangi ürünler satışta?" sorularına yanıt arıyor. Bu haftaki indirim bülteninde; mutfak araç-gereçleri, Küçük Ev Aletleri, televizyon ve akıllı teknolojik ürünler, kış sezonuna özel tekstil ürünleri (battaniye, pijama takımları, terlik çeşitleri) ile çocuk oyuncakları cazip fiyat etiketleriyle öne çıkıyor. Yüksek hızlı hava üfleyici 999 TL, elektrikli tek gözlü dcak 999 TL, baharat öğütücü 399 TL'den satışa çıkacak. İşte 23 Ekim BİM aktüel ürünler kataloğu ürünleri.

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

Keysmart Nofrost Buzdolabı KEY 490 NFS 35.450 TL

Keysmart Nofrost Buzdolabı KEY 300 NFE 22.900 TL

Keysmart Buzdolabı KEY 330 STE 19.900 TL

Keysmart 7 Kg Çamaşır Makinesi KEY 712 CM 17.900 TL

Keysmart 8 Kg Çamaşır Makinesi KEY 810 CM 19.900 TL

Keysmart 9 Kg Çamaşır Makinesi KEY 910 CM 20.900 TL

Keysmart 9 Kg Çamaşır Kurutma Makinesi KEY 90 KM 17.900 TL

Keysmart 8 Kg Çamaşır Kurutma Makinesi KEY 80 KM 15.900 TL

Keysmart 4 Programlı Bulaşık Makinesi KEY 4014 BMS 17.900 TL

Keysmart 4 Programlı Bulaşık Makinesi KEY 4014 BM 15.900 TL

Kiwi Cam Temizleme Robotu KWC-7131 3.750 TL

Adore Hampton 3 Kapaklı Gardırop 5.990 TL

Adore Çekmeceli Tv Sephesi 4.290 TL

Adore 3 Kapaklı Gardırop 4.750 TL

Adore 4 Kapaklı Tek Çekmeceli Kahve Köşesi 4.990 TL

Adore Çamaşır Makinesi Dolabı 2.990 TL

Adore Sürgü Tablalı Çamaşır ve Kurutma Makinesi Dolabı 3.590 TL

Tefal Karnıyarık Tencere 1.690 TL

Tefal Karnıyarık Tencere 26 cm 1.690 TL

Tefal Tava 32 cm 1.050 TL

Tefal Sahan 22 cm 999 TL

Tefal Düdüklü Tencere 6 L 5.400 TL

Tefal Renkli Bıçak Seti 499 TL

Meyve / Sebze Bıçağı 2'li 89 TL

Bıçak Bileyici 299 TL

Glass in love Gravürlü Cam Su Bardağı 250 ml 3'lü 159 TL

Glass in love Gravürlü Ayaklı Cam Kase 120 ml 3'lü 129 TL

English Home Porselen Kahve Fincan Takımı Çeşitleri 80 ml 2'li 239 TL

Siyah Kapaklı Borosilikat Demlik 900 ml 219 TL

Keramika Renkli Mottolu Kupa 345 cc 99 TL

Benante Desenli Yuvarlak Kase 20 cm 89 TL

Benante Akasya Kesme Tahtası / Sunumluk 179 TL

Desenli Saklama Kabı 3,6 L 89 TL

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞUKeysmart Nofrost Buzdolabı KEY 490 NFS 35.450 TLKeysmart Nofrost Buzdolabı KEY 300 NFE 22.900 TLKeysmart Buzdolabı KEY 330 STE 19.900 TLKeysmart 7 Kg Çamaşır Makinesi KEY 712 CM 17.900 TLKeysmart 8 Kg Çamaşır Makinesi KEY 810 CM 19.900 TLKeysmart 9 Kg Çamaşır Makinesi KEY 910 CM 20.900 TLKeysmart 9 Kg Çamaşır Kurutma Makinesi KEY 90 KM 17.900 TLKeysmart 8 Kg Çamaşır Kurutma Makinesi KEY 80 KM 15.900 TLKeysmart 4 Programlı Bulaşık Makinesi KEY 4014 BMS 17.900 TLKeysmart 4 Programlı Bulaşık Makinesi KEY 4014 BM 15.900 TLKiwi Cam Temizleme Robotu KWC-7131 3.750 TLAdore Hampton 3 Kapaklı Gardırop 5.990 TLAdore Çekmeceli Tv Sephesi 4.290 TLAdore 3 Kapaklı Gardırop 4.750 TLAdore 4 Kapaklı Tek Çekmeceli Kahve Köşesi 4.990 TLAdore Çamaşır Makinesi Dolabı 2.990 TLAdore Sürgü Tablalı Çamaşır ve Kurutma Makinesi Dolabı 3.590 TLTefal Karnıyarık Tencere 1.690 TLTefal Karnıyarık Tencere 26 cm 1.690 TLTefal Tava 32 cm 1.050 TLTefal Sahan 22 cm 999 TLTefal Düdüklü Tencere 6 L 5.400 TLTefal Renkli Bıçak Seti 499 TLMeyve / Sebze Bıçağı 2'li 89 TLBıçak Bileyici 299 TLGlass in love Gravürlü Cam Su Bardağı 250 ml 3'lü 159 TLGlass in love Gravürlü Ayaklı Cam Kase 120 ml 3'lü 129 TLEnglish Home Porselen Kahve Fincan Takımı Çeşitleri 80 ml 2'li 239 TLSiyah Kapaklı Borosilikat Demlik 900 ml 219 TLKeramika Renkli Mottolu Kupa 345 cc 99 TLBenante Desenli Yuvarlak Kase 20 cm 89 TLBenante Akasya Kesme Tahtası / Sunumluk 179 TLDesenli Saklama Kabı 3,6 L 89 TL

Sayley Kakaolu Fındık Kreması 400 g 69 TL

Ülker Fındık Rüyası Bütün Fındıklı Çikolata 40,5 g 19,50 TL

Bebeto Bubble Gum Yumuşak Şeker 140 g 35 TL

Kitkat F1 Figürlü Sütlü Çikolata 6x11 g 79 TL

Kathy Fındıklı Pralin Dolgulu Belçika Çikolatası 250 g 149 TL

Adikam Oyun Kumandası Figürlü Çikolata 70 g 119 TL

Ganache Fındık Dolgulu Beyaz Çikolata Kaplamalı Bisküvi 105 g 149 TL

Miskos Kakao Kaplamalı Pişmaniye 200 g 99 TL

Miskos Sade Çekme Helva 240 g 89 TL

Miskos Sade ve Kakaolu Pişmaniye 150 g 59 TL

Miskos Çekme Helva Çeşitleri 240 g 99 TL

Hanuta Fındık Kremalı Gofret 2x22 g 58 TL

Biscolata Mia Fındık Kaplamalı Kakaolu Krema Dolgulu Top Gofret 30,1 g 35 TL

Ülker Çifte Kavrulmuş Pötibör Bisküvi 800 g 89 TL

Ülker Dido Nut Antep Fıstıklı 35 g 42 TL

Patisswiss Bold Bütün Kajulu Kare Çikolata 100 g 79 TL



Sayley Kakaolu Fındık Kreması 400 g 69 TLÜlker Fındık Rüyası Bütün Fındıklı Çikolata 40,5 g 19,50 TLBebeto Bubble Gum Yumuşak Şeker 140 g 35 TLKitkat F1 Figürlü Sütlü Çikolata 6x11 g 79 TLKathy Fındıklı Pralin Dolgulu Belçika Çikolatası 250 g 149 TLAdikam Oyun Kumandası Figürlü Çikolata 70 g 119 TLGanache Fındık Dolgulu Beyaz Çikolata Kaplamalı Bisküvi 105 g 149 TLMiskos Kakao Kaplamalı Pişmaniye 200 g 99 TLMiskos Sade Çekme Helva 240 g 89 TLMiskos Sade ve Kakaolu Pişmaniye 150 g 59 TLMiskos Çekme Helva Çeşitleri 240 g 99 TLHanuta Fındık Kremalı Gofret 2x22 g 58 TLBiscolata Mia Fındık Kaplamalı Kakaolu Krema Dolgulu Top Gofret 30,1 g 35 TLÜlker Çifte Kavrulmuş Pötibör Bisküvi 800 g 89 TLÜlker Dido Nut Antep Fıstıklı 35 g 42 TLPatisswiss Bold Bütün Kajulu Kare Çikolata 100 g 79 TL

Eti Susamlı Çubuk Kraker 120 g 23,50 TL

Eti Crax Peynirli Soğanlı Patlayan Kraker 90 g 32 TL

Rice Up 120 g Prınç Patlağı 65 TL

Eti Paykek Kakaolu Kek 200 g 49 TL

Pınar %2,5 Yağlı Süt 1 L 65 TL

Yörsan %0,6 Yağlı Yoğurt 3000 g 149 TL

İçim %3 Yağlı Yoğurt 3000 g 199 TL

Sek Süzme Yoğurt 400 g 79,50 TL

Binvezir Tam Yağlı Taze Kaşar Peyniri 1000 g 399 TL

Binvezir Yarım Yağlı Eritme Peyniri 1000 g 369 TL

Yörsan Ayran 2 L 79,50 TL

Dost Şeftalili Pastörize Süt 1 L 59 TL

Altınkılıç Orman Meyveli Kefir 1 L 109 TL

İçim Labne 3x180 g 179 TL

Alsan Riviera Zeytinyağı 5 L 899 TL

Kırlangıç Ayçiçek Yağı 5 L 449 TL

Efsane Baldo Pirinç 5 kg 369 TL

Saban Bulgur Çeşitleri 1 kg 38 TL

Arbella Tagliatelle Makarna 400 g 69 TL

Arbella Makarna Çeşitleri 500 g 19,75 TL

Söke Tam Buğdaylı Tortilla Lavaş 360 g 20 cm 39 TL

Pastavilla Lazanya 500 g 120 TL

Kaanlar Yağlı Kara Siyah Zeytin 291-320 Adet/Kg 900 g 159 TL

Üzüm Pekmezi 500 g + Tahin 400 g Lokman 189 TL

Balçiçek Süzme Çiçek Balı 1 kg 365 TL

Polpa Domates Parçacıklı Rende Burcu 675 g 35 TL

Set Calve Ketçap 610 g + Mayonez 380 g 129 TL

Un'aurora Food Yaprak Sarma 400 g 89,50 TL

Eti Susamlı Çubuk Kraker 120 g 23,50 TLEti Crax Peynirli Soğanlı Patlayan Kraker 90 g 32 TLRice Up 120 g Prınç Patlağı 65 TLEti Paykek Kakaolu Kek 200 g 49 TLPınar %2,5 Yağlı Süt 1 L 65 TLYörsan %0,6 Yağlı Yoğurt 3000 g 149 TLİçim %3 Yağlı Yoğurt 3000 g 199 TLSek Süzme Yoğurt 400 g 79,50 TLBinvezir Tam Yağlı Taze Kaşar Peyniri 1000 g 399 TLBinvezir Yarım Yağlı Eritme Peyniri 1000 g 369 TLYörsan Ayran 2 L 79,50 TLDost Şeftalili Pastörize Süt 1 L 59 TLAltınkılıç Orman Meyveli Kefir 1 L 109 TLİçim Labne 3x180 g 179 TLAlsan Riviera Zeytinyağı 5 L 899 TLKırlangıç Ayçiçek Yağı 5 L 449 TLEfsane Baldo Pirinç 5 kg 369 TLSaban Bulgur Çeşitleri 1 kg 38 TLArbella Tagliatelle Makarna 400 g 69 TLArbella Makarna Çeşitleri 500 g 19,75 TLSöke Tam Buğdaylı Tortilla Lavaş 360 g 20 cm 39 TLPastavilla Lazanya 500 g 120 TLKaanlar Yağlı Kara Siyah Zeytin 291-320 Adet/Kg 900 g 159 TLÜzüm Pekmezi 500 g + Tahin 400 g Lokman 189 TLBalçiçek Süzme Çiçek Balı 1 kg 365 TLPolpa Domates Parçacıklı Rende Burcu 675 g 35 TLSet Calve Ketçap 610 g + Mayonez 380 g 129 TLUn'aurora Food Yaprak Sarma 400 g 89,50 TL

Favori Yumak 3'lü 129 TL

Trend Cake Yumak 200 g 129 TL

Molinella Tek Kişilik Lastikli Çarşaf 100x200 cm+25 cm 199 TL

Molinella Çift Kişilik Lastikli Çarşaf 160x200 cm+25 cm 279 TL

Mutfak Halısı 60x100 cm + 45x60 cm 2'li 169 TL

Kaşmir Halı Bambu Banyo Paspası 40x60 cm 449 TL

Kurulama Bezi 40x60 cm 2'li 65 TL

Masa Örtüsü 160x160 cm 139 TL

Eşofman Altı Erkek 219 TL

Eşofman Altı Kadın 219 TL

Favori Yumak 3'lü 129 TLTrend Cake Yumak 200 g 129 TLMolinella Tek Kişilik Lastikli Çarşaf 100x200 cm+25 cm 199 TLMolinella Çift Kişilik Lastikli Çarşaf 160x200 cm+25 cm 279 TLMutfak Halısı 60x100 cm + 45x60 cm 2'li 169 TLKaşmir Halı Bambu Banyo Paspası 40x60 cm 449 TLKurulama Bezi 40x60 cm 2'li 65 TLMasa Örtüsü 160x160 cm 139 TLEşofman Altı Erkek 219 TLEşofman Altı Kadın 219 TL

Kapüşonlu Sweatshirt Erkek 299 TL

Kapüşonlu Sweatshirt Kadın 299 TL

Yarım Fermuarlı Sweatshirt Kadın 599 TL

Pantolon Kadın 479 TL

Spor Çanta 43x28x14 cm 579 TL

Polar Eldiven Kesik Parmak 119 TL

Su İticili Kar Eldiveni 179 TL

Kapüşonlu Sweatshirt Erkek 299 TLKapüşonlu Sweatshirt Kadın 299 TLYarım Fermuarlı Sweatshirt Kadın 599 TLPantolon Kadın 479 TLSpor Çanta 43x28x14 cm 579 TLPolar Eldiven Kesik Parmak 119 TLSu İticili Kar Eldiveni 179 TL
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