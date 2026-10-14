Maaşlar baştan sona değişecek! Memur ve emekli maaşı, asgari ücret... Kuruşu kuruşuna yeni maaşlar hesaplandı

EYLÜL ENFLASYONUYLA 3 AYLIK ARTIŞ YÜZDE 5,57 OLDU

Temmuz ayında yüzde 1,78, ağustos ayında yüzde 1,84 ve eylül ayında yüzde 1,84 olarak gerçekleşen enflasyonun ardından yılın ikinci yarısındaki üç aylık toplam artış yüzde 5,57 oldu.

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ocak zammında 6 aylık enflasyon dikkate alındığı için şu anki yüzde 5,57'lik oran kesinleşmiş ara artışı gösteriyor. Ancak nihai zam oranının ortaya çıkması için ekim, kasım ve aralık aylarına ilişkin üç enflasyon verisinin daha açıklanması gerekiyor.

Mevcut 23 bin 552 liralık en düşük emekli aylığı ödemesi, yüzde 5,57'lik üç aylık artış üzerinden hesaplandığında yaklaşık 24 bin 864 liraya ulaşıyor.

Bu rakam henüz Ocak 2027 maaşı olarak değerlendirilmiyor. Yılın kalan üç ayında gerçekleşecek enflasyon, emeklilerin nihai zam oranını belirleyecek.