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Maaşlar baştan sona değişecek! Memur ve emekli maaşı, asgari ücret... Kuruşu kuruşuna yeni maaşlar hesaplandı

Maaşlar baştan sona değişecek! Memur ve emekli maaşı, asgari ücret... Kuruşu kuruşuna yeni maaşlar hesaplandı

12:31, 14/10/2026, ÇarşambaG: Güncelleme: 12:31, 14/10/2026, Çarşamba
Yeni Şafak
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Maaşlar baştan sona değişecek! Memur ve emekli maaşı, asgari ücret... Kuruşu kuruşuna yeni maaşlar hesaplandı

Emekli ve memur maaş zammı 2026 için eylül ayı enflasyon verisinin açıklanmasıyla birlikte yeni bir aşamaya geldi. Yılın ilk dokuz ayındaki enflasyonun ortaya çıkması, milyonlarca emekli ve memurun ocak ayında alacağı maaş artışına ilişkin hesaplamalarda önemli bir veriyi daha ortaya çıkardı. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranının belirlenmesinde altı aylık enflasyon dikkate alınırken, memur ve memur emeklileri açısından ise toplu sözleşme artışının yanı sıra oluşacak enflasyon farkı da hesaplamaya dahil ediliyor. Yılın son üç ayında açıklanacak veriler beklenirken, mevcut üç aylık tablo üzerinden ocak ayında maaşların ne kadar artabileceğine yönelik hesaplamalar da gündeme geldi. Peki eylül enflasyonuyla birlikte emekli ve memur maaş zammında hangi oran ortaya çıktı, yıl sonunda zam oranı ne kadar olacak, maaşlar hangi seviyeye çıkacak? İşte emekli, memur ve işçiler için yeni maaş hesabı…

Emekli maaş zammı 2026 ve memur maaş zammı 2026 hesaplamalarında eylül ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte üç aylık dönem geride kaldı. Yılın ilk dokuz ayında oluşan enflasyon rakamı, ocak ayında yapılacak maaş artışlarının hesaplanmasında önemli bir gösterge olurken, emekliler ve kamu çalışanları kalan üç aylık dönemin verilerini beklemeye başladı. SSK ve Bağ-Kur emeklileri için altı aylık enflasyonun tamamlanması beklenirken, memur ve memur emeklilerinin alacağı artışta toplu sözleşme kapsamında belirlenen oran ile enflasyon farkının birlikte değerlendirilmesi gerekiyor. Eylül verisinin ardından ortaya çıkan tablo, yıl sonunda oluşabilecek maaş artışlarına ilişkin beklentileri de şekillendirdi. Peki emekli ve memur maaşları ocak ayında ne kadar artacak, üç aylık enflasyon sonrası zam hesabında son durum ne, yıl sonunda hangi oran ortaya çıkabilir? İşte milyonlarca kişinin merak ettiği güncel maaş hesaplamaları…

Emekli maaş zammı 2026 ve memur maaş zammı 2026 hesaplamalarında eylül ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte üç aylık dönem geride kaldı. Yılın ilk dokuz ayında oluşan enflasyon rakamı, ocak ayında yapılacak maaş artışlarının hesaplanmasında önemli bir gösterge olurken, emekliler ve kamu çalışanları kalan üç aylık dönemin verilerini beklemeye başladı. SSK ve Bağ-Kur emeklileri için altı aylık enflasyonun tamamlanması beklenirken, memur ve memur emeklilerinin alacağı artışta toplu sözleşme kapsamında belirlenen oran ile enflasyon farkının birlikte değerlendirilmesi gerekiyor. Eylül verisinin ardından ortaya çıkan tablo, yıl sonunda oluşabilecek maaş artışlarına ilişkin beklentileri de şekillendirdi. Peki emekli ve memur maaşları ocak ayında ne kadar artacak, üç aylık enflasyon sonrası zam hesabında son durum ne, yıl sonunda hangi oran ortaya çıkabilir? İşte milyonlarca kişinin merak ettiği güncel maaş hesaplamaları…

Emekli ve Memur Maaşlarında Ocak 2027 Hesabı: Zam Oranları Netleşmeye Başladı

Milyonlarca emekli ve memurun Ocak 2027 döneminde alacağı maaş artışına ilişkin hesaplamalarda önemli bir aşama geride kaldı. Eylül ayı enflasyonunun yüzde 1,84 olarak gerçekleşmesiyle birlikte 2026 yılının ikinci yarısına ilişkin üç aylık enflasyon verisi tamamlandı. Temmuz, ağustos ve eylül aylarının toplamında enflasyon yüzde 5,57 seviyesine ulaştı. Açıklanan son veri, özellikle SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak 2027 zammına ilişkin ilk önemli tabloyu ortaya çıkardı. Memur ve memur emeklileri açısından da yılın ikinci yarısındaki enflasyonun yüzde 7'yi aşması halinde oluşacak enflasyon farkı için hesaplamalar hız kazandı. Böylece hem emekli maaşlarında hem de memur ücretlerinde ocak ayında oluşabilecek artışlara ilişkin farklı senaryolar gündeme geldi.

Emekli ve Memur Maaşlarında Ocak 2027 Hesabı: Zam Oranları Netleşmeye BaşladıMilyonlarca emekli ve memurun Ocak 2027 döneminde alacağı maaş artışına ilişkin hesaplamalarda önemli bir aşama geride kaldı. Eylül ayı enflasyonunun yüzde 1,84 olarak gerçekleşmesiyle birlikte 2026 yılının ikinci yarısına ilişkin üç aylık enflasyon verisi tamamlandı. Temmuz, ağustos ve eylül aylarının toplamında enflasyon yüzde 5,57 seviyesine ulaştı. Açıklanan son veri, özellikle SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak 2027 zammına ilişkin ilk önemli tabloyu ortaya çıkardı. Memur ve memur emeklileri açısından da yılın ikinci yarısındaki enflasyonun yüzde 7'yi aşması halinde oluşacak enflasyon farkı için hesaplamalar hız kazandı. Böylece hem emekli maaşlarında hem de memur ücretlerinde ocak ayında oluşabilecek artışlara ilişkin farklı senaryolar gündeme geldi.

EYLÜL ENFLASYONUYLA 3 AYLIK ARTIŞ YÜZDE 5,57 OLDU

Temmuz ayında yüzde 1,78, ağustos ayında yüzde 1,84 ve eylül ayında yüzde 1,84 olarak gerçekleşen enflasyonun ardından yılın ikinci yarısındaki üç aylık toplam artış yüzde 5,57 oldu.

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ocak zammında 6 aylık enflasyon dikkate alındığı için şu anki yüzde 5,57'lik oran kesinleşmiş ara artışı gösteriyor. Ancak nihai zam oranının ortaya çıkması için ekim, kasım ve aralık aylarına ilişkin üç enflasyon verisinin daha açıklanması gerekiyor.

Mevcut 23 bin 552 liralık en düşük emekli aylığı ödemesi, yüzde 5,57'lik üç aylık artış üzerinden hesaplandığında yaklaşık 24 bin 864 liraya ulaşıyor.

Bu rakam henüz Ocak 2027 maaşı olarak değerlendirilmiyor. Yılın kalan üç ayında gerçekleşecek enflasyon, emeklilerin nihai zam oranını belirleyecek.

EYLÜL ENFLASYONUYLA 3 AYLIK ARTIŞ YÜZDE 5,57 OLDUTemmuz ayında yüzde 1,78, ağustos ayında yüzde 1,84 ve eylül ayında yüzde 1,84 olarak gerçekleşen enflasyonun ardından yılın ikinci yarısındaki üç aylık toplam artış yüzde 5,57 oldu.SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ocak zammında 6 aylık enflasyon dikkate alındığı için şu anki yüzde 5,57'lik oran kesinleşmiş ara artışı gösteriyor. Ancak nihai zam oranının ortaya çıkması için ekim, kasım ve aralık aylarına ilişkin üç enflasyon verisinin daha açıklanması gerekiyor.Mevcut 23 bin 552 liralık en düşük emekli aylığı ödemesi, yüzde 5,57'lik üç aylık artış üzerinden hesaplandığında yaklaşık 24 bin 864 liraya ulaşıyor.Bu rakam henüz Ocak 2027 maaşı olarak değerlendirilmiyor. Yılın kalan üç ayında gerçekleşecek enflasyon, emeklilerin nihai zam oranını belirleyecek.

OCAKTA EMEKLİ ZAMMI YÜZDE 9-10 BANDINA ÇIKABİLİR

Yıl sonu enflasyonuna yönelik beklentiler, SSK ve Bağ-Kur emeklileri açısından yüzde 9 ile yüzde 10'un üzerinde bir artış ihtimalini gündeme getiriyor.

Orta Vadeli Program'da 2026 yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 28,4 olarak belirlenmişti. Bu tahminin gerçekleşmesi halinde yılın ikinci yarısındaki enflasyon yüzde 9,04 seviyesinde olacak.

Böyle bir senaryoda SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak 2027 dönemindeki artışı yüzde 9,04 olarak hesaplanıyor. Bu oranın taban aylığa da aynı şekilde yansıtılması halinde 23 bin 552 liralık en düşük ödeme yaklaşık 25 bin 681 liraya çıkabilecek.

Yıl sonu enflasyonunun yüzde 30'a yaklaşması halinde ise emeklilerin zam oranının yüzde 10 seviyesine ulaşması bekleniyor.

OCAKTA EMEKLİ ZAMMI YÜZDE 9-10 BANDINA ÇIKABİLİRYıl sonu enflasyonuna yönelik beklentiler, SSK ve Bağ-Kur emeklileri açısından yüzde 9 ile yüzde 10'un üzerinde bir artış ihtimalini gündeme getiriyor.Orta Vadeli Program'da 2026 yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 28,4 olarak belirlenmişti. Bu tahminin gerçekleşmesi halinde yılın ikinci yarısındaki enflasyon yüzde 9,04 seviyesinde olacak.Böyle bir senaryoda SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak 2027 dönemindeki artışı yüzde 9,04 olarak hesaplanıyor. Bu oranın taban aylığa da aynı şekilde yansıtılması halinde 23 bin 552 liralık en düşük ödeme yaklaşık 25 bin 681 liraya çıkabilecek.Yıl sonu enflasyonunun yüzde 30'a yaklaşması halinde ise emeklilerin zam oranının yüzde 10 seviyesine ulaşması bekleniyor.

MEMUR VE MEMUR EMEKLİLERİNDE ENFLASYON FARKI HESABI

Memur ve memur emeklilerinin Ocak 2027 zammında farklı bir hesaplama uygulanıyor. Kamu Görevlileri Hakem Kurulu kararı kapsamında ocak ayında yüzde 5 toplu sözleşme artışı bulunuyor. Bunun yanında 2026'nın ikinci yarısındaki enflasyonun yüzde 7'yi aşması halinde aşan bölüm kadar enflasyon farkı oluşacak.

İlk üç aylık enflasyon yüzde 5,57 seviyesinde bulunuyor. Dolayısıyla henüz yüzde 7'lik eşik aşılmış değil. Ancak yılın son üç ayındaki verilerle birlikte 6 aylık enflasyonun yüzde 7'nin üzerine çıkması bekleniyor.

Yıl sonu enflasyonunun yüzde 29-30 seviyelerinde gerçekleşmesi halinde memur ve memur emeklilerinin toplam ocak zammının yüzde 7-8 bandında şekillenmesi bekleniyor.

Örneğin yıl sonu enflasyonunun yüzde 29,61 seviyesinde gerçekleşmesi halinde yılın ikinci yarısındaki enflasyon yüzde 10,07 olacak. Bu durumda yüzde 2,87 oranında enflasyon farkı oluşacak ve yüzde 5'lik toplu sözleşme artışıyla birlikte toplam zam yaklaşık yüzde 8,01 seviyesine ulaşacak.

MEMUR VE MEMUR EMEKLİLERİNDE ENFLASYON FARKI HESABIMemur ve memur emeklilerinin Ocak 2027 zammında farklı bir hesaplama uygulanıyor. Kamu Görevlileri Hakem Kurulu kararı kapsamında ocak ayında yüzde 5 toplu sözleşme artışı bulunuyor. Bunun yanında 2026'nın ikinci yarısındaki enflasyonun yüzde 7'yi aşması halinde aşan bölüm kadar enflasyon farkı oluşacak.İlk üç aylık enflasyon yüzde 5,57 seviyesinde bulunuyor. Dolayısıyla henüz yüzde 7'lik eşik aşılmış değil. Ancak yılın son üç ayındaki verilerle birlikte 6 aylık enflasyonun yüzde 7'nin üzerine çıkması bekleniyor.Yıl sonu enflasyonunun yüzde 29-30 seviyelerinde gerçekleşmesi halinde memur ve memur emeklilerinin toplam ocak zammının yüzde 7-8 bandında şekillenmesi bekleniyor.Örneğin yıl sonu enflasyonunun yüzde 29,61 seviyesinde gerçekleşmesi halinde yılın ikinci yarısındaki enflasyon yüzde 10,07 olacak. Bu durumda yüzde 2,87 oranında enflasyon farkı oluşacak ve yüzde 5'lik toplu sözleşme artışıyla birlikte toplam zam yaklaşık yüzde 8,01 seviyesine ulaşacak.

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI 75-76 BİN LİRAYA ÇIKABİLİR

Mevcut hesaplamalara göre yıl sonu enflasyon beklentilerinin gerçekleşmesi halinde en düşük memur maaşında da önemli bir artış yaşanacak.

Yüzde 8 civarında bir toplam zam senaryosunda en düşük memur maaşının yaklaşık 75 bin 849 liraya yükselmesi bekleniyor.

En düşük memur emekli aylığının ise aynı senaryoda 34 bin 52 lira seviyesine ulaşabileceği hesaplanıyor.

Kesin rakamlar ise yılın ikinci yarısındaki enflasyonun tamamlanmasının ardından ortaya çıkacak.

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI 75-76 BİN LİRAYA ÇIKABİLİRMevcut hesaplamalara göre yıl sonu enflasyon beklentilerinin gerçekleşmesi halinde en düşük memur maaşında da önemli bir artış yaşanacak.Yüzde 8 civarında bir toplam zam senaryosunda en düşük memur maaşının yaklaşık 75 bin 849 liraya yükselmesi bekleniyor.En düşük memur emekli aylığının ise aynı senaryoda 34 bin 52 lira seviyesine ulaşabileceği hesaplanıyor.Kesin rakamlar ise yılın ikinci yarısındaki enflasyonun tamamlanmasının ardından ortaya çıkacak.

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİNİN TABAN AYLIĞI NE KADAR OLACAK?

Yıl sonu enflasyonunun yüzde 28,4 seviyesinde gerçekleşmesi halinde yüzde 9,04'lük zam hesabı ortaya çıkıyor. Bu oranın taban aylığa da uygulanması halinde en düşük emekli ödemesi 25 bin 681 liraya çıkabilecek.

Enflasyonun yüzde 29,61 seviyesinde gerçekleşmesi halinde yüzde 10,07'lik zamla en düşük ödeme yaklaşık 25 bin 924 lira olacak.

Yüzde 29,66'lık yıl sonu enflasyon senaryosunda ise yüzde 10,11'lik artış hesaplanıyor. Buna göre en düşük ödeme yaklaşık 25 bin 933 liraya ulaşabilecek.

Yıl sonu enflasyonunun yüzde 30'lar seviyesine yaklaşması halinde ise taban aylığın 26 bin liranın üzerine çıkması mümkün görünüyor. Ancak en düşük emekli aylığının nihai tutarı için ayrıca yapılacak yasal düzenleme belirleyici olacak.

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİNİN TABAN AYLIĞI NE KADAR OLACAK?Yıl sonu enflasyonunun yüzde 28,4 seviyesinde gerçekleşmesi halinde yüzde 9,04'lük zam hesabı ortaya çıkıyor. Bu oranın taban aylığa da uygulanması halinde en düşük emekli ödemesi 25 bin 681 liraya çıkabilecek.Enflasyonun yüzde 29,61 seviyesinde gerçekleşmesi halinde yüzde 10,07'lik zamla en düşük ödeme yaklaşık 25 bin 924 lira olacak.Yüzde 29,66'lık yıl sonu enflasyon senaryosunda ise yüzde 10,11'lik artış hesaplanıyor. Buna göre en düşük ödeme yaklaşık 25 bin 933 liraya ulaşabilecek.Yıl sonu enflasyonunun yüzde 30'lar seviyesine yaklaşması halinde ise taban aylığın 26 bin liranın üzerine çıkması mümkün görünüyor. Ancak en düşük emekli aylığının nihai tutarı için ayrıca yapılacak yasal düzenleme belirleyici olacak.

ASGARİ ÜCRETTE DE YENİ HESAP GÜNDEMDE

Ocak 2027'de yalnızca emekli ve memur maaşları değil, asgari ücret de yeniden belirlenecek.

Asgari ücret doğrudan enflasyon oranına endeksli olarak belirlenmiyor. Bununla birlikte enflasyon verileri, ücret belirleme sürecinde önemli göstergeler arasında yer alıyor.

Mevcut net asgari ücret 28 bin 75 lira 50 kuruş, brüt asgari ücret ise 33 bin 30 lira seviyesinde bulunuyor.

Yüzde 25'lik artış senaryosunda brüt asgari ücret 41 bin 287 lira 50 kuruşa çıkarken, net asgari ücret yaklaşık 35 bin 95 lira olacak.

Yüzde 30'luk artış senaryosunda ise brüt asgari ücret 42 bin 939 liraya, net asgari ücret yaklaşık 36 bin 500 liraya yükselecek.

ASGARİ ÜCRETTE DE YENİ HESAP GÜNDEMDEOcak 2027'de yalnızca emekli ve memur maaşları değil, asgari ücret de yeniden belirlenecek.Asgari ücret doğrudan enflasyon oranına endeksli olarak belirlenmiyor. Bununla birlikte enflasyon verileri, ücret belirleme sürecinde önemli göstergeler arasında yer alıyor.Mevcut net asgari ücret 28 bin 75 lira 50 kuruş, brüt asgari ücret ise 33 bin 30 lira seviyesinde bulunuyor.Yüzde 25'lik artış senaryosunda brüt asgari ücret 41 bin 287 lira 50 kuruşa çıkarken, net asgari ücret yaklaşık 35 bin 95 lira olacak.Yüzde 30'luk artış senaryosunda ise brüt asgari ücret 42 bin 939 liraya, net asgari ücret yaklaşık 36 bin 500 liraya yükselecek.

2027 MAAŞLARINDA ÖNE ÇIKAN RAKAMLAR

Mevcut tahminler üzerinden ortaya çıkan genel tablo şöyle:

En düşük memur maaşı:

Yaklaşık 75 bin - 76 bin TL

En düşük memur emeklisi maaşı:

Yaklaşık 33 bin - 34 bin TL

En düşük SSK ve Bağ-Kur emekli ödemesi:

Yaklaşık 26 bin - 27 bin TL

2026 Temmuz-Eylül enflasyonu:

Yüzde 5,57

SSK ve Bağ-Kur için beklenen 6 aylık artış:

Yüzde 9-10 ve üzeri

Memur ve memur emeklileri toplu sözleşme zammı:

Yüzde 5

Memur ve memur emeklileri için tahmini toplam Ocak zammı:

Yüzde 7-8

2027 MAAŞLARINDA ÖNE ÇIKAN RAKAMLARMevcut tahminler üzerinden ortaya çıkan genel tablo şöyle:En düşük memur maaşı:Yaklaşık 75 bin - 76 bin TLEn düşük memur emeklisi maaşı:Yaklaşık 33 bin - 34 bin TLEn düşük SSK ve Bağ-Kur emekli ödemesi:Yaklaşık 26 bin - 27 bin TL2026 Temmuz-Eylül enflasyonu:Yüzde 5,57SSK ve Bağ-Kur için beklenen 6 aylık artış:Yüzde 9-10 ve üzeriMemur ve memur emeklileri toplu sözleşme zammı:Yüzde 5Memur ve memur emeklileri için tahmini toplam Ocak zammı:Yüzde 7-8

KESİN ZAM ORANLARI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Emekli ve memur maaşları için yapılan hesaplamalar şu aşamada tahminlere dayanıyor. Temmuz, ağustos ve eylül enflasyonlarının ardından yılın ikinci yarısındaki 6 aylık dönemin tamamlanması için ekim, kasım ve aralık verilerinin açıklanması gerekiyor.

Bu üç ayda oluşacak enflasyon, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin doğrudan zam oranını belirlerken, memur ve memur emeklilerinde oluşacak enflasyon farkını da netleştirecek.

Dolayısıyla mevcut yüzde 9-10'luk emekli zammı ve yüzde 7-8'lik memur zammı hesapları kesinleşmiş rakamlar değil, yıl sonu enflasyon beklentileri üzerinden oluşturulan senaryolar olarak öne çıkıyor. Ocak 2027'de uygulanacak nihai maaş artışları, 6 aylık enflasyonun tamamlanmasıyla netleşecek.

KESİN ZAM ORANLARI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?Emekli ve memur maaşları için yapılan hesaplamalar şu aşamada tahminlere dayanıyor. Temmuz, ağustos ve eylül enflasyonlarının ardından yılın ikinci yarısındaki 6 aylık dönemin tamamlanması için ekim, kasım ve aralık verilerinin açıklanması gerekiyor.Bu üç ayda oluşacak enflasyon, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin doğrudan zam oranını belirlerken, memur ve memur emeklilerinde oluşacak enflasyon farkını da netleştirecek.Dolayısıyla mevcut yüzde 9-10'luk emekli zammı ve yüzde 7-8'lik memur zammı hesapları kesinleşmiş rakamlar değil, yıl sonu enflasyon beklentileri üzerinden oluşturulan senaryolar olarak öne çıkıyor. Ocak 2027'de uygulanacak nihai maaş artışları, 6 aylık enflasyonun tamamlanmasıyla netleşecek.
Başlıklar :emeklimemur maaşasgari ücret
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