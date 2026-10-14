Taşeron işçilere kadro var mı? TÜRK-İŞ’ten kritik çağrısı
TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay'dan kademeli emeklilik, staj ve çıraklık mağduriyeti ve taşeron işçilere kadro konusunda dikkat çeken açıklamalar geldi. Atalay, bu çalışanların kadroya alınması gerektiğini belirterek, “Bu insanlar 20 senedir devlete hizmet ediyor. Bunları kadroya almak gerekmiyor mu? Gerekiyor.” ifadelerini kullandı.
TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, İYİ Parti tarafından düzenlenen “İyi Gelecek İçin Emek Çalıştayı” programına katıldı. TÜRK-İŞ’in temel sorumluluğunun çalışanların ve emeklilerin sorunlarını dile getirmek olduğunu belirten Ergün Atalay, asgari ücretlilerin geçim mücadelesini ve emeklilerin yaşadığı sıkıntıları gündeme taşımaya devam edeceklerini ifade etti.
Taşeron işçiye kadro var mı?
Konuşmasında taşeron işçilerin yaşadığı sorunlara da değinen Atalay, yıllardır devlete hizmet veren işçilerin kadro beklentisinin karşılanması gerektiğini vurguladı. Taşeron işçilerin uzun yıllardır kamu hizmetlerinde görev yaptığını hatırlatan Atalay, bu çalışanların kadroya alınması gerektiğini belirterek, “Bu insanlar 20 senedir devlete hizmet ediyor. Bunları kadroya almak gerekmiyor mu? Gerekiyor.” ifadelerini kullandı.
Staj ve çıraklık sigorta girişi sayılacak mı?
Ergün Atalay, çalıştaydaki konuşmasında staj ve çıraklık dönemlerinin emeklilik açısından değerlendirilmesine ilişkin mağduriyetleri de gündeme getirdi. Bu konuda çözüm üretilmesi ve sorun yaşayan vatandaşların taleplerinin dikkate alınması gerektiğine işaret eden Atalay, çalışma hayatında biriken sorunların görmezden gelinmemesi çağrısında bulundu.
TÜRK-İŞ’ten kademeli emeklilik çağrısı
Emeklilikte yaşanan eşitsizliklere dikkat çeken TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, 8 Eylül’de 43 yaşında emekli 9 Eylül’de 60 yaşında emekli, yaşanan mağduriyetlerin giderilmesi ve sorunun çözümü için ülkeyi yönetenlerin bir plan ve program hazırlaması gerektiğini belirten Atalay, bu konuda somut adımlar atılması çağrısında bulundu.
Çalışma hayatındaki sorunların çözümü için emekçilerin taleplerinin dikkate alınması gerektiğini belirten Atalay, TÜRK-İŞ’in işçilerin, emeklilerin ve geçim sıkıntısı yaşayan kesimlerin sorunlarını gündeme taşımayı sürdüreceğini ifade etti.