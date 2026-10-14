Kasım ara tatil ne zaman, kaç gün sürecek? İlk ara tatil tarihi açıklandı mı, tarih belli mi?
Kasım ara tatili 2026 için öğrenciler ve velilerin beklediği tarih belli oldu. 2026-2027 eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte öğrenciler ders temposuna devam ederken, gözler şimdi yılın ilk ara tatiline çevrildi. Okulların 14 Eylül Pazartesi günü açılmasıyla başlayan yeni eğitim döneminde öğrenciler, kasım ayında verilecek ilk ara tatilin başlangıç ve bitiş tarihini araştırmaya başladı. MEB'in 2026-2027 eğitim öğretim yılı takviminde yer alan ara tatil tarihleri, öğrencilerin ne zaman yeniden tatile çıkacağını da ortaya koydu. Kasım ayındaki ara tatilin hafta sonlarıyla birlikte değerlendirilmesi halinde öğrenciler için toplam 9 günlük bir dinlenme süreci oluşacak. Peki Kasım ara tatili ne zaman başlayacak, okullarda 1. ara tatil kaç gün sürecek, öğrenciler ne zaman yeniden ders başı yapacak ve ilk ara tatile kaç gün kaldı? İşte 2026 Kasım ara tatili tarihleri…