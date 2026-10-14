FED FAİZ KARARI SON DURUM 2026: FED Ekim ayı faiz kararı ne zaman saat kaçta açıklanacak? Altın fiyatlarına etkisi
FED faiz kararı 2026 için geri sayım sürerken küresel piyasaların gözü ABD Merkez Bankası'nın ekim ayı toplantısına çevrildi. Son toplantısında politika faizini 25 baz puan artıran FED'in yayımlanan toplantı tutanakları, yılın geri kalanında izlenecek para politikasına ilişkin beklentileri yeniden gündeme taşıdı. Yıl sonuna kadar yeni bir faiz artışı ihtimali değerlendirilirken, bankanın ekim ayında faizleri sabit tutabileceği yönündeki beklentiler de öne çıkıyor. FED'in enflasyon görünümü ve ekonomik veriler doğrultusunda nasıl bir karar alacağı, doların seyri ve küresel piyasalardaki fiyatlamalar açısından yakından takip ediliyor. Yatırımcılar ise kararın açıklanacağı tarihi ve Türkiye saatiyle hangi saatte duyurulacağını araştırıyor. Peki, FED ekim ayı faiz kararı ne zaman açıklanacak, faizler artırılacak mı yoksa sabit mi tutulacak? İşte toplantı tarihi ve karar saati…
FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? ABD Merkez Bankası'nın ekim ayı toplantısı yaklaşırken yatırımcılar faiz oranlarının nasıl şekilleneceğine odaklandı. Son toplantıda politika faizini 25 baz puan artıran FED'in yeni kararında nasıl bir yol izleyeceği merak ediliyor. Toplantı tutanaklarının ardından yılın sonuna kadar yeni bir faiz artışı yapılabileceğine yönelik beklentiler gündeme gelirken, ekim ayında faizlerin sabit bırakılması ihtimali de değerlendiriliyor. Bankanın enflasyonla mücadele kapsamında atacağı adımlar, küresel piyasalarda ve döviz kurlarında yakından izleniyor. FED'in ekim ayı toplantısı 27-28 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek. Faiz kararının ise 28 Ekim Çarşamba günü Türkiye saatiyle 21.00'de açıklanması bekleniyor. Peki, FED ekim ayında faiz artıracak mı, faiz kararı piyasalara nasıl yansıyabilir? İşte toplantı tarihi, karar saati ve faiz beklentileri…
FED FAİZ KARARI EKİM 2026 NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
FED Ekim ayı toplantısı 27-28 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek. Toplantı sonrasında 28 Ekim Çarşamba TSİ ile 21:00'de FED'in faiz kararını duyuruyor olacak.
YAYIMLANAN SON TOPLANTI TUTANAKLARI YIL SONUNA KADAR BİR FAİZ ARTTIRIMI DAHA BEKLİYOR!
FED'in Eylül ayı toplantı tutanaklarının yayımlanmasının ardından yıl sonuna kadar bir faiz arttırımının daha yapılacağı beklentisi daha da yükseldi. Ancak Ekim ayı toplantısında faiz arttırımının gerçekleşmesinden ziyade Aralık ayı içerisinde faiz arttırımı yapılması ihtamili daha yüksek görünüyor.