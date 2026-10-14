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KYK ek yurt başvuru yerleştirme sonuçları açıklandı mı? GSB e-Devlet yurt sonucu öğrenme sayfası

KYK ek yurt başvuru yerleştirme sonuçları açıklandı mı? GSB e-Devlet yurt sonucu öğrenme sayfası

12:00, 14/10/2026, ÇarşambaG: Güncelleme: 12:02, 14/10/2026, Çarşamba
Yeni Şafak
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KYK ek yurt başvuru yerleştirme sonuçları açıklandı mı? GSB e-Devlet yurt sonucu öğrenme sayfası

7-9 Ekim tarihleri arasında alınan ek yurt başvuruları için beklenen duyuru geldi. 2026-2027 eğitim öğretim yılı KYK ek yurt yerleştirme sonuçları açıklandı. Yurda yerleşmeye hak kazanan öğrencilerin 15 Ekim Perşembe günü saat 23.00'e kadar kayıt işlemlerini tamamlaması gerekiyor. Sonuçlar e-Devlet üzerinden sorgulanabiliyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığına (GSB) bağlı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü, 2026-2027 eğitim öğretim yılı KYK ek yurt yerleştirme sonuçlarını öğrencilerin erişimine açtı. Ek yerleştirme başvurusunda bulunan öğrenciler, sonuçlarını e-Devlet Kapısı üzerinden "Yurt Başvuru Sonucu Sorgulama" hizmetini kullanarak öğrenebiliyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığına (GSB) bağlı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü, 2026-2027 eğitim öğretim yılı KYK ek yurt yerleştirme sonuçlarını öğrencilerin erişimine açtı. Ek yerleştirme başvurusunda bulunan öğrenciler, sonuçlarını e-Devlet Kapısı üzerinden "Yurt Başvuru Sonucu Sorgulama" hizmetini kullanarak öğrenebiliyor.

GSB KYK ey yerleştirme başvuru sonuçları erişime açıldı.

GSB KYK ey yerleştirme başvuru sonuçları erişime açıldı.

KYK ek yurt kayıtları ne zaman sona erecek?

Yurda yerleşmeye hak kazanan öğrencilerin, kayıt işlemlerini 15 Ekim 2026 Perşembe günü saat 23.00'e kadar tamamlaması gerekiyor. Belirlenen süre içerisinde kayıt yaptırmayan öğrencilerin yurt haklarını kaybetme riski bulunuyor.

KYK ek yurt kayıtları ne zaman sona erecek?Yurda yerleşmeye hak kazanan öğrencilerin, kayıt işlemlerini 15 Ekim 2026 Perşembe günü saat 23.00'e kadar tamamlaması gerekiyor. Belirlenen süre içerisinde kayıt yaptırmayan öğrencilerin yurt haklarını kaybetme riski bulunuyor.

KYK yurt kaydı nasıl yapılır?

Yurda yerleşen öğrenciler, kayıt işlemlerini e-Devlet üzerinden elektronik ortamda gerçekleştirebiliyor.

Kayıt sırasında yurt taahhütnamesinin onaylanması ve sistemde belirtilen işlemlerin eksiksiz tamamlanması gerekiyor. Öğrencilerin kayıt için yurda şahsen gitmesi gerekmiyor. İşlemler sırasında sorun yaşayan öğrenciler, ALO GSB 444 0 472 numaralı çağrı merkezinden destek alabiliyor.

KYK yurt kaydı nasıl yapılır?Yurda yerleşen öğrenciler, kayıt işlemlerini e-Devlet üzerinden elektronik ortamda gerçekleştirebiliyor.Kayıt sırasında yurt taahhütnamesinin onaylanması ve sistemde belirtilen işlemlerin eksiksiz tamamlanması gerekiyor. Öğrencilerin kayıt için yurda şahsen gitmesi gerekmiyor. İşlemler sırasında sorun yaşayan öğrenciler, ALO GSB 444 0 472 numaralı çağrı merkezinden destek alabiliyor.

2026-2027 eğitim öğretim yılı için aylık KYK yurt ücreti 1590 TL olarak açıklanırken, 1’inci tipten 6’ncı tipe kadar olan yurt kategorilerine ait detaylı ücret listesi ile güvence bedeli tutarları henüz GSB tarafından resmi olarak paylaşılmadı.

Geçtiğimiz eğitim döneminde uygulanan KYK yurt ücretleri ise şu şekildeydi:

1. tip KYK yurdu: 750 TL

2. tip KYK yurdu: 850 TL

3. tip KYK yurdu: 850 TL

4. tip KYK yurdu: 1.050 TL

5. tip KYK yurdu: 1.150 TL

6. tip KYK yurdu: 1.250 TL

2026-2027 eğitim öğretim yılı için aylık KYK yurt ücreti 1590 TL olarak açıklanırken, 1’inci tipten 6’ncı tipe kadar olan yurt kategorilerine ait detaylı ücret listesi ile güvence bedeli tutarları henüz GSB tarafından resmi olarak paylaşılmadı.Geçtiğimiz eğitim döneminde uygulanan KYK yurt ücretleri ise şu şekildeydi:1. tip KYK yurdu: 750 TL2. tip KYK yurdu: 850 TL3. tip KYK yurdu: 850 TL4. tip KYK yurdu: 1.050 TL5. tip KYK yurdu: 1.150 TL6. tip KYK yurdu: 1.250 TL
Başlıklar :KYKKYK ek yurt başvuru sonuçlarıGSBe Devlet
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