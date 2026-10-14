TOKİ iş yeri kura sonuçları isim listesi: TOKİ hak sahipleri için işyerleri m² belirleme kura çekilişi sonucu sorgulama ekranı
10:04, 14/10/2026, ÇarşambaG: Güncelleme: 10:04, 14/10/2026, Çarşamba
Yeni Şafak
Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlelerinden biri olan “İlk Evim, İlk Arsam, İlk İş Yerim” projesinde hak sahiplerine yönelik kura süreci devam ediyor. Proje kapsamında “İlk İş Yerim” hak sahipleri için metrekare belirleme kurası gerçekleştirildi. TOKİ tarafından yapılan kura çekimiyle birlikte 50, 100, 150 ve 200 metrekarelik iş yerlerinin hak sahipleri belirlendi. İşte TOKİ iş yeri kura sonuçları ve isim listesine ilişkin detaylar.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yürütülen Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi "İlk Evim, İlk Arsam ve İlk İş Yerim" projesinde heyecanlı bekleyiş sürüyor. Proje kapsamında hak sahibi olan vatandaşlar için düzenlenen İlk İş Yerim metrekare belirleme kura çekilişi, noter huzurunda ve canlı yayında gerçekleştirildi. Çekilişle birlikte hak sahiplerinin sahip olacağı 50, 100, 150 ve 200 metrekare büyüklüğündeki iş yerlerinin blok, kat ve dükkan numaraları tek tek netleşti.