Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk: 3-1'den sonra da maç ellerimizden gitti

Mücadeleyi değerlendiren Buruk, "Birçok insan bizimle birlikte bu maçı heyecanla bekliyordu. Şu anda Avrupa'nın en formda takımı Barcelona'ya karşı oynamak, kendi stadımızda bu atmosferi yaşamak ve onlara karşı galibiyet alabilmek için çok heyecanlıydık. Maça iyi başladığımızı düşünüyorum. İlk yarının büyük bölümünde istediklerimizi yaptık. 1-0 öne geçmemiz bizim için önemliydi. Devamında ikinci golü attık ama sayılmadı. 2-0'ı yakaladığınız golün iptal olması mental olarak sizi düşürebiliyor. Devamında da şanssız bir gol yedik. Maç 1-1'e geldi. İlk yarının sonlarında çok istemediğim şekilde ceza sahası üstüne kadar çekildik. Devre arası oyuncularımla konuştum. İkinci yarı rakibi önde karşılamamız önemliydi. Rakibimiz erken 2 gol buldu. 3-1'den sonra da maç ellerimizden gitti. Rakibimizin özgüveni yükselirken bizimki aşağı doğru gitti. Belli dakikalarda iyi işler yaptık. Daha iyisi de olabilirdi. Ancak çok iyi bir takıma karşı oynadık. Bu takımın ilk 11'deki 8 oyuncusu, Dünya Kupası'nı kazanan İspanya Milli Takımı'nda oynuyor. Birbirlerini ezberlemiş, makineleşmiş oyunculara karşı oynamak kolay değil. Çok zor top kaybediyorlar." dedi. Takım olarak yeni yeni tam kadro olduklarına dikkati çeken Buruk, "Sakatlıkları düzelen ve yeni gelen oyuncular, ilk defa bir arada oynadı. Birbirimizi daha çok tanımamız lazım. Bu da bir süreç. Bu süreç içinde bu kadar güçlü bir takıma karşı belli dakikalarda iyi işler yapmak daha iyisini yapabileceğimizi gösteriyor. Bundan sonraki maçlarda çok daha iyisini yapabileceğimizi düşünüyorum. Rakibimizi tebrik ediyorum. Temiz ve güzel bir maç oldu. Kaybettiğimiz için üzüntülüyüz. Skor olarak gösteremedik ama hem bu stattaki atmosferi hem de Türk futbolunun Avrupa çapında daha iyi işler yapabileceğini gösterdik. Stat atmosferi olarak Şampiyonlar Ligi'ne yakışan bir takım olduğumuzu gösterdik." diye konuştu.