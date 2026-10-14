Galatasaray - Barcelona maç skoru: Kaç kaç bitti? UEFA Şampiyonlar Ligi puan durumu
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde (Devler Ligi) sezona deplasmanda Portekiz temsilcisi Sporting'e 3-1 kaybederek giren sarı-kırmızılı ekip, ikinci haftada İspanya'nın Barcelona takımını konuk etti. Galatasaray, organizasyonda henüz puanla tanışamadı. Peki Galatasaray kaçıncı sırada? İşte UEFA Şampiyonlar Ligi puan durumu.
Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Galatasaray, evinde öne geçtiği mücadelede Barcelona'ya 4-1 mağlup oldu. Sarı-kırmızılıların tek golü Batrakov'dan geldi.
Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında Galatasaray, Barcelona'yı konuk etti. Rams Park'ta oynanan maçta gol perdesini 28. dakikada Batrakov açtı. 21 yaşındaki oyuncu sarı-kırmızılı formayla ilk golünü kaydetti.
Barcelona, 43. dakikada Cancelo ile durumu dengeledi. Soyunma odasına 1-1 beraberlikle gidildi. Fermin Lopez, 50. dakikada takımını öne geçirdi. 53'te Gordon farkı ikiye çıkardı.
Adeyemi, 65. dakikada attığı golle maçın skorunu belirledi. Galatasaray sahadan 4-1 mağlup ayrıldı.
Okan Buruk'un öğrencileri, Devler Ligi'ndeki sıradaki maçında 21 Ekim Çarşamba günü saat 19.45'te Lille'e konuk olacak. Barcelona ise 20 Ekim Salı günü PSG deplasmanında olacak. Öte yandan Galatasaray, 17 Ekim Cumartesi günü Süper Lig'de Gençlerbirliği deplasmanına gidecek.
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yaptığı son 10 maçın 7'sinden yenilgiyle ayrıldı. Sarı-kırmızılı takım, geçen sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında sahasında Belçika temsilcisi Union Saint-Gilloise'ya 1-0 kaybettiği müsabakayla başlayan 10 maçlık seride 2 galibiyet, 1 beraberlik alırken 7. yenilgisini gördü. "Cimbom" bu süreçte İtalyan temsilcisi Juventus'u 5-2, İngiliz ekibi Liverpool'u 1-0 mağlup etti. İspanyol takımı Atletico Madrid ile 1-1 berabere kaldı.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk: 3-1'den sonra da maç ellerimizden gitti
Mücadeleyi değerlendiren Buruk, "Birçok insan bizimle birlikte bu maçı heyecanla bekliyordu. Şu anda Avrupa'nın en formda takımı Barcelona'ya karşı oynamak, kendi stadımızda bu atmosferi yaşamak ve onlara karşı galibiyet alabilmek için çok heyecanlıydık. Maça iyi başladığımızı düşünüyorum. İlk yarının büyük bölümünde istediklerimizi yaptık. 1-0 öne geçmemiz bizim için önemliydi. Devamında ikinci golü attık ama sayılmadı. 2-0'ı yakaladığınız golün iptal olması mental olarak sizi düşürebiliyor. Devamında da şanssız bir gol yedik. Maç 1-1'e geldi. İlk yarının sonlarında çok istemediğim şekilde ceza sahası üstüne kadar çekildik. Devre arası oyuncularımla konuştum. İkinci yarı rakibi önde karşılamamız önemliydi. Rakibimiz erken 2 gol buldu. 3-1'den sonra da maç ellerimizden gitti. Rakibimizin özgüveni yükselirken bizimki aşağı doğru gitti. Belli dakikalarda iyi işler yaptık. Daha iyisi de olabilirdi. Ancak çok iyi bir takıma karşı oynadık. Bu takımın ilk 11'deki 8 oyuncusu, Dünya Kupası'nı kazanan İspanya Milli Takımı'nda oynuyor. Birbirlerini ezberlemiş, makineleşmiş oyunculara karşı oynamak kolay değil. Çok zor top kaybediyorlar." dedi. Takım olarak yeni yeni tam kadro olduklarına dikkati çeken Buruk, "Sakatlıkları düzelen ve yeni gelen oyuncular, ilk defa bir arada oynadı. Birbirimizi daha çok tanımamız lazım. Bu da bir süreç. Bu süreç içinde bu kadar güçlü bir takıma karşı belli dakikalarda iyi işler yapmak daha iyisini yapabileceğimizi gösteriyor. Bundan sonraki maçlarda çok daha iyisini yapabileceğimizi düşünüyorum. Rakibimizi tebrik ediyorum. Temiz ve güzel bir maç oldu. Kaybettiğimiz için üzüntülüyüz. Skor olarak gösteremedik ama hem bu stattaki atmosferi hem de Türk futbolunun Avrupa çapında daha iyi işler yapabileceğini gösterdik. Stat atmosferi olarak Şampiyonlar Ligi'ne yakışan bir takım olduğumuzu gösterdik." diye konuştu.