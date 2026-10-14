DEM Parti İstanbul Milletvekili Doğan Bekin de, 1999-2008 yılları arasında sigorta girişi bulunanların beklediği kademeli emeklilik konusunu TBMM gündemine taşıdı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’a sunulan 6 maddelik yazılı soru önergesinde düzenlemenin maliyeti ve Bakanlığın çalışma yapıp yapmadığı soruldu.

Önergede Bakanlığa şu sorular yöneltildi:

1. EYT'den yararlananların sayısı: 2023'te yürürlüğe giren EYT düzenlemesinden kaç kişinin yararlandığı ve kapsam dışında kalanların sayısının ne olduğu soruldu. Bu kişilere yönelik yeni bir çalışma planlanıp planlanmadığı da gündeme getirildi.

2. Bakanlığın çalışma takvimi: Kademeli emeklilik konusunda yürütülen bir çalışma olup olmadığı, varsa kapsamı ve takviminin açıklanması istendi.

3. SGK'ya maliyeti: Olası bir kademeli emeklilik düzenlemesinin Sosyal Güvenlik Kurumuna yıllık maliyetinin hesaplanıp hesaplanmadığı soruldu.

4. Emeklilik yaşının düşürülmesi: Emeklilik yaş şartının kademeli olarak düşürülmesine yönelik bir çalışma bulunup bulunmadığının açıklanması talep edildi.

5. Bakanlığa ulaşan şikâyetler: Kademeli emeklilik konusunda kaç şikâyet alındığı ve bunlara karşı hangi adımların atıldığı soruldu.

6. Hazine ve Maliye Bakanlığıyla koordinasyon: Yaş şartı nedeniyle sorun yaşayanların taleplerinin değerlendirilip değerlendirilmediği ve gerekli bütçe için ortak çalışma yürütülüp yürütülmediği gündeme getirildi.