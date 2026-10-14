İstanbul baraj doluluk durumu: 14 Ekim Çarşamba son yağışlar sonrası İSKİ barajların genel doluluk oranı ve Ömerli, Elmalı, Terkos ve Alibey barajı son durum
İstanbul genelinde dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağışın ardından gözler kentin en önemli su kaynakları olan barajlara çevrildi. Yağışların baraj doluluk oranlarına ne ölçüde yansıdığı merak edilirken, İSKİ’nin 14 Ekim 2026 tarihli güncel verileri yakından takip ediliyor. Yağışlar sonrası İstanbul barajlarında doluluk oranı yüzde kaç oldu? sorusu yeniden gündeme geldi. Sağanağın ardından barajlardaki son durum ve doluluk oranlarındaki değişim, İstanbulluların en çok araştırdığı başlıklar arasında yer alıyor. İSKİ tarafından paylaşılan verilere göre İstanbul’a su sağlayan 10 barajın ortalama doluluk oranı yüzde 38,06 seviyesinde ölçüldü. İstanbul'da en dolu ve en boş baraj bilgileri.
İstanbul genelinde dün akşam saatlerinden itibaren etkisini artıran kuvvetli sağanak yağışların ardından gözler megakentin su ihtiyacını karşılayan ana baraj havzalarına çevrildi. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından 14 Ekim 2026 Çarşamba günü paylaşılan güncel verilere göre, kente su sağlayan 10 ana barajın genel ortalama doluluk oranı yüzde 37,68 - 38,06 bandında ölçüldü. İşte İstanbul barajları doluluk oranları.
İstanbul barajlarında doluluk oranı yüzde kaç?
14 Ekim 2026 tarihli İSKİ verilerine göre İstanbul'da barajların doluluk oranları şöyle sıralandı:
Elmalı Barajı: Yüzde 81,28
Darlık Barajı: Yüzde 59,95
Ömerli Barajı: Yüzde 54,45
Alibey Barajı: Yüzde 33,32
Terkos Barajı: Yüzde 30,14
Büyükçekmece Barajı: Yüzde 25,39
Sazlıdere Barajı: Yüzde 19,91
Istrancalar Barajı: Yüzde 19,02
Kazandere Barajı: Yüzde 7,04
Pabuçdere Barajı: Yüzde 2,55