Halk TV’ye kayyum mu atandı?

MASAK tarafından sağlanan verilerin analizinde, Mahiroğlu'nun ilişkili olduğu şirketlerin toplam işlem hacminin 30.352.037.389 TL olduğu ortaya çıkarıldı. Şüphelinin şahsi banka hesaplarında ise 1 milyar TL'nin üzerinde para girişi ve çıkışı tespit edildi.

Ayrıca şüphelinin yöneticisi olduğu şirketler ve birinci derece yakınlarının hesapları üzerinden yüksek tutarlı uluslararası SWIFT transferleri gerçekleştirildiği, elde edilen malvarlığı ile beyan edilen gelirler arasında ciddi uyumsuzluklar bulunduğu kaydedildi.