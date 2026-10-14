Halk TV’ye kayyum mu atandı?
14 Ekim 2026’da Halk TV’nin İstanbul’daki binasına polis operasyonu düzenlendi. Operasyonun ardından kanala kayyum atandı ve yayın durduruldu. İstanbul Başsavcılığı: Cafer Mahiroğlu hakkında rüşvet, ihaleye fesat karıştırma suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında 11 kişi gözaltına alındı. Mahiroğlu'yla ilişkili şirketlere kayyum atandı. Peki Halk TV'ye neden kayyum atandı? Başsavcılıktan açıklama geldi. İşte detaylar.
Halk TV’nin Zeytinburnu’nda bulunan binasında sabah saatlerinde polis ekiplerince arama yapıldı. Halk TV’ye kayyım atandığı, yayınlarının durdurulduğu ve kanal yöneticileri dahil 17 kişi hakkında gözaltı kararı verildi 11 kişinin gözaltına alındığı belirtildi. İsnat edilen suçların belediyelerden alınan ihaleler ile kanalın fonlanması konusu olduğu öğrenildi.
Yapılan operasyon kapsamında 17 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Hakkında gözaltı kararı verilen kişilerden birinin de başka soruşturmadan firari durumda olan Halk TV Yönetim Kurulu Başkanı Cafer Mahiroğlu olduğu öğrenildi. Gözaltı kararı çıkarılan 17 kişiden 4'ünün yurt dışında olduğu belirlendi. Bu kişilerden biri de firari Cafer Mahiroğlu.
Öte yandan Cafer Mahiroğlu'nun ortak, yönetici veya başka bir şekilde ilişkili olduğu tüm şirketlere el konulduğu ve TMSF tarafından kayyum atandığı bildirildi.
Halk TV'ye neden kayyum atandı?
Başsavcılık tarafından yapılan resmi açıklamada, Mahiroğlu’nun İzmir Büyükşehir Belediyesi nezdindeki bağlantılarını kullanarak BUSTECH Araç Bakım Onarım Hizmetleri A.Ş.'nin kurulmasını sağladığı, yönetimi güdümündeki kişilere devrettiği ve belediye ihaleleri üzerinden haksız kazanç temin ettiği vurgulandı.
Soruşturma dosyasında öne çıkan tespitler şu şekilde sıralandı: İhale süreçleriyle bağlantılı olarak 14 milyon 464 bin TL tutarında kayıtsız rüşvet ödemesi yapıldığı saptandı.
İhale bedellerinin çok üzerinde fahiş fiyatlarla ödemeler gerçekleştirildiği ve bu gelirlerin Mahiroğlu ile bağlantılı şirketlere aktarıldığı belirlendi.
MASAK tarafından sağlanan verilerin analizinde, Mahiroğlu'nun ilişkili olduğu şirketlerin toplam işlem hacminin 30.352.037.389 TL olduğu ortaya çıkarıldı. Şüphelinin şahsi banka hesaplarında ise 1 milyar TL'nin üzerinde para girişi ve çıkışı tespit edildi.
Ayrıca şüphelinin yöneticisi olduğu şirketler ve birinci derece yakınlarının hesapları üzerinden yüksek tutarlı uluslararası SWIFT transferleri gerçekleştirildiği, elde edilen malvarlığı ile beyan edilen gelirler arasında ciddi uyumsuzluklar bulunduğu kaydedildi.
Cafer Mahiroğlu gözaltına alındı mı?
Açıklamada, Cafer Mahiroğlu hakkında İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yürütülen ayrı bir soruşturma kapsamında da “ihaleye fesat karıştırma” suçundan aranma kaydının bulunduğu ve 10 Mart 2025 tarihinde yurt dışına çıktığı bilgisine yer verildi.
Soruşturma doğrultusunda haklarında gözaltı kararı verilen 17 şüpheliye yönelik 14 Ekim 2026 sabahı düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 11 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerden 4’ünün yurt dışında, 1’inin cezaevinde olduğu anlaşılırken, firari 1 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.