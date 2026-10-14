Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
Emekliye seyyanen zamda yeni gelişme: Seyyanen zam memur emeklisine verilecek mi?

Emekliye seyyanen zamda yeni gelişme: Seyyanen zam memur emeklisine verilecek mi?

08:30, 14/10/2026, ÇarşambaG: Güncelleme: 08:30, 14/10/2026, Çarşamba
Yeni Şafak
GoogleYeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
Emekliye seyyanen zamda yeni gelişme: Seyyanen zam memur emeklisine verilecek mi?

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, kamu görevlilerinin mali haklarına ilişkin çağrıda bulundu. Kamu çalışanlarına yapılan ödemelerin 7-8 ana kalem altında toplamda 20’ye yakın farklı ödemeden oluştuğuna dikkat çeken Yalçın, ilk aşamada seyyanen zam yapılarak kamudaki farklı statüler arasındaki ücret dengesinin yeniden kurulması gerektiğini ifade etti.

Kamu Personeli Danışma Kurulu, “Kamu Personel Sistemine İlişkin Düzenleme İhtiyacı Bulunan Hususlar” gündemiyle Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında toplandı. Toplantıya, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın’ın yanı sıra konfederasyon bünyesindeki sendikaların genel başkanları, yönetim kurulu üyeleri, bakan yardımcıları ve bürokratlar katıldı.

Kamu Personeli Danışma Kurulu, “Kamu Personel Sistemine İlişkin Düzenleme İhtiyacı Bulunan Hususlar” gündemiyle Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında toplandı. Toplantıya, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın’ın yanı sıra konfederasyon bünyesindeki sendikaların genel başkanları, yönetim kurulu üyeleri, bakan yardımcıları ve bürokratlar katıldı.

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, toplantıya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kamu personel sistemine ilişkin görüş, düşünce ve önerileri aktardıklarını ifade etti. Daha önce hazırladıkları "Türk ve Türkiye Yüzyılı İçin Kamu Personel Rejimi Önerisi"ni bir kez daha gündeme taşıdıklarını bildiren Kahveci, şunları kaydetti: "Ayrıca, 4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu'nun mutlaka değiştirilmesi gerektiğini, toplu sözleşme sisteminin yeniden düzenlenmesinin ve sonuç alıcı bir hale getirilmesinin zorunlu olduğunu ifade ettik. Bu konuda hazırladığımız raporu da Sayın Bakan'a takdim ettik.

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, toplantıya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kamu personel sistemine ilişkin görüş, düşünce ve önerileri aktardıklarını ifade etti. Daha önce hazırladıkları "Türk ve Türkiye Yüzyılı İçin Kamu Personel Rejimi Önerisi"ni bir kez daha gündeme taşıdıklarını bildiren Kahveci, şunları kaydetti: "Ayrıca, 4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu'nun mutlaka değiştirilmesi gerektiğini, toplu sözleşme sisteminin yeniden düzenlenmesinin ve sonuç alıcı bir hale getirilmesinin zorunlu olduğunu ifade ettik. Bu konuda hazırladığımız raporu da Sayın Bakan'a takdim ettik.

Bunun yanında, kamu çalışanlarımızın ve emeklilerimizin acilen çözüm beklediği, ek zam ve refah payı, 3600 ek gösterge, ilave ek ödemenin emeklilerimize de verilmesi, vergi dilimleri, bayram ikramiyesi, yardımcı Hizmetler Sınıfının GİH'e geçirilmesi, gibi taleplerimizi de bir kez daha ifade ettik. Kamu çalışanlarımızın ve emeklilerimizin ekonomik ve sosyal durumlarının iyileştirilmesi, çalışma hayatında adaletin ve hakkaniyetin tesis edilmesi için bu taleplerimizin bir an önce hayata geçirilmesi artık bir zorunluluktur."

Bunun yanında, kamu çalışanlarımızın ve emeklilerimizin acilen çözüm beklediği, ek zam ve refah payı, 3600 ek gösterge, ilave ek ödemenin emeklilerimize de verilmesi, vergi dilimleri, bayram ikramiyesi, yardımcı Hizmetler Sınıfının GİH'e geçirilmesi, gibi taleplerimizi de bir kez daha ifade ettik. Kamu çalışanlarımızın ve emeklilerimizin ekonomik ve sosyal durumlarının iyileştirilmesi, çalışma hayatında adaletin ve hakkaniyetin tesis edilmesi için bu taleplerimizin bir an önce hayata geçirilmesi artık bir zorunluluktur."

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın da sosyal medya hesabından toplantıya ilişkin detayları paylaştı. "Personel sistemine ilişkin sorunları konuşacaksak, önce gömleğin ilk düğmesini doğru iliklemek zorundayız. Çünkü ilk düğme yanlış iliklenirse, sonraki bütün düğmeler yanlış iliklenir" ifadelerini kullanan Yalçın, açıklamasında şunları kaydetti: "Ülkemizde 'mülakat mağdurları' diye bir grubun varlığının bulunması ülkemizin büyüklüğüne ve gücüne yakışmamaktadır.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın da sosyal medya hesabından toplantıya ilişkin detayları paylaştı. "Personel sistemine ilişkin sorunları konuşacaksak, önce gömleğin ilk düğmesini doğru iliklemek zorundayız. Çünkü ilk düğme yanlış iliklenirse, sonraki bütün düğmeler yanlış iliklenir" ifadelerini kullanan Yalçın, açıklamasında şunları kaydetti: "Ülkemizde 'mülakat mağdurları' diye bir grubun varlığının bulunması ülkemizin büyüklüğüne ve gücüne yakışmamaktadır.

Onun için mülakat tamamen kaldırılmalı, başarıyı esas alacak şekilde branş zenginleştirilmeli, alan içerikleri genişletilmeli, mesleki bilgi ve beceriyi ölçen liyakat esaslı objektif sistem hayata geçirilmelidir. İstihdam türündeki çeşitlilik son bulmalı, sözleşmelilik tarihe karışmalı, kadrolu istihdam esas olmalıdır.

Onun için mülakat tamamen kaldırılmalı, başarıyı esas alacak şekilde branş zenginleştirilmeli, alan içerikleri genişletilmeli, mesleki bilgi ve beceriyi ölçen liyakat esaslı objektif sistem hayata geçirilmelidir. İstihdam türündeki çeşitlilik son bulmalı, sözleşmelilik tarihe karışmalı, kadrolu istihdam esas olmalıdır.

Anayasa'nın amir hükmü karşılığını bulmalı, asli ve sürekli işler memur eliyle görülmelidir. Kamu görevlilerimizin hakları, yasakları, ödev ve sorumlulukları yeniden düzenlenmeli; siyaset yasağı kaldırılmalı, eylem yasağı sonlandırılmalı ve grev hakkı verilmelidir. Disiplin suç ve cezaları yeniden düzenlenmeli, disiplin affı çıkarılmalı, uygulamadaki boşluklar giderilmeli, soruşturmayı kimlerin yapabileceği düzenlenmeli, keyfi tutumlar engellenmelidir.

Anayasa'nın amir hükmü karşılığını bulmalı, asli ve sürekli işler memur eliyle görülmelidir. Kamu görevlilerimizin hakları, yasakları, ödev ve sorumlulukları yeniden düzenlenmeli; siyaset yasağı kaldırılmalı, eylem yasağı sonlandırılmalı ve grev hakkı verilmelidir. Disiplin suç ve cezaları yeniden düzenlenmeli, disiplin affı çıkarılmalı, uygulamadaki boşluklar giderilmeli, soruşturmayı kimlerin yapabileceği düzenlenmeli, keyfi tutumlar engellenmelidir.

Kamu görevlilerinin mali haklarına ilişkin ödemeler 7-8 ana kalemden toplamda 20'ye yakın farklı ödemeden oluşuyor. İlk aşamada seyyanen zam ile kamuda statüler arasındaki denge tekrar kurulmalı, en düşük memur maaşı en düşük diğer statüdeki personelden yüksek olmalıdır. 3 farklı katsayı 1'e düşürülmeli, ödeme kalemleri 3'e indirilmelidir."

Kamu görevlilerinin mali haklarına ilişkin ödemeler 7-8 ana kalemden toplamda 20'ye yakın farklı ödemeden oluşuyor. İlk aşamada seyyanen zam ile kamuda statüler arasındaki denge tekrar kurulmalı, en düşük memur maaşı en düşük diğer statüdeki personelden yüksek olmalıdır. 3 farklı katsayı 1'e düşürülmeli, ödeme kalemleri 3'e indirilmelidir."

Emekliye seyyanen zam verilecek mi?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Kamu personel sisteminde ihtiyaç duyulan düzenlemeleri, sosyal tarafların görüş ve önerilerini dikkate alar ortak akıl ve istişare anlayışı içerisinde şekillendirmeyi önemsiyoruz.” dedi.

Şu aşamada memur emeklilerine seyyanen zammı kesinleştiren resmi bir düzenleme bulunmuyor; konu hem TBMM’deki teklifler hem de devam eden hukuki süreç nedeniyle gündemde.

Emekliye seyyanen zam verilecek mi?Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Kamu personel sisteminde ihtiyaç duyulan düzenlemeleri, sosyal tarafların görüş ve önerilerini dikkate alar ortak akıl ve istişare anlayışı içerisinde şekillendirmeyi önemsiyoruz.” dedi.Şu aşamada memur emeklilerine seyyanen zammı kesinleştiren resmi bir düzenleme bulunmuyor; konu hem TBMM’deki teklifler hem de devam eden hukuki süreç nedeniyle gündemde.
Başlıklar :Seyyanen zammemur emeklimemur emekli maaşı
Sayfa Sonu
Yeni Şafak
TRENARFRRUUR
Türkiye’nin Birikimi. Uluslararası Medya Grubu.

Türkiye’nin gündemini belirleyen haber kaynağına hoş geldiniz! Tarafsız, dinamik ve derinlemesine habercilik anlayışıyla Yeni Şafak, okuyucularına güncel gelişmelerin ötesinde bir deneyim sunuyor. Siyaset ve ekonomiden kültür-sanat ve spor dünyasına kadar geniş bir yelpazede sunduğu haberlerle, hem Türkiye’de hem de dünyada neler olup bittiğini anında öğrenin. Dijital platformlarıyla her an, her yerden en doğru bilgiye ulaşın; Yeni Şafak’la gündemi yakalayın!

Sosyal medyada bizi takip edin
Mobil Uygulamaları indirin

Gündemi cebinizde taşıyın! Yeni Şafak’ın mobil uygulamalarıyla, en güncel haberlere anında ulaşın. Siyasetten ekonomiye, spordan kültür-sanat dünyasına kadar geniş bir içerik yelpazesi parmaklarınızın ucunda! Hem iOS, hem Android hem de Huawei cihazlarınızda kolayca indirerek, günün her anında en doğru bilgiye hızlıca erişin. Hemen indirin, dünyadaki gelişmeleri kaçırmayın!

App Store’dan indirinGoogle Play’dan alınApp Galeri ile keşfedin
Mikro Siteler
15 Temmuz

Yenisafak.com’un 15 Temmuz mikro sitesiyle, o geceyi tüm detaylarıyla yeniden yaşayın ve demokrasinin zaferine tanıklık edin. Video içerikler, özel röportajlar ve fotoğraf galerileriyle, 15 Temmuz’un kahramanlık dolu hikayesine dair her şeyi keşfedin.

Türkiye Seçimleri

Yenisafak.com’un seçim mikro sitesinde, anlık seçim bilgileri ve Türkiye’nin siyasi tarihindeki tüm seçimlerin detaylı analizleri bir arada. Geçmişten bugüne seçim sonuçları ve siyasi gelişmeleri inceleyerek Türkiye’nin demokratik sürecine dair kapsamlı bir bakış edinin. Canlı sonuçlar ve uzman yorumlarıyla seçimlerin kalbinde yer alın!

Kudüs : Bir şehrin Hikayesi

Müslümanlar için Kudüs, sadece bir şehir değil, İslam’ın kalbindeki kutsal bir mirastır. Kudüs’ün İslam dünyasındaki eşsiz yerini keşfetmek ve bu kadim şehrin bugünkü anlamına tanık olmak için hemen şimdi keşfetmeye başlayın!

Kategoriler
Bugün
Gündem
Video
Foto Galeri
Son Dakika
Haberler
DünyaOrtadoğuAvrupaAsyaAmerikaAfrikaAntarktikaOkyanusya
EkonomiTürkiye EkonomisiDünya EkonomisiOtomotivTarım ve GıdaGayrimenkul & KonutPiyasalar ve YatırımMaaş & Sosyal Güvenlikİş Dünyası ve Girişim
SeçimSeçim Sonuçları 2024Yerel Seçim Sonuçları 2024Yerel Seçim Oy Oranları 2024İstanbul Seçim SonuçlarıAnkara Seçim Sonuçlarıİzmir Seçim SonuçlarıAdana Seçim SonuçlarıBursa Seçim SonuçlarıAntalya Seçim SonuçlarıKonya Seçim Sonuçları
HayatAktüelKültür SanatSağlıkSinemaSeyahatYeni Şafak Kitap EkiYeni Şafak Pazar Eki
SporBasketbolFutbolVoleybolTenisF1GüreşSalon SporlarıDiğerBilgi
YazarlarBugün YazanlarGazete YazarlarıSpor YazarlarıArşiv Yazarları
Namaz Vakitleriİstanbul Namaz VakitleriAnkara Namaz Vakitleriİzmir Namaz VakitleriSabah Namazı Vakti Öğle Namazı Vakti İkindi Namazı Vakti Akşam Namazı Vakti Yatsı Namazı Vakti Teravih Namazı Vakti
ÖzgünÖzgün HaberlerYemek TarifleriHotmail GirişÇarpım TablosuInstagram SilmeInstagram Dondurma
Ramazanİmsakiye 2024İstanbul İmsakiyeAnkara İmsakiyeİzmir İmsakiyeİstanbul İftar VaktiAnkara İftar VaktiKonya İftar VaktiBursa İftar Vaktiİzmir İftar Vaktiİftar SaatleriSahur Saatleri
Dini BilgileriCuma MesajlarıYasin SuresiAmenerrasulüAyetel KürsiFelak Nas SuresiFetih SuresiNamaz Nasıl Kılınır?Abdest Nasıl Alınır?HadislerRüya Tabirleri
Hava Durumuİstanbul Hava DurumuAnkara Hava Durumuİzmir Hava DurumuBursa Hava DurumuAntalya Hava DurumuKonya Hava Durumu
Spor HaberleriTransfer HaberleriBeşiktaş HaberleriGalatasaray HaberleriFenerbahçe HaberleriTrabzonspor HaberleriCanlı SkorCanlı Maç Sonuçları
Albayrak Medya
KurumsalİletişimRss

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiyeiletisim@yenisafak.com+90 212 467 6515

Albayrak Medya Siteleri
GztZ RaporuKetebeDerin Tarih SkyroadArkitektPost Öykü
YASAL UYARI

BIST isim ve logosu 'Koruma Marka Belgesi' altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Tüm hakları saklıdır © Net Medya 2026