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GALATASARAY ŞAMPİYONLAR LİGİ PUAN DURUMU 2026: Galatasaray Barcelona'ya yenilirse, yenerse, berabere kalırsa ne olur? İlk 24 için kaç puan gerekir?

GALATASARAY ŞAMPİYONLAR LİGİ PUAN DURUMU 2026: Galatasaray Barcelona'ya yenilirse, yenerse, berabere kalırsa ne olur? İlk 24 için kaç puan gerekir?

23:25, 13/10/2026, SalıG: Güncelleme: 00:01, 14/10/2026, Çarşamba
Yeni Şafak
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GALATASARAY ŞAMPİYONLAR LİGİ PUAN DURUMU 2026: Galatasaray Barcelona'ya yenilirse, yenerse, berabere kalırsa ne olur? İlk 24 için kaç puan gerekir?

Galatasaray Şampiyonlar Ligi ilk 24 ihtimali, Barcelona maçı öncesinde en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. İlk haftayı puansız kapatan sarı-kırmızılıların Barcelona karşısında alacağı galibiyet, beraberlik ya da mağlubiyet lig aşamasındaki sıralamasını ve ilk 24 hedefini doğrudan etkileyecek. Peki Galatasaray Barcelona'yı yenerse, berabere kalırsa veya yenilirse ne olur, tur için kaç puana ihtiyaç duyar? İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki güncel ilk 24 ihtimali, puan hesabı ve Barcelona maçı öncesindeki olası senaryolar...

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında RAMS Park'ta Barcelona'yı konuk edecek. Sarı-kırmızılıların Barcelona karşısında alacağı sonuç, Şampiyonlar Ligi'nde ilk 24'e kalma ihtimalini doğrudan etkileyecek.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında RAMS Park'ta Barcelona'yı konuk edecek. Sarı-kırmızılıların Barcelona karşısında alacağı sonuç, Şampiyonlar Ligi'nde ilk 24'e kalma ihtimalini doğrudan etkileyecek.

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi ilk 24 ihtimali


Galatasaray Şampiyonlar Ligi ilk 24 ihtimali, Barcelona karşılaşması öncesinde merak edilen başlıkların başında geliyor. İlk haftayı puansız kapatan sarı-kırmızılı ekip, ikinci hafta maçında İspanya temsilcisi Barcelona'yı RAMS Park'ta ağırlayacak.


Galatasaray'ın Barcelona karşısında kazanması, berabere kalması veya mağlup olması halinde lig aşamasındaki ilk 24 hedefi açısından farklı senaryolar ortaya çıkacak.

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi ilk 24 ihtimaliGalatasaray Şampiyonlar Ligi ilk 24 ihtimali, Barcelona karşılaşması öncesinde merak edilen başlıkların başında geliyor. İlk haftayı puansız kapatan sarı-kırmızılı ekip, ikinci hafta maçında İspanya temsilcisi Barcelona'yı RAMS Park'ta ağırlayacak.Galatasaray'ın Barcelona karşısında kazanması, berabere kalması veya mağlup olması halinde lig aşamasındaki ilk 24 hedefi açısından farklı senaryolar ortaya çıkacak.

Galatasaray Barcelona'yı yenerse ne olur?


Galatasaray, Barcelona karşısında galibiyet alması halinde Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk 3 puanını hanesine yazdıracak.


Sarı-kırmızılıların Barcelona karşısında elde edeceği galibiyetin, ilk 24'e girme ihtimalini önemli ölçüde artırması bekleniyor.


Galatasaray Barcelona ile berabere kalırsa ne olur?


Galatasaray'ın Barcelona ile berabere kalması halinde sarı-kırmızılı ekip Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk puanını kazanacak.


Beraberlik sonucunun da Galatasaray'ın ilk 24 hedefindeki ihtimalini mevcut duruma göre yükselteceği belirtiliyor.

Galatasaray Barcelona'yı yenerse ne olur?Galatasaray, Barcelona karşısında galibiyet alması halinde Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk 3 puanını hanesine yazdıracak.Sarı-kırmızılıların Barcelona karşısında elde edeceği galibiyetin, ilk 24'e girme ihtimalini önemli ölçüde artırması bekleniyor.Galatasaray Barcelona ile berabere kalırsa ne olur?Galatasaray'ın Barcelona ile berabere kalması halinde sarı-kırmızılı ekip Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk puanını kazanacak.Beraberlik sonucunun da Galatasaray'ın ilk 24 hedefindeki ihtimalini mevcut duruma göre yükselteceği belirtiliyor.

Galatasaray Barcelona'ya yenilirse ne olur?


Galatasaray'ın Barcelona karşısında mağlup olması halinde ise kalan karşılaşmalardaki puan ihtiyacı daha kritik hale gelecek.


Verilen hesaplamaya göre sarı-kırmızılıların mağlubiyet senaryosunda kalan maçlarından en az 10 puan toplaması gerekecek.


Geçen sezonun sonuçları da puan barajının önemini ortaya koyuyor:


10 puan toplayan takımların tamamı ilk 24 içinde yer aldı.


9 puanda kalan 5 takımın yalnızca 2'si play-off turuna yükseldi.


Galatasaray'ın Barcelona karşısında alacağı sonuç, sonraki haftalardaki puan ihtiyacını doğrudan etkileyecek.

Galatasaray Barcelona'ya yenilirse ne olur?Galatasaray'ın Barcelona karşısında mağlup olması halinde ise kalan karşılaşmalardaki puan ihtiyacı daha kritik hale gelecek.Verilen hesaplamaya göre sarı-kırmızılıların mağlubiyet senaryosunda kalan maçlarından en az 10 puan toplaması gerekecek.Geçen sezonun sonuçları da puan barajının önemini ortaya koyuyor:10 puan toplayan takımların tamamı ilk 24 içinde yer aldı.9 puanda kalan 5 takımın yalnızca 2'si play-off turuna yükseldi.Galatasaray'ın Barcelona karşısında alacağı sonuç, sonraki haftalardaki puan ihtiyacını doğrudan etkileyecek.

Galatasaray'ın ilk 24 ihtimali yüzde 43,3


Football Meets Data tarafından Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftası öncesinde paylaşılan verilere göre Galatasaray'ın ilk 24 içinde yer alma ihtimali yüzde 43,3 olarak hesaplandı.


Aynı projeksiyonda Galatasaray'ın lig aşamasını 8 puanla 30. sırada tamamlayabileceği öngörülüyor. Ancak bu oran ve sıralama tahmini, Galatasaray'ın yanı sıra diğer takımların ilerleyen haftalarda alacağı sonuçlara göre değişecek.


Barcelona karşısında alınacak galibiyetin ise sarı-kırmızılıların ilk 24 ihtimalini belirgin şekilde yükseltmesi bekleniyor.

Galatasaray'ın ilk 24 ihtimali yüzde 43,3Football Meets Data tarafından Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftası öncesinde paylaşılan verilere göre Galatasaray'ın ilk 24 içinde yer alma ihtimali yüzde 43,3 olarak hesaplandı.Aynı projeksiyonda Galatasaray'ın lig aşamasını 8 puanla 30. sırada tamamlayabileceği öngörülüyor. Ancak bu oran ve sıralama tahmini, Galatasaray'ın yanı sıra diğer takımların ilerleyen haftalarda alacağı sonuçlara göre değişecek.Barcelona karşısında alınacak galibiyetin ise sarı-kırmızılıların ilk 24 ihtimalini belirgin şekilde yükseltmesi bekleniyor.

Galatasaray ve Barcelona'nın Şampiyonlar Ligi puan durumu


Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Sporting Lizbon deplasmanında 3-1 mağlup oldu. Sarı-kırmızılı ekip ikinci hafta öncesinde puansız ve eksi 2 averajla 30. sırada bulunuyor.


Barcelona ise ilk hafta Feyenoord'u 5-1 mağlup ederek organizasyona 3 puanla başladı. İspanyol ekibi ikinci hafta öncesinde Şampiyonlar Ligi puan tablosunun 3. sırasında yer alıyor.


Bu tablo doğrultusunda Galatasaray açısından Barcelona karşılaşması, ilk 24 yarışındaki konumunu ve kalan haftalarda ihtiyaç duyacağı puan miktarını belirleyecek önemli maçlardan biri olacak.

Galatasaray ve Barcelona'nın Şampiyonlar Ligi puan durumuGalatasaray, Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Sporting Lizbon deplasmanında 3-1 mağlup oldu. Sarı-kırmızılı ekip ikinci hafta öncesinde puansız ve eksi 2 averajla 30. sırada bulunuyor.Barcelona ise ilk hafta Feyenoord'u 5-1 mağlup ederek organizasyona 3 puanla başladı. İspanyol ekibi ikinci hafta öncesinde Şampiyonlar Ligi puan tablosunun 3. sırasında yer alıyor.Bu tablo doğrultusunda Galatasaray açısından Barcelona karşılaşması, ilk 24 yarışındaki konumunu ve kalan haftalarda ihtiyaç duyacağı puan miktarını belirleyecek önemli maçlardan biri olacak.

Şampiyonlar Ligi puan durumu - 13 Ekim 2026

1. Barcelona – 6 puan

2. Sporting Lizbon – 6 puan

3. Arsenal – 6 puan

4. Bayern Münih – 4 puan

5. PSG – 3 puan

6. Como – 3 puan

7. Manchester United – 3 puan

8. Stuttgart – 3 puan

9. Manchester City – 3 puan

10. Villarreal – 3 puan

11. Aston Villa – 3 puan

12. Real Betis – 3 puan

13. Atletico Madrid – 3 puan

14. Borussia Dortmund – 3 puan

15. Liverpool – 3 puan

16. Real Madrid – 3 puan

17. AEK – 3 puan

18. Club Brugge – 3 puan

19. Lens – 3 puan

20. RB Leipzig – 3 puan

21. Sabah – 3 puan

22. Şahtar Donetsk – 1 puan

23. Roma – 1 puan

24. Fenerbahçe – 1 puan

25. PSV – 1 puan

26. Viking – 1 puan

27. LASK Linz – 0 puan

28. Inter – 0 puan

29. Porto – 0 puan

30. Slavia Prag – 0 puan

31. Napoli – 0 puan

32. Lille – 0 puan

33. Feyenoord – 0 puan

34. Galatasaray – 0 puan

35. Slovan Bratislava – 0 puan

36. Bodø/Glimt – 0 puan

Şampiyonlar Ligi puan durumu - 13 Ekim 20261. Barcelona – 6 puan2. Sporting Lizbon – 6 puan3. Arsenal – 6 puan4. Bayern Münih – 4 puan5. PSG – 3 puan6. Como – 3 puan7. Manchester United – 3 puan8. Stuttgart – 3 puan9. Manchester City – 3 puan10. Villarreal – 3 puan11. Aston Villa – 3 puan12. Real Betis – 3 puan13. Atletico Madrid – 3 puan14. Borussia Dortmund – 3 puan15. Liverpool – 3 puan16. Real Madrid – 3 puan17. AEK – 3 puan18. Club Brugge – 3 puan19. Lens – 3 puan20. RB Leipzig – 3 puan21. Sabah – 3 puan22. Şahtar Donetsk – 1 puan23. Roma – 1 puan24. Fenerbahçe – 1 puan25. PSV – 1 puan26. Viking – 1 puan27. LASK Linz – 0 puan28. Inter – 0 puan29. Porto – 0 puan30. Slavia Prag – 0 puan31. Napoli – 0 puan32. Lille – 0 puan33. Feyenoord – 0 puan34. Galatasaray – 0 puan35. Slovan Bratislava – 0 puan36. Bodø/Glimt – 0 puan
Başlıklar :galatasaraybarcelonauefa şampiyonlar ligiTur ihtimalleriGalatasaray şampiyonlar ligi puanı
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