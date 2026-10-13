UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI 2026: Türkiye kaçıncı sırada, kaç puanı var? Galatasaray maçı öncesi UEFA ülke puanı
UEFA ülke puanı sıralamasında Türkiye'nin güncel yeri, Galatasaray-Barcelona maçı öncesinde yeniden gündeme geldi. Türkiye, 50.275 puanla 9. sırada bulunurken 8. basamaktaki Hollanda ile arasındaki puan farkı da dikkat çekiyor. Peki Türkiye UEFA ülke puanı sıralamasında kaçıncı, Hollanda ile arasında kaç puan var ve ilk 12 sırada hangi ülkeler bulunuyor? İşte 13 Ekim 2026 itibarıyla UEFA ülke puanı sıralamasındaki son durum ve Türkiye'nin en yakın rakipleri.
UEFA ülke puan sıralaması güncel tablosu, Galatasaray'ın Barcelona ile oynayacağı kritik müsabaka öncesinde sporseverlerin odak noktası oldu. Türkiye, sıralamada 50.275 puanla 9. sıradaki yerini koruyor.
UEFA ülke puan sıralamasında Türkiye kaçıncı sırada?
UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, 13 Ekim Salı günü RAMS Park'ta İspanya temsilcisi Barcelona'yı konuk ediyor. Temsilcilerimizin Avrupa kupalarında elde edeceği her galibiyet ve beraberlik, Türkiye'nin UEFA ülke puan sıralamasındaki konumunu doğrudan etkiliyor.
Türkiye, güncel klasmanda 50.275 puan toplayarak 9. sırada bulunuyor. Türkiye'nin hemen üstünde 52.562 puanla Hollanda 8. sırada yer alırken, takipçimiz Çekya ise 45.125 puanla 10. sırada konumlanıyor.
Galatasaray'ın Barcelona rekabeti ve puan tablosu
Sarı-kırmızılı ekip, İspanyol rakibi Barcelona ile bugüne kadar oynadığı 10 resmi müsabakada 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 6 mağlubiyet aldı. Galatasaray'ın bu akşam RAMS Park'ta kazanacağı olası bir galibiyet, Türkiye'nin sıralamadaki puanını yukarı taşıyacak.
Güncel UEFA ülke puanı sıralaması listesi:
1. İngiltere: 103.976 puan
2. İtalya: 88.589 puan
3. İspanya: 83.243 puan
4. Almanya: 81.545 puan
5. Fransa: 69.153 puan
6. Portekiz: 65.750 puan
7. Belçika: 59.450 puan
8. Hollanda: 52.562 puan
9. TÜRKİYE: 50.275 puan
10. Çekya: 45.125 puan
11. Polonya: 45.125 puan
12. Yunanistan: 45.012 puan
Türk temsilcilerinin Avrupa sahnelerindeki mücadeleleri sürdükçe UEFA ülke puan tablosundaki güncellemeler devam edecek.