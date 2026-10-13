Galatasaray-Barcelona hangi kanalda, saat kaçta? UEFA Şampiyonlar Ligi Galatasaray Barcelona maçı canlı yayın bilgileri ve muhtemel 11
Galatasaray-Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında Galatasaray, 13 Ekim 2026 Salı günü saat 22.00'de RAMS Park'ta Barcelona'yı konuk edecek; mücadele TRT 1'den canlı ve şifresiz yayımlanacak. İtalyan hakem Marco Guida'nın yöneteceği kritik karşılaşma öncesinde Galatasaray'ın son hazırlıkları, maçın yayın bilgileri ve sarı-kırmızılıların Şampiyonlar Ligi fikstürü futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor.
Galatasaray-Barcelona maçı, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında 13 Ekim Salı günü RAMS Park'ta oynanacak. Saat 22.00'de başlayacak karşılaşma TRT 1'den canlı ve şifresiz yayımlanacak.
Galatasaray-Barcelona maçı 13 Ekim'de
Galatasaray-Barcelona maçı, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında 13 Ekim 2026 Salı günü İstanbul'daki RAMS Park'ta oynanacak. Saat 22.00'de başlayacak mücadele TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz yayımlanacak.
Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçında Sporting Lizbon'a deplasmanda 3-1 mağlup olan Galatasaray, Barcelona karşısında organizasyondaki ilk galibiyetini almak için sahaya çıkacak.
Sarı-kırmızılı ekip, Barcelona karşılaşması öncesinde Süper Lig'de Kasımpaşa'yı 3-1 mağlup etti.
Galatasaray-Barcelona maçının yayın bilgileri
Karşılaşmaya ilişkin öne çıkan bilgiler şöyle:
- Maç: Galatasaray - Barcelona
- Organizasyon: UEFA Şampiyonlar Ligi 2. hafta
- Tarih: 13 Ekim 2026 Salı
- Saat: 22.00
- Stadyum: RAMS Park
- Yayın: TRT 1
- Hakem: Marco Guida
Galatasaray, Avrupa'da 342. kez sahne alacak
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında yarın İspanya ekibi Barcelona'yı konuk edecek Galatasaray, Avrupa kupalarındaki 342. karşılaşmasına çıkacak.
Avrupa serüvenine 1956-57 sezonuyla başlayan ve farklı organizasyonlarda 37 farklı ülkenin 114 farklı takımıyla karşılaşan sarı-kırmızılı ekip, toplamda 341 maçta boy gösterdi.
Galatasaray, Avrupa organizasyonlarındaki müsabakaların 121'inden galibiyetle ayrılırken 130 karşılaşmada rakiplerine mağlup oldu. Sarı-kırmızılı takım, 90 mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı.
Avrupa maçlarında rakip fileleri 469 kez havalandıran sarı-kırmızılılar, kalesinde 521 gole engel olamadı.
"Kupa 1"de 171. randevu
Galatasaray, Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki bir numaralı turnuvasında yarın 171. kez sahne alacak.
UEFA tarafından düzenlenen Şampiyon Kulüpler Kupası'nda 35 maça çıkan sarı-kırmızılı ekip, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise 135 kez mücadele etti.
Galatasaray, söz konusu maçlarda 46 galibiyet, 40 beraberlik, 84 yenilgi yaşadı. Rakip fileleri 182 kez havalandıran sarı-kırmızılılar, kalesinde 286 gol gördü.
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde ise 34 mücadelede 22 galibiyet, 7 beraberlik, 5 yenilgi yaşadı. Toplamda 75 gol atan sarı-kırmızılı takım, rakiplerinin 38 golüne engel olamadı.
Son 31 Şampiyonlar Ligi maçında 7 galibiyet
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı son 31 müsabakada 7 galibiyet alabildi.
Sarı-kırmızılı ekip, "Devler Ligi"nin grup/lig aşaması ve ileri turlarındaki son 31 maçta 7 galibiyet, 6 beraberlik ve 18 yenilgi yaşadı.
Avrupa'daki son 40 maçında gol atıldı
Galatasaray'ın Avrupa kupalarında yaptığı son 40 müsabakada en az 1 gol atıldı.
Sarı-kırmızılı takımın 2021-2022 sezonunda UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda İspanya temsilcisi Barcelona ile deplasmanda yaptığı mücadele 0-0 beraberlikle sonuçlandı. Söz konusu karşılaşma, Galatasaray'ın Avrupa kupalarında gol sesinin çıkmadığı son maç oldu.
Galatasaray'ın ardından çıktığı 40 maçta iki takımdan biri en az bir kez fileleri havalandırdı. "Cimbom", bu maçların 15'ini kazanırken 16'sından mağlup ayrıldı. Dokuz karşılaşmada ise eşitlik bozulmadı. Takımlar, toplamda 144 kez skor tabelasını değiştirmeyi başardı.
Sarı-kırmızılı takım, gol sesinin duyulduğu 40 maçlık süreçte 69 kez fileleri sarsarken, kalesindeki 75 gole engel olamadı.
Galatasaray, bu dönemdeki 6 mücadelede kalesini gole kapatmayı başarırken, 6 maçta ise gol sevinci yaşayamadı.
RAMS Park'ta 31. Şampiyonlar Ligi maçına çıkacak
Sarı-kırmızılı ekip, 15 Ocak 2011'de hizmete giren Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta yarın 31. Şampiyonlar Ligi maçına çıkacak.
Şampiyonlar Ligi'nin 2012-2013 sezonunun ikinci haftasında Portekiz ekibi Braga'ya 2-0 kaybedilen maçla başlayan süreçte Galatasaray, RAMS Park'ta 10'ar galibiyet, beraberlik ve mağlubiyet yaşadı.
"Cimbom", söz konusu maçlarda 40 kez rakip fileleri havalandırırken 46 gol yedi.
"Devler Ligi"nde son 10 iç saha maçında 4 galibiyet aldı
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde sahasında oynadığı son 10 maçın 4'ünden galibiyetle ayrıldı.
Sarı-kırmızılılar, 26 Kasım 2019 tarihinde Belçika ekibi Club Brugge ile 1-1 berabere kaldığı maçla başlayan süreçte sahasında oynadığı Şampiyonlar Ligi maçlarında 4'er galibiyet ve beraberlik ile 2 yenilgi yaşadı.
Söz konusu karşılaşmalarda 18 kez ağları sarsan Galatasaray, 14 kez de kalesinde gol gördü.
Marco Guida düdük çalacak
Galatasaray ile Barcelona arasındaki karşılaşmayı İtalya Futbol Federasyonu'ndan Marco Guida yönetecek.
Guida'nın yardımcılıklarını Giorgio Peretti ile Giuseppe Perrotti yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi Fabio Maresca olacak.
VAR görevini Marco Di Bello üstlenirken, AVAR'da Aleandro Di Paolo görev yapacak.
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi fikstürü
Galatasaray'ın paylaşılan Şampiyonlar Ligi maç programı şöyle:
13 Ekim 2026 Salı, 22.00: Galatasaray - Barcelona
21 Ekim 2026 Çarşamba, 19.45: Lille - Galatasaray
3 Kasım 2026 Salı, 20.45: Galatasaray - Stuttgart
24 Kasım 2026 Salı, 20.45: Galatasaray - Aston Villa
8 Aralık 2026 Salı, 23.00: AEK - Galatasaray
19 Ocak 2027 Salı, 20.45: Galatasaray - Feyenoord
27 Ocak 2027 Çarşamba, 23.00: PSG - Galatasaray
Galatasaray, Barcelona karşılaşmasının ardından Şampiyonlar Ligi'ndeki bir sonraki maçında 21 Ekim'de Lille'e konuk olacak.
Muhtemel 11'ler
Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Lemina, Barış Alper, Sara, Leao, Osimhen.
Barcelona: Joan Garcia, Eric Garcia, Cubarsi, Martin, Cancelo, Rodri, Pedri, Yamal, Olmo, Adeyemi, Jesus.