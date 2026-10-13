TUS tercih sonuçları sorgulama ekranı 2026! TUS tercih sonuçları 2026 ne zaman açıklanacak?
TUS 2. dönem tercih sonuçları 2026 için uzmanlık eğitimi almak isteyen doktor adaylarının bekleyişi başladı. ÖSYM tarafından 17 Eylül'de sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından hekim adayları, uzmanlık alanlarına yerleşebilmek için tercih sürecine geçti. 30 Eylül'de başlayan ve 7 Ekim'de sona eren tercih döneminin tamamlanmasıyla birlikte gözler şimdi yerleştirme sonuçlarının duyurulacağı tarihe çevrildi. Binlerce aday, tercih listelerinde yer verdikleri üniversite ve eğitim kurumlarına yerleşip yerleşemeyeceklerini öğrenmek için ÖSYM'den gelecek açıklamayı takip ediyor. Uzmanlık eğitimi sürecinin bir sonraki aşamasına geçmek isteyen adaylar, sonuçların hangi gün ilan edileceğini ve yerleştirme bilgilerinin nereden görüntüleneceğini araştırıyor. Peki 2026 TUS 2. dönem tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, ÖSYM sonuç tarihi belli oldu mu, yerleştirme sonuçları nereden sorgulanacak? İşte TUS tercih sonuçlarına ilişkin merak edilen tüm ayrıntılar…
2026 TUS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusu, uzmanlık eğitimi için tercih yapan binlerce doktor adayının gündeminde yer alıyor. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'nın ikinci dönem sonuçlarının 17 Eylül'de açıklanmasının ardından adaylar, tercihlerini 30 Eylül-7 Ekim tarihleri arasında tamamladı. Tercih işlemlerinin sona ermesiyle birlikte uzmanlık eğitimi alacak adayların belirleneceği yerleştirme aşamasına ilişkin araştırmalar hız kazandı. Adaylar, puanları ve tercih sıralamaları doğrultusunda hangi programa yerleşeceklerini öğrenmek için ÖSYM'nin sonuç açıklamasını bekliyor. Özellikle tercih ettikleri uzmanlık dallarında kontenjanlara yerleşip yerleşemeyeceklerini merak eden hekim adayları, sonuç sorgulama ekranının ne zaman açılacağını araştırıyor. Peki TUS 2. dönem yerleştirme sonuçları hangi tarihte açıklanacak, sonuçlar belli oldu mu, adaylar yerleştirme bilgilerine nasıl ulaşacak? İşte 2026 TUS tercih sonuçları ve sorgulama sürecine ilişkin detaylar…
2026 TUS 2. DÖNEM TERCİH SÜRECİ SONA ERDİ
ÖSYM'nin yayınladığı resmi takvime göre, 2026-TUS 2. Dönem ve 2026-STS Tıp Doktorluğu 2. Dönem tercih alma işlemleri 30 Eylül 2026 tarihinde başlamış ve hekimlere listelerini oluşturmaları için bir haftalık süre tanınmıştı. Adaylar, uzmanlık eğitimi almak istedikleri sağlık kurumlarını ve branşları titizlikle sıralayarak, 7 Ekim 2026 Çarşamba günü saat 23.59'a kadar sistem üzerinden başvurularını elektronik ortamda kaydettiler.
TUS TERCİH SONUÇLARI 2026 NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
TUS tercih sonuçlarının genellikle tercih sürecinin bitiminden sonraki 10 ila 15 gün içerisinde açıklandığı biliniyor. Bu istatistiksel verilere dayanarak, 7 Ekim'de sona eren TUS 2. Dönem yerleştirme sonuçlarının, 15-20 Ekim aralığında ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor.