Anket sonuçları: Bu pazar seçim olsa kim kazanır? Yeni Parti ne kadar oy alıyor kaçıncı sırada? AK Parti, Yeni Parti, DEM, MHP, CHP oy oranı son durum
Asal Araştırma, seçmenin nabzını tutan son seçim anketinin sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. Türkiye genelinde 28 ilde gerçekleştirilen araştırmada vatandaşlara, “Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?” sorusu yöneltildi. Anket sonuçlarına göre birinci ve ikinci sıradaki parti arasındaki fark 7 puana yaklaşırken, AK Parti, CHP, MHP, Yeni Parti ve diğer siyasi partilerin güncel oy oranları da dikkat çekti. İşte son seçim anketinde partilerin aldığı oy oranları ve seçmenin tercihindeki son tablo.
Asal Araştırma’nın 28 ilde 4-10 Ekim tarihlerinde 2 bin 20 kişiyle gerçekleştirdiği son kamuoyu araştırması, seçmenin siyasi tercihlerindeki güncel tabloyu gözler önüne serdi. Katılımcılara "Bu pazar seçim olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz?" sorusunun yöneltildiği ve kararsızların orantılı dağıtıldığı ankette, AK Parti yüzde 31,6 oy oranıyla zirvedeki yerini korurken, en yakın takipçisi Yeni Parti yüzde 25,2 ile ikinci sırada yer aldı.
SON ANKET SONUÇLARI: PARTİLERİN OY ORANLARI
Buna göre anket sonuçları şu şekilde:
AK Parti: Yüzde 31,6
Yeni Parti: Yüzde 25,2
DEM Parti: Yüzde 8,8 MHP: Yüzde 8,0
İyi Parti: Yüzde 7,1
CHP: Yüzde 5,1
Zafer Partisi: Yüzde 3,4
Anahtar Parti: Yüzde 3,2
Yeniden Refah Partisi: Yüzde 2,9
Diğer: Yüzde 4,7
HBS Araştırma şirketi tarafından ekim ayında 3 bin katılımcıyla gerçekleştirilen kapsamlı anket çalışmasının sonuçları da kamuoyuyla paylaşıldı. Anket sonuçlarına göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yüzde 32,3 ile ilk sırada yer alırken, en yakın rakibi Özgür Özel yüzde 23,1 oranında oy alarak ikinci basamakta yer aldı.
Recep Tayyip Erdoğan (AK Parti): Yüzde 32,3 Özgür Özel (YENİ Parti): Yüzde 23,1 Tülay Hatimoğulları (DEM Parti): Yüzde 9,0 Müsavat Dervişoğlu (İYİ Parti): Yüzde 7,9 Devlet Bahçeli (MHP): Yüzde 7,4 Kemal Kılıçdaroğlu (CHP): Yüzde 6,4 Ümit Özdağ (Zafer Partisi): Yüzde 2,9 Fatih Erbakan (Yeniden Refah Partisi): Yüzde 2,7 Mahmut Arıkan (Saadet Partisi): Yüzde 2,5 Mustafa Destici (BBP): Yüzde 0,7 Diğer: Yüzde 1,9
Son ankette Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Özgür Özel arasındaki fark 9,2 puan olarak hesaplandı.