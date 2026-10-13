Asgari ücrette 36 bin TL senaryosu şekillendi! İşte masadaki 3 farklı rakam
2027 asgari ücret zammı için milyonlarca çalışan yeni yıl yaklaşırken enflasyon tahminlerine ve olası zam senaryolarına odaklandı. Yeni yılda asgari ücretin ne kadar olacağına ilişkin hesaplamalarda yüzde 25 ile yüzde 30 arasındaki artış oranları öne çıkıyor. Bu senaryolar üzerinden yapılan hesaplamalarda net asgari ücretin 35 bin TL ile 36 bin 500 TL aralığına yükselmesi ihtimali gündeme geliyor. Henüz kesinleşmeyen zam oranı ve yeni ücret tutarı, çalışanların bütçe planlamaları açısından yakından takip ediliyor. Öte yandan yıl sonuna kadar yapılacak bazı sosyal güvenlik işlemleri de vatandaşların gündeminde bulunuyor. Askerlik, doğum ve yurt dışı borçlanması yapmayı planlayanlar, başvuru zamanının maliyetler üzerindeki etkisini değerlendiriyor. Peki, 2027 asgari ücret zammı yüzde kaç olacak, net asgari ücret 35 bin TL'yi aşacak mı? Borçlanma yapacaklar için yıl sonu neden önem taşıyor? İşte merak edilen ayrıntılar…
2027 asgari ücret artışı için yüzde 25-30 zam senaryoları gündeme gelirken milyonlarca çalışan yeni yılda alacağı maaşı hesaplamaya başladı. Enflasyon tahminleri üzerinden yapılan değerlendirmelerde, net asgari ücretin 35 bin TL ile 36 bin 500 TL arasında bir seviyeye çıkabileceği öngörülüyor. Bu hesaplamalar, zam oranına göre çalışanların eline geçecek tutarın nasıl değişebileceğini gösterirken kesin ücret henüz belli değil. Yeni dönem maaş beklentilerinin yanı sıra sosyal güvenlik borçlanmaları da yılın son aylarına girilirken önem kazanıyor. Askerlik, doğum veya yurt dışı borçlanması yapmayı düşünen vatandaşlar, başvurularını hangi tarihe kadar tamamlamaları gerektiğini ve zamanlamanın maliyetlere etkisini araştırıyor. Böylece hem yeni yıl maaş hesaplamaları hem de borçlanma işlemleri çalışanların gündeminde öne çıkıyor. Peki, 2027 asgari ücret zammı hangi seviyede gerçekleşebilir, net maaş 36 bin 500 TL'ye ulaşabilir mi? Borçlanma planı yapanların yıl sonuna kadar hangi ayrıntılara dikkat etmesi gerekiyor? İşte merak edilenler…
2027 Asgari Ücret Ne Kadar Olacak? Emekli ve Memur Zammında Yeni Hesaplama
Yıl sonuna yaklaşılırken milyonlarca çalışan ve emeklinin gözü maaş artışlarına çevrildi. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ocak ayında alacağı zam oranı, memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yapılacak artış ve 2027 yılında geçerli olacak asgari ücret için hesaplamalar hız kazandı. Enflasyon verileri, yeni dönem maaşlarına ilişkin beklentilerin şekillenmesinde belirleyici rol oynuyor. Mevcut tahminlere göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin altı aylık enflasyondan kaynaklanan zam oranının yüzde 9-10 aralığında oluşması bekleniyor. Memur ve memur emeklileri içinse toplu sözleşme artışı ile enflasyon farkının birlikte etkili olmasıyla yüzde 7-8 aralığında bir zam ihtimali üzerinde duruluyor. Kesin oranlar, yılın kalan aylarında açıklanacak enflasyon verileriyle netleşecek.
Maaş artışları yalnızca emeklileri ve memurları ilgilendirmiyor. Aralık ayında yapılacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantılarıyla 2027 yılında uygulanacak yeni ücret de belirlenecek. Öte yandan asgari ücrette beklenen artış, emeklilik için doğum ve askerlik borçlanması yapacaklar ile Bağ-Kur ihya işlemi gerçekleştirecekler açısından da önem taşıyor.
EMEKLİ VE MEMUR MAAŞLARINA NE KADAR ZAM GELECEK?
SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ocak ayındaki zam oranı, yılın ikinci yarısında gerçekleşen altı aylık enflasyona göre hesaplanacak. Yıl sonuna kadar açıklanacak veriler, emekli aylıklarına uygulanacak artışın kesinleşmesini sağlayacak. Memur ve memur emeklilerinin maaş artışında ise toplu sözleşme zammı ile enflasyon farkı birlikte dikkate alınacak. Mevcut hesaplamalarda yüzde 5'lik toplu sözleşme artışına ek olarak enflasyon farkının da oluşması bekleniyor. Zam oranının kesinleşmesiyle birlikte sosyal ödemelerde ve kıdem tazminatı tavanında da artış gündeme gelecek.
2027 ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?
Milyonlarca çalışanın merakla beklediği 2027 asgari ücretinin belirlenmesi için süreç aralık ayında başlayacak. Asgari ücret artışı doğrudan enflasyon oranına bağlı bir formülle belirlenmese de enflasyon, ücret görüşmelerinde dikkate alınan temel göstergeler arasında bulunuyor. Geçen yıl yapılan artışın ardından bu yıl da yüzde 25 ile yüzde 30 arasında bir zam ihtimali üzerinden hesaplamalar yapılıyor. Bu senaryolar gerçekleşirse net ve brüt asgari ücrette önemli bir değişim yaşanacak.
Yüzde 25 zam yapılırsa asgari ücret kaç TL olur?
2026 yılında net 28.075,50 TL, brüt 33.030 TL olarak uygulanan asgari ücrete yüzde 25 artış yapılması halinde ortaya çıkacak tutarlar şöyle:
Net asgari ücret: 35.095 TL
Brüt asgari ücret: 41.287,50 TL
Yüzde 30 zam yapılırsa asgari ücret kaç TL olur?
Asgari ücret artışının yüzde 30 seviyesinde gerçekleşmesi durumunda hesaplamalar şu şekilde olacak:
Net asgari ücret: 36.500 TL
Brüt asgari ücret: 42.939 TL
Bu tutarlar zam senaryolarına göre yapılan hesaplamaları gösteriyor. 2027 yılında geçerli olacak asgari ücret, komisyon görüşmelerinin ardından açıklanacak.
OVP ENFLASYON TAHMİNİNE GÖRE ASGARİ ÜCRET HESABI
Orta Vadeli Program'da yer alan yüzde 28,4'lük yıl sonu enflasyon tahmini de asgari ücret hesaplamalarında öne çıkan göstergeler arasında bulunuyor. Bu oranın asgari ücrete uygulanması halinde yeni ücret için farklı bir senaryo ortaya çıkıyor. Yüzde 28,4'lük artış varsayımına göre brüt asgari ücretin yaklaşık 42.410 TL, net asgari ücretin ise yaklaşık 36.049 TL seviyesine yükselmesi beklenebilir. Ancak asgari ücretin doğrudan enflasyon oranına göre belirlenmediği unutulmamalı. Nihai tutar, komisyonun yapacağı değerlendirmeler sonucunda belli olacak.
BORÇLANMA YAPACAKLAR İÇİN YIL SONU UYARISI
Yeni yılda asgari ücretin yükselmesi, emeklilik için hizmet borçlanması yapacakların ödeyeceği tutarları da artırabilecek. Doğum borçlanması, askerlik borçlanması ve yurt dışı borçlanması gibi işlemlerin yanı sıra geçmiş dönem prim borçlarını ihya etmek isteyen Bağ-Kur'luların da bu değişimi dikkate alması gerekiyor. Borçlanma ve ihya tutarları, ilgili hesaplama esasları çerçevesinde asgari ücretteki değişimden etkilenebiliyor. Bu nedenle mevcut tutarlar üzerinden işlem yapmak isteyenlerin başvuru tarihlerini ve ödeme koşullarını önceden değerlendirmesi önem taşıyor. Asgari ücret artışının yüzde 25-30 aralığında gerçekleşmesi halinde bazı borçlanma kalemlerinde ödenecek tutarlar da aynı oranda artabilir. Bununla birlikte artışın her işlem türüne aynı şekilde yansıyacağı varsayılmamalı; uygulanacak oranlar ve hesaplama yöntemi borçlanmanın türüne göre değişebiliyor.
BORÇLANMA BAŞVURUSU İÇİN ÖDEMEYİ BEKLEMEK GEREKİYOR MU?
Hizmet borçlanması işlemlerinde başvuru ile ödeme aşaması birbirinden ayrılıyor. Başvurunun yapılmasının ardından ilgili kurum tarafından değerlendirme gerçekleştiriliyor ve ödeme tutarı bildiriliyor. Dolayısıyla başvuru yapıldığı gün ödeme yapılması gerekmeyebiliyor. Ancak borçlanma türüne göre ödeme süresi ve başvurunun sonuçları değişebildiği için kişilerin kendi işlemleri için geçerli koşulları kontrol etmesi gerekiyor. Yıl sonuna kadar başvuru yapmayı düşünenlerin yalnızca başvuru tarihini değil, ödeme emrinin tebliği ve ödeme için tanınan süreyi de dikkate alması önemli. 2027 yılında uygulanacak yeni asgari ücretin açıklanmasıyla birlikte borçlanma maliyetlerinde de değişiklik yaşanabileceğinden, emeklilik için gün satın almayı planlayanların mevcut koşulları ve kişisel emeklilik hesaplarını birlikte değerlendirmesi gerekiyor.