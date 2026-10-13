Asgari ücrette 36 bin TL senaryosu şekillendi! İşte masadaki 3 farklı rakam

2027 asgari ücret artışı için yüzde 25-30 zam senaryoları gündeme gelirken milyonlarca çalışan yeni yılda alacağı maaşı hesaplamaya başladı. Enflasyon tahminleri üzerinden yapılan değerlendirmelerde, net asgari ücretin 35 bin TL ile 36 bin 500 TL arasında bir seviyeye çıkabileceği öngörülüyor. Bu hesaplamalar, zam oranına göre çalışanların eline geçecek tutarın nasıl değişebileceğini gösterirken kesin ücret henüz belli değil. Yeni dönem maaş beklentilerinin yanı sıra sosyal güvenlik borçlanmaları da yılın son aylarına girilirken önem kazanıyor. Askerlik, doğum veya yurt dışı borçlanması yapmayı düşünen vatandaşlar, başvurularını hangi tarihe kadar tamamlamaları gerektiğini ve zamanlamanın maliyetlere etkisini araştırıyor. Böylece hem yeni yıl maaş hesaplamaları hem de borçlanma işlemleri çalışanların gündeminde öne çıkıyor. Peki, 2027 asgari ücret zammı hangi seviyede gerçekleşebilir, net maaş 36 bin 500 TL'ye ulaşabilir mi? Borçlanma planı yapanların yıl sonuna kadar hangi ayrıntılara dikkat etmesi gerekiyor? İşte merak edilenler…