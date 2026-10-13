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İŞKUR Gençlik Programı başvuruları ve ödeme detayları: Kimler başvurabilir ve şartlar nelerdir?

İŞKUR Gençlik Programı başvuruları ve ödeme detayları: Kimler başvurabilir ve şartlar nelerdir?

11:17, 13/10/2026, SalıG: Güncelleme: 11:17, 13/10/2026, Salı
Yeni Şafak
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İŞKUR Gençlik Programı başvuruları ve ödeme detayları: Kimler başvurabilir ve şartlar nelerdir?

İŞKUR Gençlik Programı, üniversite öğrencilerinin eğitimlerine devam ederken iş dünyasını yakından tanımalarına, mesleki becerilerini geliştirmelerine ve çalışma deneyimi kazanmalarına katkı sağlamayı hedefliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, programın 2026-2027 dönemi kontenjanının 150 bine çıkarılacağını açıkladı. Program kapsamında öğrencilere günlük 1.375 TL ödeme yapılacak. Ayda 14 gün programa katılan öğrenciler ise toplamda 19 bin 250 TL’ye kadar gelir desteğinden yararlanabilecek. İşte İŞKUR Gençlik Programı başvuru şartları.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi. Önemli açıklamalar yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, İŞKUR Gençlik Programı ile ilgili de konuştu. Erdoğan, bu amaçla başlattıkları İŞKUR Gençlik Programı'na gençlerin de çok yoğun ilgi gösterdiğini bildirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi. Önemli açıklamalar yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, İŞKUR Gençlik Programı ile ilgili de konuştu. Erdoğan, bu amaçla başlattıkları İŞKUR Gençlik Programı'na gençlerin de çok yoğun ilgi gösterdiğini bildirdi.

İŞKUR Gençlik Programı ödemesi ne kadar?

Bugüne kadar programdan istifade eden genç sayısının 220 bine yaklaştığını aktaran Erdoğan, şunları kaydetti: "Bu genç arkadaşlarımız hem deneyim sahibi oldular hem de belli miktarda gelir elde ettiler. Biz de gençlerimizin bu ilgisini karşılıksız bırakmıyoruz. Şimdi yeni bir adım daha atıyoruz. Programın 2026-2027 dönemi kontenjanını 150 bine yükseltiyoruz. Program kapsamında gençlerimize günlük 1375 lira ödeme yapılacak. Ayda 14 gün katılan öğrencilerimiz ise 19 bin 250 liraya kadar destek alabilecek." Ayrıca gençlerin sigorta primlerini devletin karşılayacağını dile getiren Erdoğan, ilaveten belirli şartlarda 1250 liralık promosyon ve çeşitli harcamalarda özel indirim imkanları sunulacağını söyledi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sevgili gençlerimiz; günlük bin 375 lira, ay içerisinde 14 gün katılmanız halinde 19 bin 250 lira gelir desteği elde edebilirsiniz. Ayrıntılara sitemizden ulaşabilir, başvuru takvimi için üniversitenizden bilgi alabilirsiniz" ifadelerini kullandı. Programa ilişkin detaylara guc.iskur.gov.tr üzerinden ulaşılabilecek.

İŞKUR Gençlik Programı ödemesi ne kadar?Bugüne kadar programdan istifade eden genç sayısının 220 bine yaklaştığını aktaran Erdoğan, şunları kaydetti: "Bu genç arkadaşlarımız hem deneyim sahibi oldular hem de belli miktarda gelir elde ettiler. Biz de gençlerimizin bu ilgisini karşılıksız bırakmıyoruz. Şimdi yeni bir adım daha atıyoruz. Programın 2026-2027 dönemi kontenjanını 150 bine yükseltiyoruz. Program kapsamında gençlerimize günlük 1375 lira ödeme yapılacak. Ayda 14 gün katılan öğrencilerimiz ise 19 bin 250 liraya kadar destek alabilecek." Ayrıca gençlerin sigorta primlerini devletin karşılayacağını dile getiren Erdoğan, ilaveten belirli şartlarda 1250 liralık promosyon ve çeşitli harcamalarda özel indirim imkanları sunulacağını söyledi.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sevgili gençlerimiz; günlük bin 375 lira, ay içerisinde 14 gün katılmanız halinde 19 bin 250 lira gelir desteği elde edebilirsiniz. Ayrıntılara sitemizden ulaşabilir, başvuru takvimi için üniversitenizden bilgi alabilirsiniz" ifadelerini kullandı. Programa ilişkin detaylara guc.iskur.gov.tr üzerinden ulaşılabilecek.

İŞKUR Gençlik Programı başvurusu ne zaman başlayacak?

Genel kampüs içi ve dönemsel program başvuruları genellikle akademik takvimin başlangıç dönemlerinde (özellikle Ekim-Kasım aylarında) veya yıl içinde ilgili projeler bazında duyurulur. Güncel ve dönemsel ilanları takip etmek için İŞKUR Gençlik Platformu adresini veya İŞKUR e-Şube sistemini kontrol edebilirsiniz.

İŞKUR Gençlik Programı başvurusu ne zaman başlayacak?Genel kampüs içi ve dönemsel program başvuruları genellikle akademik takvimin başlangıç dönemlerinde (özellikle Ekim-Kasım aylarında) veya yıl içinde ilgili projeler bazında duyurulur. Güncel ve dönemsel ilanları takip etmek için İŞKUR Gençlik Platformu adresini veya İŞKUR e-Şube sistemini kontrol edebilirsiniz.


İŞKUR Gençlik Programı başvuru şartları nedir?

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b) Kuruma kayıtlı olmak,

c) 18 yaşını tamamlamış olmak,

ç) Yaşlılık veya malullük aylığı almamak,

d) Program talep tarihinden önceki bir yıl içerisinde ve programın fiilen başlayacağı tarihe kadar yüklenicinin veya bağlı, ilgili, ilişkili ve yan kuruluşlarının çalışanı olmamak,

e) Başvuru tarihinden önceki son bir aylık sürede 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi kapsamında sigortalı olarak bildirilmemiş olmak veya sigortalı sayılmamak,

f) Başvuru tarihi itibarıyla 5510 sayılı Kanunun 5 inci maddesi kapsamında sigortalı olarak bildirilmemiş olmak veya sigortalı sayılmamak,



İŞKUR Gençlik Programı başvuru şartları nedir?a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,b) Kuruma kayıtlı olmak,c) 18 yaşını tamamlamış olmak,ç) Yaşlılık veya malullük aylığı almamak,d) Program talep tarihinden önceki bir yıl içerisinde ve programın fiilen başlayacağı tarihe kadar yüklenicinin veya bağlı, ilgili, ilişkili ve yan kuruluşlarının çalışanı olmamak,e) Başvuru tarihinden önceki son bir aylık sürede 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi kapsamında sigortalı olarak bildirilmemiş olmak veya sigortalı sayılmamak,f) Başvuru tarihi itibarıyla 5510 sayılı Kanunun 5 inci maddesi kapsamında sigortalı olarak bildirilmemiş olmak veya sigortalı sayılmamak,

g) Hane gelir şartını sağlamak,

ğ) Kurum tarafından sunulan aktif işgücü veya işsizlik sigortası programlarının yararlanıcısı olmamak,

h) Yüklenici üniversitenin öğrencisi olmak (açık öğretim veya uzaktan öğretim öğrencisi olmamak kaydını dondurmuş ve/veya pasif durumda olmamak) şartları aranır.

İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI KATILIM ÜCRETİ NE KADAR?

Katılımcılara katılım sağladıkları her bir gün için Yönetim Kurulu tarafından 2026 yılına yönelik belirlen 1.375 TL cep harçlığı ödenir.

g) Hane gelir şartını sağlamak,ğ) Kurum tarafından sunulan aktif işgücü veya işsizlik sigortası programlarının yararlanıcısı olmamak,h) Yüklenici üniversitenin öğrencisi olmak (açık öğretim veya uzaktan öğretim öğrencisi olmamak kaydını dondurmuş ve/veya pasif durumda olmamak) şartları aranır.İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI KATILIM ÜCRETİ NE KADAR?Katılımcılara katılım sağladıkları her bir gün için Yönetim Kurulu tarafından 2026 yılına yönelik belirlen 1.375 TL cep harçlığı ödenir.

İŞKUR e-Şube portalı üzerinden Gençlik Programı başvurusu adım adım nasıl yapılır?

İŞKUR e-Şube portali üzerinden İşgücü Uyum Programı (İUP) kapsamındaki Gençlik Programı’na başvuru yapmak için izlenmesi gereken adımlar sırasıyla şunlardır:

İŞKUR e-Şube Portalına Giriş Yapın:

esube.iskur.gov.tr adresine gidin. Sağ üst köşedeki "İnternet Şubesi" seçeneğinden "Arayan Girişi" butonuna tıklayın. T.C. Kimlik numaranız ve e-Devlet şifreniz ile sisteme giriş yapın.

Giriş yaptıktan sonra ana sayfadaki "Online İşlemler" sekmesine tıklayın. Açılan menüden sırasıyla "İş arayan" ve ardından "İşgücü Uyum Programı (İUP)" seçeneğini seçin.

İUP Başvuru ekranında arama kriterlerini belirleyin. Üniversitenizin yer aldığı İl bilgisini seçin. Dilerseniz ilan veya program numarasını biliyorsanız ilgili alana girerek "Ara" butonuna basın.

Listelenen ilanlar arasından kayıtlı olduğunuz üniversitenin Gençlik Programı ilanını bulun. İlan detaylarını (çalışma günleri, başvuru tarihleri ve katılım şartları) inceledikten sonra "Başvur" butonuna tıklayarak işlemi onaylayın.

Başvurunun sorunsuz tamamlanabilmesi için İŞKUR profilinizin "Aktif İş Arayan" durumunda olması ve e-Devlet üzerindeki öğrenim bilgilerinizin güncel olması gerekmektedir.

İŞKUR e-Şube portalı üzerinden Gençlik Programı başvurusu adım adım nasıl yapılır?İŞKUR e-Şube portali üzerinden İşgücü Uyum Programı (İUP) kapsamındaki Gençlik Programı’na başvuru yapmak için izlenmesi gereken adımlar sırasıyla şunlardır:İŞKUR e-Şube Portalına Giriş Yapın:esube.iskur.gov.tr adresine gidin. Sağ üst köşedeki "İnternet Şubesi" seçeneğinden "Arayan Girişi" butonuna tıklayın. T.C. Kimlik numaranız ve e-Devlet şifreniz ile sisteme giriş yapın.Giriş yaptıktan sonra ana sayfadaki "Online İşlemler" sekmesine tıklayın. Açılan menüden sırasıyla "İş arayan" ve ardından "İşgücü Uyum Programı (İUP)" seçeneğini seçin.İUP Başvuru ekranında arama kriterlerini belirleyin. Üniversitenizin yer aldığı İl bilgisini seçin. Dilerseniz ilan veya program numarasını biliyorsanız ilgili alana girerek "Ara" butonuna basın.Listelenen ilanlar arasından kayıtlı olduğunuz üniversitenin Gençlik Programı ilanını bulun. İlan detaylarını (çalışma günleri, başvuru tarihleri ve katılım şartları) inceledikten sonra "Başvur" butonuna tıklayarak işlemi onaylayın.Başvurunun sorunsuz tamamlanabilmesi için İŞKUR profilinizin "Aktif İş Arayan" durumunda olması ve e-Devlet üzerindeki öğrenim bilgilerinizin güncel olması gerekmektedir.
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