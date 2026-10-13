Emekliye yeni maaş sistemi netleşti: 1999 öncesi ve sonrası SGK girişi olanlar için düğmeye basıldı
Emekli maaşı hesaplama sistemi 2026 yılında emeklilik hakkını kazanmasına rağmen çalışmaya devam eden milyonlarca vatandaşın gündeminde yer alıyor. Emeklilik için gerekli koşulları tamamladıktan sonra iş hayatını sürdüren vatandaşlar, çalıştıkları ek sürelerin ileride alacakları emekli aylığına nasıl yansıyacağını araştırıyor. Emekli aylığı hesaplamasında prim günleri, çalışma süresi ve kazanç bilgileri önemli rol oynarken, daha uzun süre çalışmanın her durumda beklenen ölçüde yüksek maaş sağlamaması yeni hesaplama modellerine yönelik ilgiyi artırıyor. Yeni Orta Vadeli Program'da sosyal güvenlik sistemine ilişkin hedeflerin yer almasıyla birlikte, çalışma hayatını uzatanların emeklilik döneminde daha yüksek gelir elde etmesini sağlayabilecek bir model üzerindeki beklentiler de öne çıktı. SGK Başuzmanı İsa Karakaş'ın değerlendirmelerinin ardından yeni sistemin hangi kriterlere dayanacağı merak edilmeye başlandı. Peki, emeklilik hakkını kazandıktan sonra çalışmaya devam edenlerin maaşı neden düşebiliyor, yeni emekli maaşı hesaplama modeli nasıl uygulanacak? Daha yüksek emekli aylığı için hangi kriterler değişebilir? İşte merak edilen ayrıntılar…
Emekli olduktan sonra çalışmaya devam edenlerin maaşı nasıl hesaplanacak? sorusu, sosyal güvenlik sisteminde gündeme gelen yeni model beklentileriyle yeniden önem kazandı. Emeklilik şartlarını tamamlayan ancak iş hayatından ayrılmayan vatandaşlar, fazladan çalıştıkları sürelerin emekli aylıklarına ne ölçüde katkı sağlayacağını merak ediyor. Prim günleri ve çalışma dönemlerinde bildirilen kazançlar emekli aylığının belirlenmesinde etkili olurken, uzun süre çalışmanın bazı durumlarda maaş üzerinde beklenen sonucu oluşturmaması hesaplama sistemine yönelik tartışmaları artırıyor. Yeni Orta Vadeli Program'da sosyal güvenlik alanına ilişkin hedeflerin yer alması da çalışma süresini uzatan vatandaşların daha yüksek emekli geliri elde etmesine yönelik yeni bir model beklentisini güçlendirdi. SGK Başuzmanı İsa Karakaş'ın OVP'deki emeklilik başlıklarına ilişkin değerlendirmeleri sonrasında gözler sistemin olası uygulama esaslarına çevrildi. Peki, çalışmaya devam etmek emekli maaşını hangi durumlarda etkiliyor, yeni sistemde prim ve kazanç hesabı nasıl yapılacak? Daha yüksek emekli aylığı için hangi düzenlemeler gündeme gelebilir? İşte detaylar…
Yeni OVP'de emeklilik beklentileri ve hedefler
Yayımlanan programın satır aralarını değerlendiren SGK Başuzmanı İsa Karakaş Türkiye Gazetesi'ndeki yazısında, kamuoyunda en çok merak edilen konulara odaklandığını ifade etti. Karakaş, "Programdaki emeklilik maddelerini ayrıntılı inceledim. Çalıştıkça maaşı eriyen sistem bitti mi? Yeni OVP, 'çok çalışanı cezalandırma' sorununa el atıyor mu? Çok çalıştıkça maaş artacak mı?" sorularının cevaplarını aradığını belirterek, yeni dönem stratejilerine dikkat çekti.
Programda yer alan hedeflerin sistemin mali sürdürülebilirliği açısından kritik olduğuna değinen Karakaş, "Kişilerin daha uzun süre istihdamda kalmasını teşvik eden, hakkaniyeti ve aktüeryal dengeyi önceleyen düzenlemeler hayata geçirilerek sosyal güvenlik sisteminin mali sürdürülebilirliği güçlendirilecektir" şeklindeki ifadenin yeni OVP'de yer aldığını hatırlattı ve "Bu hedefin programa göre önümüzdeki sene içinde ifa edilmesi gerekmektedir" değerlendirmesinde bulundu.
Maaş hesaplama sisteminde değişim olacak mı?
Çalışanların emeklilik hakkını elde etmesine rağmen sistemden çıkış yapmasının hem kuruma hem de vatandaşa getirdiği yüke değinen Karakaş, maaş hesaplama sistemindeki Aylık Bağlama Oranı (ABO) detayına vurgu yaptı. Uygulanan mevcut sisteme dair teknik detaylar veren Karakaş, "SSK emeklilik aylığı genel olarak ortalama aylık kazanç ile aylık bağlama oranı formülü ile hesaplanmaktadır. Bu formülde özellikle ABO diye tabir edilen Aylık Bağlama Oranları büyük önem taşımaktadır" ifadelerini kullandı. Emekliliği gelenlerin sistemden çekilmesinin SGK üzerinde çift yönlü bir maliyet oluşturduğunu belirten uzman isim, "Belirtilen durum hem SGK’nın hem de çalışanın zararına sebep olmaktadır. Zira bu durumda SGK her ay alacağı primden mahrum olduğu gibi emeklilik maaşı ödemesi de yapmak zorunda kalmaktadır" sözleriyle istihdamda kalmayı teşvik edecek yeni formüllerin aciliyetine işaret etti.
Daha fazla çalışana daha yüksek maaş formülü
Önümüzdeki süreçte hayata geçirilmesi beklenen düzenlemelerin çalışanları doğrudan motive edeceğini belirten Karakaş, sistemde uzun süre kalmanın maaşlara olumlu yansımasının herkesin ortak beklentisi olduğunu dile getirdi. Bu değişimin istihdam üzerindeki olası sonuçlarını aktaran Karakaş, "Oysaki bu durum tersine çevrilmiş olsa emekliliği gelenler bile çalıştıkça emekli aylıkları artacağından sistemde daha uzun süre kalacaklardır. Özellikle SSK ve Bağ-Kur sigortalılarının çalıştıkça yüksek emekli maaşı alması yönünde yasal bir düzenleme yapılması milyonlarca çalışanın en büyük beklentisi hâline gelmiştir" dedi.
Sistemin güçlendirilmesi adına masada tutulan yeni formüllere de değinen Karakaş, "Önümüzdeki dönemlerde kısmi emeklilik ile normal emeklilik için iki ayrı emeklilik taban maaşı uygulamasına gidilebilir. Ayrıca 25 yıldan sonraki çalışmalarda her bir yıl için ABO’da ilave artışlar öngören yeni bir sistem hayata geçirilebilecektir" açıklamasını yaptı.
Yapılacak yeniliklerin genel bir istihdam dengesi sağlayacağına inandığını belirten İsa Karakaş, yeni emeklilik parametreleriyle vatandaşın en büyük kaygılarından birinin silineceğinin altını çizdi. Sistemin tüm tarafları güvence altına alacak bir yapıya kavuşmasını beklediğini ifade eden Karakaş, "Öngörülen tedbirler kapsamında düzenleme yapılması hâlinde aktif/pasif dengesinde iyileşmelere neden olabileceği gibi sigortalıların da 'çalıştıkça emeklilik maaşım azalacak mı?' endişesi ortadan kalkacaktır" sözleriyle yeni modelin olumlu yansımalarını özetledi.
Çalışanların yüksek maaş almak hedefiyle sistemde daha fazla kalmasının kayıt dışı istihdamla mücadeleye de büyük katkı sunacağı belirtilirken; SGK'nın prim gelirlerindeki artışın, vatandaşlara sunulan hizmet kalitesini çok daha üst seviyelere taşıyacağı vurgulandı.