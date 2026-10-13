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Bahar havası bitiyor Balkanlar'dan dondurucu soğuk geliyor: İstanbul'da sıcaklıklar 10 derece birden çakılacak

Bahar havası bitiyor Balkanlar'dan dondurucu soğuk geliyor: İstanbul'da sıcaklıklar 10 derece birden çakılacak

12:01, 13/10/2026, SalıG: Güncelleme: 14:18, 13/10/2026, Salı
Yeni Şafak
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Bahar havası bitiyor Balkanlar'dan dondurucu soğuk geliyor: İstanbul'da sıcaklıklar 10 derece birden çakılacak
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Türkiye genelinde etkili olması beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlara karşı uyarıda bulundu.

Türkiye genelinde yüzünü gösteren 'yalancı bahar' yerini serin havaya bırakmaya hazırlanıyor. Balkanlar üzerinden yurdumuza giriş yapan soğuk hava dalgasıyla birlikte İstanbul'da termometreler 10 derece birden düşecek. Yurt genelinde sadece ani sıcaklık düşüşü değil; Antalya'da hortum riski, güneydoğuda çamur yağışı ve kıyı şeritlerinde şiddetli fırtına kapıda.

Balkanlar üzerinden yurdumuza giriş yapan yeni hava dalgasıyla birlikte İstanbul'da sıcaklıklar 10 derece birden çakılacak. Güneşli günlerin ardından kapıda olan şiddetli sağanak, çamur yağışı ve hatta hortum riskine karşı uzmanlar peş peşe uyarılar yayımladı. İşte yurt genelinde beklenen hava durumu tablosunun tüm detayları...

İstanbul'da pastırma sıcakları sona eriyor

Megakent İstanbul'da son günlerde yaşanan pastırma sıcakları yerini kapalı ve yağışlı bir havaya bırakıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, Balkanlar üzerinden gelen hava dalgası kenti hızla sonbaharın soğuk yüzüyle tanıştıracak. İstanbul'da hafta boyunca her gün sağanak ve gök gürültülü yağış beklenirken, yağmurun yarından itibaren kuvvetini artırması ve özellikle Perşembe gününün haftanın en yağışlı günü olması öngörülüyor.

Türkiye genelinde sıcaklıklar düşüşte

Hava sıcaklıklarının ülke genelinde 1 ila 3 derece arasında azalacağı, iç ve batı kesimlerde mevsim normalleri civarında tutunurken, doğu bölgelerde normallerin 2 ila 4 derece altına ineceği tahmin ediliyor. Önümüzdeki 24 saat içinde yurdun büyük bölümünde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak.

• Kuvvetli yağış beklenen bölgeler:
Marmara'nın batısı (Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir'in kuzey ve batısı), Ege kıyıları (İzmir, Manisa'nın batısı, Aydın, Muğla), Akdeniz'in batı kıyıları ve Şanlıurfa çevrelerinde sağanak yer yer çok kuvvetli olacak.
• Rüzgar durumu:
Rüzgar ülke genelinde genellikle güneyli, Trakya'da ise kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.

Güneydoğu'ya çamur yağışı ve toz taşınımı uyarısı

Yurdun güneydoğu kesimlerinde ise Suriye kaynaklı toz taşınımı alarmı sürüyor. Öğle saatlerine kadar Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin, Batman, Malatya ve Elazığ çevrelerinde toz taşınımının yoğun şekilde devam etmesi bekleniyor. Yetkililer, hava kalitesinde düşüş, yağış alan bölgelerde çamur şeklinde yağış ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı vatandaşları tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Uzmanlardan kritik ikaz: Hortum ve sel tehlikesi

• Antalya'da hortum riski:
 Yarın Antalya'da yağmurun çok şiddetli geçmesi beklenirken, hava şartlarına bağlı olarak hortum oluşma ihtimaline dikkat çekiliyor.
• Ankara'ya şiddetli sağanak:
 Başkentte metrekareye yer yer 35 kilogramı aşan yoğun bir yağışın düşmesi bekleniyor.
• Kıyı şeridinde kırmızı alarm:
 Uzmanlar; Edirne, Çanakkale, Bodrum, Marmaris, Fethiye, Muğla ve Aydın için özel bir parantez açarak bu bölgelerdeki yağışların tehlikeli boyutlara ulaşabileceğini vurguluyor. Ayrıca doğu bölgelerindeki yağışların da çok şiddetli olacağı ifade ediliyor.

Haftanın en soğuk günü: Cuma

Fırtına ve şiddetli yağışlarla geçecek günlerin ardından Cuma günü haftanın en soğuk günü olarak kayıtlara geçecek. Termometrelerin 15 derecenin altına inmesiyle birlikte, sonbaharın üşüten etkisi yurt genelinde tam anlamıyla hissedilecek. Meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve hazırlıklı olması büyük önem taşıyor.

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