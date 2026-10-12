İstanbul'da ilçe ilçe hava kalitesi verileri belli oldu: İşte en temiz ve en kirli ilçeler
Güne yoğun sis ve pusla uyanan İstanbul’da sadece görüş mesafesi değil, hava kalitesi de ciddi şekilde etkilendi. İBB verilerine göre megakentin havası ilçeden ilçeye büyük farklılıklar gösterirken, özellikle iki ilçede kirlilik oranı 'hassas' seviyeye ulaşarak alarm verdi. Peki, İstanbul'un en temiz ve en kirli havasına sahip ilçeleri hangileri? İşte ortaya çıkan güncel hava kalitesi verileri...
Sisle birlikte hava kalitesinde de ciddi düşüşler kaydedildi. İBB Hava Kalitesi İzleme istasyonlarının 12 Ekim 2026 saat 07.00 itibarıyla yayınladığı verilere göre, hava kalitesi İstanbul genelinde bölgeden bölgeye büyük farklılıklar içeriyor.
Ölçümlerde Kağıthane (122) ve Sancaktepe (101) istasyonları "hassas" kategoride yer alarak öne çıktı. Hava kalitesinin "orta" seviyede seyrettiği bölgelerin başında ise Yenibosna, Sancaktepe ve Selimiye geldi. Buna karşılık Büyükada, Arnavutköy, Beşiktaş ve Beylikdüzü gibi ilçeler 'iyi' kategorisinde aldı.
Kükürt ve azot oranları yakın takipte
İBB sistemleri üzerinden partikül madde (PM10), kükürt dioksit (SO2), azot dioksit (NO2), karbonmonoksit (CO) ve ozon (O3) gibi temel kirleticiler anlık olarak izleniyor. Özellikle bazı noktalarda PM10 ve NO2 değerlerindeki artış dikkat çekerken; sistem rüzgar hızı, yönü, sıcaklık ve nem gibi meteorolojik verileri de düzenli olarak kaydediyor.
İlçe ilçe güncel hava kalitesi ölçümleri
• Kağıthane: 122 (Hassas)
• Sancaktepe: 101 (Orta)
• Esenler: 99 (Hassas)
• D-100 İstasyonu: 97 (Orta)
• Selimiye: 94 (Orta)
• Yenibosna: 88 (Orta)
• Aksaray: 85 (Orta)
• Sultangazi 1: 85 (Orta)
• Tuzla: 80 (Orta)
• Bağcılar: 72 (Orta)
• Avcılar: 68 (Orta)
• Maslak: 67 (Orta)
• Alibeyköy: 58 (Orta)
• Büyükada: 50 (İyi)
• Arnavutköy: 48 (İyi)
• Beşiktaş: 49 (İyi)
• Üsküdar: 44 (İyi)
• Kadıköy: 25 (İyi)
• Beylikdüzü: 21 (İyi)