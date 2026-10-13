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Türk askeri Suudi Arabistan'a gidecek mi? Mekke Anlaşması kapsamında Türkiye Arabistan'a asker mi gönderecek?

Türk askeri Suudi Arabistan'a gidecek mi? Mekke Anlaşması kapsamında Türkiye Arabistan'a asker mi gönderecek?

11:02, 13/10/2026, SalıG: Güncelleme: 11:02, 13/10/2026, Salı
Yeni Şafak
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Türk askeri Suudi Arabistan'a gidecek mi? Mekke Anlaşması kapsamında Türkiye Arabistan'a asker mi gönderecek?

Mekke Savunma İttifakı'nın Riyad'daki zirvesinin ardından Türkiye ve Pakistan'ın Mekke Ortak Savunma Anlaşması kapsamında Suudi Arabistan'a askeri güç göndereceği iddiaları konuşulmuştu. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkiye'nin Suudi Arabistan'ın savunmasına her türlü askeri desteği vermesi için gerekli imkanların sağlanması gerektiğini ifade etti. Milli Savunma Bakanlığı’ndan (MSB) konuya ilişkin açıklama da gelmişti.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), gündemdeki konulara ilişkin basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Bakanlık, Türkiye ve Fransa arasındaki Savunma İş Birliği üzerine yol haritasına ilişkin değerlendirmeler yaptı ve Riyad'daki kritik Mekke Savunma İttifakı Zirvesi'nde konuşulan konulara ilişkin bilgi verdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), gündemdeki konulara ilişkin basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Bakanlık, Türkiye ve Fransa arasındaki Savunma İş Birliği üzerine yol haritasına ilişkin değerlendirmeler yaptı ve Riyad'daki kritik Mekke Savunma İttifakı Zirvesi'nde konuşulan konulara ilişkin bilgi verdi.

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Meclis Grup Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. PKK'nin fesih sürecine değinen Bahçeli, "Terörsüz Türkiye adımları ciddiyetle ve samimiyetle devam edecek ve nihayete erdirilecektir" dedi. Yemen'deki Husilerin Suudi Arabistan'da gerçekleştirdiği saldırılara değinen Bahçeli, "Ülkemizin Suudi Arabistan'ın savunmasında her türlü askeri desteği vermesi için imkan sağlanmalıdır" ifadelerini kullandı.

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Meclis Grup Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. PKK'nin fesih sürecine değinen Bahçeli, "Terörsüz Türkiye adımları ciddiyetle ve samimiyetle devam edecek ve nihayete erdirilecektir" dedi. Yemen'deki Husilerin Suudi Arabistan'da gerçekleştirdiği saldırılara değinen Bahçeli, "Ülkemizin Suudi Arabistan'ın savunmasında her türlü askeri desteği vermesi için imkan sağlanmalıdır" ifadelerini kullandı.

Türkiye Suudi Arabistan'a asker mi gönderecek?

Türkiye ile Fransa arasında, karşılıklı çıkarlar temelinde savunma ve güvenlik alanındaki ilişkilerin geliştirilmesi ve mevcut iş birliğinin daha kurumsal bir yapıya kavuşturulması amacıyla bir Yol Haritası imzalanmıştır.

Türkiye Suudi Arabistan'a asker mi gönderecek?Türkiye ile Fransa arasında, karşılıklı çıkarlar temelinde savunma ve güvenlik alanındaki ilişkilerin geliştirilmesi ve mevcut iş birliğinin daha kurumsal bir yapıya kavuşturulması amacıyla bir Yol Haritası imzalanmıştır.

Askerî alanda; ortak eğitim faaliyetlerinin artırılması, harp akademileri arasında karşılıklı personel değişim programlarının geliştirilmesi, liman ziyaretleri ile kara, deniz ve hava unsurlarının katılımıyla müşterek eğitim ve tatbikatların icra edilmesi hedeflenmektedir. 

Savunma sanayi alanında ortak proje ve iş fırsatlarının geliştirilmesi, bilgi ve teknoloji paylaşımının teşvik edilmesi ve iki ülke savunma sanayi kuruluşları arasındaki temasların artırılması amaçlanmaktadır.

Askerî alanda; ortak eğitim faaliyetlerinin artırılması, harp akademileri arasında karşılıklı personel değişim programlarının geliştirilmesi, liman ziyaretleri ile kara, deniz ve hava unsurlarının katılımıyla müşterek eğitim ve tatbikatların icra edilmesi hedeflenmektedir.&nbsp;Savunma sanayi alanında ortak proje ve iş fırsatlarının geliştirilmesi, bilgi ve teknoloji paylaşımının teşvik edilmesi ve iki ülke savunma sanayi kuruluşları arasındaki temasların artırılması amaçlanmaktadır.

Yol Haritası ile iki ülkenin savunma makamları arasındaki temasların düzenli hâle getirilmesi ve iş birliğinin kurumsallaştırılması hedeflenmektedir. Bu kapsamda toplantıların sırasıyla Paris ve Ankara’da dönüşümlü olarak gerçekleştirilmesi, ilk toplantının ise tarafların mutabakatıyla 2026 yılının son çeyreğinde yapılması planlanmaktadır. Söz konusu Yol Haritası’nın iki ülke arasındaki savunma ve güvenlik ilişkilerinin daha kurumsal bir yapıya kavuşturulmasına, karşılıklı güvenin güçlendirilmesine ve bölgesel barış ile istikrara katkı sağlayacağı değerlendirilmektedir.


Yol Haritası ile iki ülkenin savunma makamları arasındaki temasların düzenli hâle getirilmesi ve iş birliğinin kurumsallaştırılması hedeflenmektedir. Bu kapsamda toplantıların sırasıyla Paris ve Ankara’da dönüşümlü olarak gerçekleştirilmesi, ilk toplantının ise tarafların mutabakatıyla 2026 yılının son çeyreğinde yapılması planlanmaktadır. Söz konusu Yol Haritası’nın iki ülke arasındaki savunma ve güvenlik ilişkilerinin daha kurumsal bir yapıya kavuşturulmasına, karşılıklı güvenin güçlendirilmesine ve bölgesel barış ile istikrara katkı sağlayacağı değerlendirilmektedir.

TÜRK ASKERİ MEKKE'YE GİDECEK Mİ?

Mekke Savunma İttifakı Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi, 5 Ekim 2026 tarihinde Riyad’da toplanmıştır. Toplantıda; bölgesel gelişmeler ve kolektif savunma tedbirleri ele alınmış, Sekretaryanın başlangıç yapılanması belirlenmiş, savunma sanayi iş birliğinin geliştirilmesine yönelik çerçeve görüşülmüş ve İttifakın kurumsallaşması yönünde önemli ilerleme sağlanmıştır.

TÜRK ASKERİ MEKKE'YE GİDECEK Mİ?Mekke Savunma İttifakı Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi, 5 Ekim 2026 tarihinde Riyad’da toplanmıştır. Toplantıda; bölgesel gelişmeler ve kolektif savunma tedbirleri ele alınmış, Sekretaryanın başlangıç yapılanması belirlenmiş, savunma sanayi iş birliğinin geliştirilmesine yönelik çerçeve görüşülmüş ve İttifakın kurumsallaşması yönünde önemli ilerleme sağlanmıştır.

Dışişleri Bakanı Fidan, Mekke Anlaşması'na ilişkin konuştu. "Anlaşmaya taraf olan ülke saldırıya uğradığı zaman, savunması için yanında olursunuz. Bu saldırı anlaşması değil" diyen Fidan, "Türkiye başka bir ülke toprağına asker gönderip orada bir saldırı yapmayacak" ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Fidan, Mekke Anlaşması'na ilişkin konuştu. "Anlaşmaya taraf olan ülke saldırıya uğradığı zaman, savunması için yanında olursunuz. Bu saldırı anlaşması değil" diyen Fidan, "Türkiye başka bir ülke toprağına asker gönderip orada bir saldırı yapmayacak" ifadelerini kullandı.
Başlıklar :Mekke AnlaşmasıTürkiyeTürk askeriMSB
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