Adıyaman hava durumu: Sağanak, fırtına ve toz taşınımı bekleniyor
Adıyaman'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Akşam saatlerinde sağanağın aniden etkisini artırması sonucu cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Araçlar trafikte ilerlemekte zaman zaman güçlük çekti. Bazı ev ve iş yerlerini ise su bastı. Meteoroloji, Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin, Batman, Malatya ve Elazığ çevrelerinde toz taşınımının yer yer yoğunlaşabileceği uyarısında bulundu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 13 Ekim 2026 Salı gününe ilişkin hava durumu tahminlerini yayımladı. Marmara ve Ege'de yağışların şiddetini artırması beklenirken, Kuzey Ege'de fırtına, Güneydoğu Anadolu'da ise toz taşınımı etkili olacak. Toz taşınımı nedeniyle hava kalitesinde azalma, görüş mesafesinde düşüş, çamur şeklinde yağış ve ulaşımda aksamalar yaşanabileceği belirtiliyor. Özellikle solunum yolu rahatsızlığı bulunan kişilerin açık havadaki faaliyetlerinde dikkatli olması öneriliyor.
İçişleri Bakanlığı, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son bilgiler doğrultusunda 16 il için sarı kodlu meteorolojik uyarı yayımladı. Uyarı yapılan iller arasında Adıyaman da bulunuyor. Yetkililer, kuvvetli yağışların etkili olacağı bölgelerde ani sel ve su baskınlarının yaşanabileceğine dikkat çekti. Ayrıca yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgâr ve ulaşımda meydana gelebilecek aksamalara karşı vatandaşların tedbirli olması gerektiği vurgulandı.