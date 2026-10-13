HURDA ARAÇ TEŞVİKİ ÖTV İNDİRİMİ SON DURUM! 25 yaş üstü ÖTV'siz sıfır araç teşviki Meclis'ten geçti mi, ne zaman çıkacak?

2026 yılında otomobil sahibi olmak isteyen vatandaşların gözü hurda teşviki ve ÖTV düzenlemesine ilişkin gelişmelere çevrildi. Özellikle 25 yaş ve üzerindeki araçların trafikten çekilmesini amaçlayan düzenleme kapsamında, eski aracını hurdaya ayıran vatandaşlara yeni araç alımında ÖTV avantajı sağlanması gündemde. Bunun yanında, geniş ailelerin ilk otomobillerine daha kolay ulaşmasını hedefleyen “İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı” da merak edilen başlıklar arasında yer alıyor. Özellikle 3 ve daha fazla çocuğu bulunan ailelere yönelik yerli otomobil desteği beklentisi dikkat çekerken, hurda teşviki ve ÖTV uygulamasının hangi şartlarla hayata geçirileceği araştırılıyor. Peki 25 yaş üstü araç sahipleri ÖTV'siz sıfır otomobil alabilecek mi? Hurda teşviki başladı mı, geniş ailelere yönelik yerli otomobil desteğinde son durum ne? İşte 2026 hurda teşviki ve ÖTV indirimiyle ilgili merak edilenler...