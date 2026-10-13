Akaryakıt fiyatlarında son durum: 13 Ekim Salı benzine motorine zam veya indirim var mı? İşte Ankara, İstanbul ve İzmir'de akaryakıt fiyatları
Döviz kuru ve Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanma ile vergilere yapılan zamlar akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. 13 Ekim 2026 itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir'de benzin, motorin ve LPG fiyatları belli oldu. İşte Ankara, İstanbul ve İzmir'de akaryakıt fiyatları.
Brent petrol fiyatlarındaki hareketlilik, döviz kurundaki dalgalanmalar ve vergi artışları, akaryakıt fiyatları üzerinde doğrudan etkili oluyor. İşte 13 Ekim Salı İstanbul, Ankara ve İzmir’de benzin ve motorin fiyatları.
Benzin ve motorine zam veya indirim var mı?
Brent petrol ve döviz kurundaki son hareketliliğin ardından sektör kaynaklarından aktarılan bilgilere göre, 13 Ekim 2026 tarihi itibarıyla benzin ve motorin grubunda yürürlüğe giren yeni bir zam ya da indirim kararı bulunmuyor.
İstanbul Avrupa Yakası akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 83.80 TL
Motorin litre fiyatı: 96.60 TL
LPG litre fiyatı: 41.20 TL
İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 83.60 TL
Motorin litre fiyatı: 96.50 TL
LPG litre fiyatı: 40.60 TL
Ankara akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 84.80 TL
Motorin litre fiyatı: 97.70 TL
LPG litre fiyatı: 41.29 TL
İzmir akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 85.10 TL
Motorin litre fiyatı: 98.00 TL
LPG litre fiyatı: 41.20 TL