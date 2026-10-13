FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2026 Ekim ayı FED faiz artıracak mı, faizleri sabit mi tutacak, beklenti ne yönde?
Küresel piyasaların gözü ABD Merkez Bankası’nın (Fed) ekim ayı faiz kararına çevrildi. olar, altın ve borsa piyasalarını yakından ilgilendiren karar öncesinde yatırımcılar, “Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak, faizler düşecek mi?” sorularına yanıt arıyor. Yatırımcıların ajandasında ilk sırada yer alan Fed Ekim ayı toplantı takvimi netleşti. Fed yetkililerinin son açıklamaları da yeni dönemde izlenecek politikalara yönelik beklentileri gündeme taşıdı. Peki, Fed faiz kararı beklentisi ne yönde? İşte, detaylar.
Fed’in faiz politikasına ilişkin belirsizlik, ABD ekonomisinde devam eden enflasyon baskıları ve küresel piyasalardaki gelişmelerle birlikte yeniden gündemin üst sıralarına çıktı. Eylül ayında politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 3,75-4,00 aralığına yükselten Fed’in toplantı tutanakları, yetkililer arasında önümüzdeki dönemde izlenecek para politikasına ilişkin görüş ayrılıklarının sürdüğünü ortaya koydu. Tutanaklarda enflasyon risklerine yönelik temkinli mesajların öne çıkması, piyasalarda yeni bir faiz artışı ihtimalinin yeniden fiyatlanmasına neden oldu. Yatırımcıların gözü şimdi Fed kararına çevrildi. Fed’in faiz kararın ardından yapılacak açıklamalar, yılın geri kalanına ilişkin faiz beklentilerinin şekillenmesinde kritik rol oynayacak.
2026 EKİM AYI FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
FED Ekim ayı toplantısı 27-28 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek. Toplantı sonrasında 28 Ekim Çarşamba TSİ ile 21:00'de FED'in faiz kararını duyuruyor olacak.
FED FAİZ KARARI BEKLENTİSİ
Fed, Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) 15-16 Eylül'de düzenlenen toplantısına ilişkin tutanakları yayımladı.
Politika faizinin beklentiler doğrultusunda 25 baz puan artırılarak yüzde 3,75-4 aralığına çıkarıldığı son toplantının tutanakları, bu yıl bir faiz artışı daha yapılabileceğini gösterdi. Fed yetkilileri genel olarak enflasyon risklerinin yukarı yönlü olduğunu aktarırken, bazı yetkililer son aylarda bu risklerin daha da arttığını kaydetti. Öte yandan ABD Merkez Bankası (Fed) Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller, TCMB’nin düzenlediği İstanbul Ekonomi Forumu’nda yeni faiz artışlarının sinyalini verdi.
Waller, “Ekonomik veriler beklendiği gibi gelmeye devam ederse enflasyonun yüzde 2 hedefimize daha hızlı dönmesini desteklemek için ilave faiz artışları bekliyorum” dedi. Fed, eylülde politika faizini 9 aylık aranın ardından 25 baz puan artırarak yüzde 3.75-4 aralığına çıkarmıştı. Waller, enflasyonla mücadeledeki ilerlemenin Orta Doğu’daki çatışmaların enerji fiyatlarını yükseltmesiyle durduğunu, petrol fiyatlarının 2027 boyunca yüksek kalabileceğini söyledi. Yapay zeka yatırımlarının teknoloji ürünlerinin fiyatlarını artırdığını, gümrük tarifelerinin de ek baskı yaratabileceğini belirtti. Yıllık çekirdek enflasyonun 2024 ilkbaharından bu yana yüzde 2.5-3 aralığında seyrettiğini hatırlatan Waller, iş gücü piyasasının sağlam kaldığını ve sıkılaşmanın ciddi yavaşlamaya yol açmasından endişe etmediğini kaydetti.
2026 FED TOPLANTI TAKVİMİ
Fed, 2026 yılında toplam sekiz planlı FOMC toplantısı gerçekleştiriyor. Ağustos ayında toplantı bulunmazken yılın kalan toplantıları eylül, ekim ve aralık aylarında yapılacak.
27-28 Ekim 2026: FOMC toplantısı
8-9 Aralık 2026: FOMC toplantısı.