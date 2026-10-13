Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda MEB-Bakım-Onarım ve Temizlik alanında görevlendirilmek üzere başlatılan Toplum Yararına Programlar (TYP) personel alım süreci, iş arayan vatandaşların odağı haline geldi. İŞKUR TYP portalı üzerinden alınan başvuruların tamamlanmasının ardından, adayların en çok merak ettiği kura çekimi ve mülakat takvimi de netleşmeye başladı. İl ve ilçe milli eğitim müdürlüklerinin belirlediği takvime göre noter huzurunda gerçekleştirilecek kuralar ile aday belirleme süreçleri doğrudan ilgili kurumların resmî kanalları ve İŞKUR e-Şube ekranı üzerinden ilan edilecek. Hak kazanan asil ve yedek aday listelerinin açıklanmasıyla birlikte, belirlenen takvim doğrultusunda personellerin okullardaki görevlerine hızlıca başlaması bekleniyor.