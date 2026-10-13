TYP kura sonuçları 2026: İl il ilçe ilçe İŞKUR temizlik personeli alımı sonuçları sorgulama ekranı
Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullarda, Toplum Yararına Programlar (TYP) kapsamında MEB bakım-onarım, temizlik, güvenlik görevlisi, bahçe elamanı alanlarında görevlendirilmek üzere personel alımı yapılacak. Başvurular İŞKUR’un TYP ekranı üzerinden alınmaya başlanırken, adayların en çok merak ettiği konuların başında kura çekiminin ne zaman ve nasıl gerçekleştirileceği geliyor. İşte il il ilçe ilçe İŞKUR TYP kura çekilişi sonuçları kazananlar isim listesi.
Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda MEB-Bakım-Onarım ve Temizlik alanında görevlendirilmek üzere başlatılan Toplum Yararına Programlar (TYP) personel alım süreci, iş arayan vatandaşların odağı haline geldi. İŞKUR TYP portalı üzerinden alınan başvuruların tamamlanmasının ardından, adayların en çok merak ettiği kura çekimi ve mülakat takvimi de netleşmeye başladı. İl ve ilçe milli eğitim müdürlüklerinin belirlediği takvime göre noter huzurunda gerçekleştirilecek kuralar ile aday belirleme süreçleri doğrudan ilgili kurumların resmî kanalları ve İŞKUR e-Şube ekranı üzerinden ilan edilecek. Hak kazanan asil ve yedek aday listelerinin açıklanmasıyla birlikte, belirlenen takvim doğrultusunda personellerin okullardaki görevlerine hızlıca başlaması bekleniyor.
Karaman TYP kura çekiliş sonuçları isim listesi
TYP Sinop kura çekilişi sonuçları aşağıda yer almaktadır.
TYP Burdur kura çekilişi sonuçları aşağıda yer almaktadır.
TYP Çankırı kura çekilişi sonuçları aşağıda yer almaktadır.
TYP Erzincan kura çekilişi sonuçları aşağıda yer almaktadır.
TYP Kayseri kura çekilişi sonuçları aşağıda yer almaktadır.
Adana İl Millî Eğitim Müdürlüğü TYP kura sonuçları için tıklayın
Adıyaman İl Millî Eğitim Müdürlüğü TYP kura sonuçları için tıklayın
Afyon İl Millî Eğitim Müdürlüğü TYP kura sonuçları için tıklayın
Ağrı İl Millî Eğitim Müdürlüğü TYP kura sonuçları için tıklayın
Amasya İl Millî Eğitim Müdürlüğü TYP kura sonuçları için tıklayın
Ankara İl Millî Eğitim Müdürlüğü TYP kura sonuçları için tıklayın
Antalya İl Millî Eğitim Müdürlüğü TYP kura sonuçları için tıklayın
Artvin İl Millî Eğitim Müdürlüğü TYP kura sonuçları için tıklayın
Aydın İl Millî Eğitim Müdürlüğü TYP kura sonuçları için tıklayın
Balıkesir İl Millî Eğitim Müdürlüğü TYP kura sonuçları için tıklayın
Bilecik İl Millî Eğitim Müdürlüğü TYP kura sonuçları için tıklayın
Bingöl İl Millî Eğitim Müdürlüğü TYP kura sonuçları için tıklayın