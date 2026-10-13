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TYP kura sonuçları 2026: İl il ilçe ilçe İŞKUR temizlik personeli alımı sonuçları sorgulama ekranı

TYP kura sonuçları 2026: İl il ilçe ilçe İŞKUR temizlik personeli alımı sonuçları sorgulama ekranı

10:08, 13/10/2026, SalıG: Güncelleme: 10:08, 13/10/2026, Salı
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TYP kura sonuçları 2026: İl il ilçe ilçe İŞKUR temizlik personeli alımı sonuçları sorgulama ekranı
İŞKUR TYP kura sonuçları kazananlar isim listesi

Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullarda, Toplum Yararına Programlar (TYP) kapsamında MEB bakım-onarım, temizlik, güvenlik görevlisi, bahçe elamanı alanlarında görevlendirilmek üzere personel alımı yapılacak. Başvurular İŞKUR’un TYP ekranı üzerinden alınmaya başlanırken, adayların en çok merak ettiği konuların başında kura çekiminin ne zaman ve nasıl gerçekleştirileceği geliyor. İşte il il ilçe ilçe İŞKUR TYP kura çekilişi sonuçları kazananlar isim listesi.

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda MEB-Bakım-Onarım ve Temizlik alanında görevlendirilmek üzere başlatılan Toplum Yararına Programlar (TYP) personel alım süreci, iş arayan vatandaşların odağı haline geldi. İŞKUR TYP portalı üzerinden alınan başvuruların tamamlanmasının ardından, adayların en çok merak ettiği kura çekimi ve mülakat takvimi de netleşmeye başladı. İl ve ilçe milli eğitim müdürlüklerinin belirlediği takvime göre noter huzurunda gerçekleştirilecek kuralar ile aday belirleme süreçleri doğrudan ilgili kurumların resmî kanalları ve İŞKUR e-Şube ekranı üzerinden ilan edilecek. Hak kazanan asil ve yedek aday listelerinin açıklanmasıyla birlikte, belirlenen takvim doğrultusunda personellerin okullardaki görevlerine hızlıca başlaması bekleniyor.

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda MEB-Bakım-Onarım ve Temizlik alanında görevlendirilmek üzere başlatılan Toplum Yararına Programlar (TYP) personel alım süreci, iş arayan vatandaşların odağı haline geldi. İŞKUR TYP portalı üzerinden alınan başvuruların tamamlanmasının ardından, adayların en çok merak ettiği kura çekimi ve mülakat takvimi de netleşmeye başladı. İl ve ilçe milli eğitim müdürlüklerinin belirlediği takvime göre noter huzurunda gerçekleştirilecek kuralar ile aday belirleme süreçleri doğrudan ilgili kurumların resmî kanalları ve İŞKUR e-Şube ekranı üzerinden ilan edilecek. Hak kazanan asil ve yedek aday listelerinin açıklanmasıyla birlikte, belirlenen takvim doğrultusunda personellerin okullardaki görevlerine hızlıca başlaması bekleniyor.

Karaman TYP kura çekiliş sonuçları isim listesi

Karaman TYP kura çekiliş sonuçları isim listesi

TYP Sinop kura çekilişi sonuçları aşağıda yer almaktadır.

TYP Sinop kura çekilişi sonuçları aşağıda yer almaktadır.

TYP Burdur kura çekilişi sonuçları aşağıda yer almaktadır.

TYP Burdur kura çekilişi sonuçları aşağıda yer almaktadır.

TYP Çankırı kura çekilişi sonuçları aşağıda yer almaktadır.

TYP Çankırı kura çekilişi sonuçları aşağıda yer almaktadır.

TYP Erzincan kura çekilişi sonuçları aşağıda yer almaktadır.

TYP Erzincan kura çekilişi sonuçları aşağıda yer almaktadır.

TYP Kayseri kura çekilişi sonuçları aşağıda yer almaktadır.

TYP Kayseri kura çekilişi sonuçları aşağıda yer almaktadır.

Adana İl Millî Eğitim Müdürlüğü TYP kura sonuçları için tıklayın

Adıyaman İl Millî Eğitim Müdürlüğü TYP kura sonuçları için tıklayın

Afyon İl Millî Eğitim Müdürlüğü TYP kura sonuçları için tıklayın

Ağrı İl Millî Eğitim Müdürlüğü TYP kura sonuçları için tıklayın

Amasya İl Millî Eğitim Müdürlüğü TYP kura sonuçları için tıklayın 

Ankara İl Millî Eğitim Müdürlüğü TYP kura sonuçları için tıklayın 

Antalya İl Millî Eğitim Müdürlüğü TYP kura sonuçları için tıklayın  

Artvin İl Millî Eğitim Müdürlüğü TYP kura sonuçları için tıklayın 

Aydın İl Millî Eğitim Müdürlüğü TYP kura sonuçları için tıklayın  

Balıkesir İl Millî Eğitim Müdürlüğü TYP kura sonuçları için tıklayın  

Bilecik İl Millî Eğitim Müdürlüğü TYP kura sonuçları için tıklayın

Bingöl İl Millî Eğitim Müdürlüğü TYP kura sonuçları için tıklayın

Adana İl Millî Eğitim Müdürlüğü&nbsp;TYP kura sonuçları için tıklayınAdıyaman İl Millî Eğitim Müdürlüğü&nbsp;TYP kura sonuçları için tıklayınAfyon İl Millî Eğitim Müdürlüğü&nbsp;TYP kura sonuçları için tıklayınAğrı İl Millî Eğitim Müdürlüğü&nbsp;TYP kura sonuçları için tıklayınAmasya İl Millî Eğitim Müdürlüğü&nbsp;TYP kura sonuçları için tıklayın&nbsp;Ankara İl Millî Eğitim Müdürlüğü&nbsp;TYP kura sonuçları için tıklayın&nbsp;Antalya İl Millî Eğitim Müdürlüğü&nbsp;TYP kura sonuçları için tıklayın&nbsp;&nbsp;Artvin İl Millî Eğitim Müdürlüğü&nbsp;TYP kura sonuçları için tıklayın&nbsp;Aydın İl Millî Eğitim Müdürlüğü&nbsp;TYP kura sonuçları için tıklayın&nbsp;&nbsp;Balıkesir İl Millî Eğitim Müdürlüğü&nbsp;TYP kura sonuçları için tıklayın&nbsp;&nbsp;Bilecik İl Millî Eğitim Müdürlüğü&nbsp;TYP kura sonuçları için tıklayınBingöl İl Millî Eğitim Müdürlüğü&nbsp;TYP kura sonuçları için tıklayın
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