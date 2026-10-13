Seyyanen zam memur emeklisine verilecek mi? 2027’de seyyanen zam gelecek mi, kimleri kapsayacak? Memur emeklisi zammında son durum
Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, kamu görevlilerinin mali haklarına ilişkin çağrıda bulundu. Kamu çalışanlarına yapılan ödemelerin 7-8 ana kalem altında toplamda 20’ye yakın farklı ödemeden oluştuğuna dikkat çeken Yalçın, ilk aşamada seyyanen zam yapılarak kamudaki farklı statüler arasındaki ücret dengesinin yeniden kurulması gerektiğini ifade etti.
Kamu Personeli Danışma Kurulu, “Kamu Personel Sistemine İlişkin Düzenleme İhtiyacı Bulunan Hususlar” gündemiyle Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında toplandı. Toplantıya, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın’ın yanı sıra konfederasyon bünyesindeki sendikaların genel başkanları, yönetim kurulu üyeleri, bakan yardımcıları ve bürokratlar katıldı.
Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, toplantıya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kamu personel sistemine ilişkin görüş, düşünce ve önerileri aktardıklarını ifade etti. Daha önce hazırladıkları "Türk ve Türkiye Yüzyılı İçin Kamu Personel Rejimi Önerisi"ni bir kez daha gündeme taşıdıklarını bildiren Kahveci, şunları kaydetti: "Ayrıca, 4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu'nun mutlaka değiştirilmesi gerektiğini, toplu sözleşme sisteminin yeniden düzenlenmesinin ve sonuç alıcı bir hale getirilmesinin zorunlu olduğunu ifade ettik. Bu konuda hazırladığımız raporu da Sayın Bakan'a takdim ettik.
Bunun yanında, kamu çalışanlarımızın ve emeklilerimizin acilen çözüm beklediği, ek zam ve refah payı, 3600 ek gösterge, ilave ek ödemenin emeklilerimize de verilmesi, vergi dilimleri, bayram ikramiyesi, yardımcı Hizmetler Sınıfının GİH'e geçirilmesi, gibi taleplerimizi de bir kez daha ifade ettik. Kamu çalışanlarımızın ve emeklilerimizin ekonomik ve sosyal durumlarının iyileştirilmesi, çalışma hayatında adaletin ve hakkaniyetin tesis edilmesi için bu taleplerimizin bir an önce hayata geçirilmesi artık bir zorunluluktur."
Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın da sosyal medya hesabından toplantıya ilişkin detayları paylaştı. "Personel sistemine ilişkin sorunları konuşacaksak, önce gömleğin ilk düğmesini doğru iliklemek zorundayız. Çünkü ilk düğme yanlış iliklenirse, sonraki bütün düğmeler yanlış iliklenir" ifadelerini kullanan Yalçın, açıklamasında şunları kaydetti: "Ülkemizde 'mülakat mağdurları' diye bir grubun varlığının bulunması ülkemizin büyüklüğüne ve gücüne yakışmamaktadır.
Onun için mülakat tamamen kaldırılmalı, başarıyı esas alacak şekilde branş zenginleştirilmeli, alan içerikleri genişletilmeli, mesleki bilgi ve beceriyi ölçen liyakat esaslı objektif sistem hayata geçirilmelidir. İstihdam türündeki çeşitlilik son bulmalı, sözleşmelilik tarihe karışmalı, kadrolu istihdam esas olmalıdır.
Anayasa'nın amir hükmü karşılığını bulmalı, asli ve sürekli işler memur eliyle görülmelidir. Kamu görevlilerimizin hakları, yasakları, ödev ve sorumlulukları yeniden düzenlenmeli; siyaset yasağı kaldırılmalı, eylem yasağı sonlandırılmalı ve grev hakkı verilmelidir. Disiplin suç ve cezaları yeniden düzenlenmeli, disiplin affı çıkarılmalı, uygulamadaki boşluklar giderilmeli, soruşturmayı kimlerin yapabileceği düzenlenmeli, keyfi tutumlar engellenmelidir.
Kamu görevlilerinin mali haklarına ilişkin ödemeler 7-8 ana kalemden toplamda 20'ye yakın farklı ödemeden oluşuyor. İlk aşamada seyyanen zam ile kamuda statüler arasındaki denge tekrar kurulmalı, en düşük memur maaşı en düşük diğer statüdeki personelden yüksek olmalıdır. 3 farklı katsayı 1'e düşürülmeli, ödeme kalemleri 3'e indirilmelidir."
Emekliye seyyanen zam verilecek mi?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Kamu personel sisteminde ihtiyaç duyulan düzenlemeleri, sosyal tarafların görüş ve önerilerini dikkate alar ortak akıl ve istişare anlayışı içerisinde şekillendirmeyi önemsiyoruz.” dedi.
Şu aşamada memur emeklilerine seyyanen zammı kesinleştiren resmi bir düzenleme bulunmuyor; konu hem TBMM’deki teklifler hem de devam eden hukuki süreç nedeniyle gündemde.