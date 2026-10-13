Seyyanen zam memur emeklisine verilecek mi? 2027’de seyyanen zam gelecek mi, kimleri kapsayacak? Memur emeklisi zammında son durum

Bunun yanında, kamu çalışanlarımızın ve emeklilerimizin acilen çözüm beklediği, ek zam ve refah payı, 3600 ek gösterge, ilave ek ödemenin emeklilerimize de verilmesi, vergi dilimleri, bayram ikramiyesi, yardımcı Hizmetler Sınıfının GİH'e geçirilmesi, gibi taleplerimizi de bir kez daha ifade ettik. Kamu çalışanlarımızın ve emeklilerimizin ekonomik ve sosyal durumlarının iyileştirilmesi, çalışma hayatında adaletin ve hakkaniyetin tesis edilmesi için bu taleplerimizin bir an önce hayata geçirilmesi artık bir zorunluluktur."