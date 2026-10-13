Kademeli emeklilik son dakika gelişmesi! TBMM'ye 6 maddelik önerge sunuldu: 2000 sonrası için kademeli emeklilik çıkacak mı?
Kademeli emeklilikte son günlerde dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor. EMADDER, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı ile gerçekleştirdiği görüşmede kademeli emeklilik düzenlemesine ilişkin talepleri ve yasanın gerekliliğine yönelik görüşlerini doğrudan iletti. Siyasi partilerden de düzenlemenin hayata geçirilmesine yönelik peş peşe destek açıklamaları gelmekte. Kademeli emeklilik için 6 maddelik önerge Meclis'e sunuldu. Yeniden Refah Partisi ve Dem Parti milletvekilleri kademeli emeklilik konusunu TBMM gündemine taşıdı. İşte Kademeli emeklilik son durum gelişmesi.
Emeklilikte Adalet Derneği (EMADDER), kademeli emeklilik talebine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede, kademeli emeklilik bekleyen vatandaşların talepleri ve mevcut düzenlemenin oluşturduğu mağduriyetler gündeme taşındı. EMADDER yetkilileri, emeklilikte adaletin sağlanması amacıyla kademeli geçiş modeline ilişkin beklentilerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın’a iletti.
EMADDER Başkanı Mihriban Uğurlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın ile yaptıkları görüşmeye dair açıklamalarda bulundu. Görüşmede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bu konuyu net olarak bilip bilmediğini sorduğunu belirten Uğurlu, Bakan yardımcısı Aydın’ın konuyu Cumhurbaşkanının bildiğini söyledi. Mihriban Uğurlu, "Bu konu artık Cumhurbaşkanımızın önünde." dedi.
EYT sonrası kapsam dışında kalan vatandaşların talep ettiği kademelilik emeklilik düzenlemesi TBMM gündemine taşındı. Bolu Milletvekili İsmail Akgül, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’a yazılı soru önergesi verdi. Akgül, emeklilik TBMM önergesinde, “Kademeli emeklilik konusunda çalışma yapılıp yapılmadığı, EYT dışında kalanların taleplerinin değerlendirilip değerlendirilmediği soruldu.
Kademeli Emeklilik düzenlemesine ilişkin Yeniden Refah Partisi de Meclis'e soru önergesi verdi. Soru önergesi Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Doğan Bekin tarafından TBMM’ye sonuldu.
DEM Parti İstanbul Milletvekili Doğan Bekin de, 1999-2008 yılları arasında sigorta girişi bulunanların beklediği kademeli emeklilik konusunu TBMM gündemine taşıdı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’a sunulan 6 maddelik yazılı soru önergesinde düzenlemenin maliyeti ve Bakanlığın çalışma yapıp yapmadığı soruldu.
Önergede Bakanlığa şu sorular yöneltildi:
1. EYT'den yararlananların sayısı: 2023'te yürürlüğe giren EYT düzenlemesinden kaç kişinin yararlandığı ve kapsam dışında kalanların sayısının ne olduğu soruldu. Bu kişilere yönelik yeni bir çalışma planlanıp planlanmadığı da gündeme getirildi.
2. Bakanlığın çalışma takvimi: Kademeli emeklilik konusunda yürütülen bir çalışma olup olmadığı, varsa kapsamı ve takviminin açıklanması istendi.
3. SGK'ya maliyeti: Olası bir kademeli emeklilik düzenlemesinin Sosyal Güvenlik Kurumuna yıllık maliyetinin hesaplanıp hesaplanmadığı soruldu.
4. Emeklilik yaşının düşürülmesi: Emeklilik yaş şartının kademeli olarak düşürülmesine yönelik bir çalışma bulunup bulunmadığının açıklanması talep edildi.
5. Bakanlığa ulaşan şikâyetler: Kademeli emeklilik konusunda kaç şikâyet alındığı ve bunlara karşı hangi adımların atıldığı soruldu.
6. Hazine ve Maliye Bakanlığıyla koordinasyon: Yaş şartı nedeniyle sorun yaşayanların taleplerinin değerlendirilip değerlendirilmediği ve gerekli bütçe için ortak çalışma yürütülüp yürütülmediği gündeme getirildi.
Kademeli emeklilik yasalaştı mı?
Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde görüşülerek kabul edilen ve yasalaşan herhangi bir kademeli emeklilik düzenlemesi bulunmuyor. Konuya ilişkin şu aşamada TBMM’ye sunulmuş kanun teklifi ve yazılı soru önergesi bulunurken, kademeli emeklilik düzenlemesi bekleyen milyonlarca kişi gözünü Bakanlıktan gelecek yanıta çevirmiş durumda.
Kademeli emeklilik ne zaman çıkacak?
SGK Uzmanı Ersin Bayav, beklenti içinde olan çalışanlar için 2027 yılını işaret etti. Hazırlıkların kademeli bir geçiş modeli üzerine kurgulanabileceğini belirten Bayav, bu düzenleme sayesinde 1999-2008 yılları arasında işe giren yüz binlerce vatandaşın aşamalı olarak sisteme dahil edilebileceğini kaydetti.
Kademeli emeklilik yaş prim şartı tablosu
Emeklilikte Adalet Derneği (EMADDER) kademeli emeklilik tablosunun şu şekilde olmasını talep ediyor.
09.09.1999 – 2000 arası sigorta başlangıcı
Kadın: 43 yaş / 6.400 prim
Erkek: 45 yaş / 6.400 prim
2001 sigorta girişi olanlar ne zaman emekli olacak?
Kadın: 44 yaş / 6.475 prim
Erkek: 46 yaş / 6.475 prim
2002 sigorta girişi olanlar ne zaman emekli olacak?
Kadın: 45 yaş / 6.550 prim
Erkek: 47 yaş / 6.550 prim
2003 sigorta girişi olanlar ne zaman emekli olacak?
Kadın: 46 yaş / 6.625 prim
Erkek: 48 yaş / 6.625 prim
2004 sigorta girişi olanlar ne zaman emekli olacak?
Kadın: 47 yaş / 6.700 prim
Erkek: 49 yaş / 6.700 prim
2005 sigorta girişi olanlar ne zaman emekli olacak?
Kadın: 48 yaş / 6.775 prim
Erkek: 50 yaş / 6.775 prim
2006 sigorta girişi olanlar ne zaman emekli olacak?
Kadın: 49 yaş / 6.850 prim
Erkek: 51 yaş / 6.850 prim
2007 sigorta girişi olanlar ne zaman emekli olacak?
Kadın: 50 yaş / 6.925 prim
Erkek: 52 yaş / 6.925 prim
2008 sigorta girişi olanlar ne zaman emekli olacak?
Kadın: 51 yaş / 7.000 prim
Erkek: 53 yaş / 7.000 prim