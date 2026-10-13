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İBB 2027 destek paketi başvuruları ne zaman başlayacak?

İBB 2027 destek paketi başvuruları ne zaman başlayacak?

11:09, 13/10/2026, SalıG: Güncelleme: 11:12, 13/10/2026, Salı
Yeni Şafak
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İBB 2027 destek paketi başvuruları ne zaman başlayacak?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 2027 yılında hayata geçirmeyi planladığı sosyal yardım programlarını kamuoyuna duyurdu. İBB Başkanvekili Nuri Aslan tarafından açıklanan pakette emeklilerden asgari ücretlilere, anne adaylarından evlilik hazırlığı yapan çiftlere kadar farklı gruplara yönelik destekler yer alıyor.

İBB Başkanvekili Nuri Aslan, 2027’de ailelere yönelik sosyal destekler için yaklaşık 28,5 milyar liralık kaynak ayrılacağını açıkladı. Aile Destek Paketi kapsamında 100 bin ihtiyaç sahibi emekliye yıllık 24 bin lira kira desteği, 100 bin çocuğa ise aylık süt desteği sağlanması hedefleniyor.

İBB Başkanvekili Nuri Aslan, 2027’de ailelere yönelik sosyal destekler için yaklaşık 28,5 milyar liralık kaynak ayrılacağını açıkladı. Aile Destek Paketi kapsamında 100 bin ihtiyaç sahibi emekliye yıllık 24 bin lira kira desteği, 100 bin çocuğa ise aylık süt desteği sağlanması hedefleniyor.

İBB 2027 DESTEK PAKETİ BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

12 Ekim 2026 itibarıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 2027 yılı için açıkladığı yeni sosyal destek programlarına ilişkin kesin başvuru tarihleri henüz duyurulmadı. İBB Başkanvekili Nuri Aslan'ın 9 Ekim'deki açıklamasında destek tutarları, hedeflenen yararlanıcı sayıları ve ayrılması planlanan kaynaklar paylaşıldı.

İBB 2027 DESTEK PAKETİ BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?12 Ekim 2026 itibarıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 2027 yılı için açıkladığı yeni sosyal destek programlarına ilişkin kesin başvuru tarihleri henüz duyurulmadı. İBB Başkanvekili Nuri Aslan'ın 9 Ekim'deki açıklamasında destek tutarları, hedeflenen yararlanıcı sayıları ve ayrılması planlanan kaynaklar paylaşıldı.


İBB EMEKLİ KİRA DESTEĞİ NE KADAR, KİMLERE VERİLECEK?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 2027 yılında kirada yaşayan ihtiyaç sahibi 100 bin emekliye yıllık 24 bin TL kira desteği sağlamayı hedefliyor. Program için toplam 2 milyar 400 milyon TL kaynak ayrılması planlanıyor.

İBB EMEKLİ KİRA DESTEĞİ NE KADAR, KİMLERE VERİLECEK?İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 2027 yılında kirada yaşayan ihtiyaç sahibi 100 bin emekliye yıllık 24 bin TL kira desteği sağlamayı hedefliyor. Program için toplam 2 milyar 400 milyon TL kaynak ayrılması planlanıyor.

İBB EMEKLİ BAYRAM DESTEĞİ KAÇ TL OLACAK?

İBB'nin 2027 yılı için duyurduğu yeni program kapsamında 100 bin emekliye yıllık toplam 8 bin TL bayram desteği verilmesi hedefleniyor. Açıklanan plana göre Ramazan Bayramı'nda 4 bin TL, Kurban Bayramı'nda ise 4 bin TL ödeme yapılması öngörülüyor. Bayram yardımı için toplam 800 milyon TL kaynak ayrılması planlanıyor.

İBB EMEKLİ BAYRAM DESTEĞİ KAÇ TL OLACAK?İBB'nin 2027 yılı için duyurduğu yeni program kapsamında 100 bin emekliye yıllık toplam 8 bin TL bayram desteği verilmesi hedefleniyor. Açıklanan plana göre Ramazan Bayramı'nda 4 bin TL, Kurban Bayramı'nda ise 4 bin TL ödeme yapılması öngörülüyor. Bayram yardımı için toplam 800 milyon TL kaynak ayrılması planlanıyor.

İBB EMEKLİ VE ASGARİ ÜCRETLİ PAZAR DESTEĞİ NE KADAR?

İBB, 2027 yılında 100 bin emekliye kişi başına 10 bin TL pazar desteği vermeyi hedefliyor. Bu program için toplam 1 milyar TL kaynak planlandı. Asgari ücretle çalışan vatandaşlara yönelik pazar desteğinde ise 100 bin kişiye 5'er bin TL ödeme yapılması öngörülüyor. Ayrıca 10 bin asgari ücretliye yıllık 15 bin TL ulaşım desteği sağlanması hedefleniyor.

İBB 2027 EVLİLİK DESTEĞİ NE KADAR, KİMLER ALABİLİR?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 2027 yılında evlilik hazırlığı yapan 10 bin çifte toplam 400 milyon TL evlilik desteği sağlamayı planlıyor. Açıklanan toplam bütçenin hedeflenen çift sayısına bölünmesiyle çift başına 40 bin TL'lik ortalama kaynak hesaplanıyor.


İBB EMEKLİ VE ASGARİ ÜCRETLİ PAZAR DESTEĞİ NE KADAR?İBB, 2027 yılında 100 bin emekliye kişi başına 10 bin TL pazar desteği vermeyi hedefliyor. Bu program için toplam 1 milyar TL kaynak planlandı. Asgari ücretle çalışan vatandaşlara yönelik pazar desteğinde ise 100 bin kişiye 5'er bin TL ödeme yapılması öngörülüyor. Ayrıca 10 bin asgari ücretliye yıllık 15 bin TL ulaşım desteği sağlanması hedefleniyor. İBB 2027 EVLİLİK DESTEĞİ NE KADAR, KİMLER ALABİLİR?İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 2027 yılında evlilik hazırlığı yapan 10 bin çifte toplam 400 milyon TL evlilik desteği sağlamayı planlıyor. Açıklanan toplam bütçenin hedeflenen çift sayısına bölünmesiyle çift başına 40 bin TL'lik ortalama kaynak hesaplanıyor.
Başlıklar :İBB bursuİBB 2027 destek paketiemekli kira desteği
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