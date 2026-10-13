İBB EMEKLİ VE ASGARİ ÜCRETLİ PAZAR DESTEĞİ NE KADAR?

İBB, 2027 yılında 100 bin emekliye kişi başına 10 bin TL pazar desteği vermeyi hedefliyor. Bu program için toplam 1 milyar TL kaynak planlandı. Asgari ücretle çalışan vatandaşlara yönelik pazar desteğinde ise 100 bin kişiye 5'er bin TL ödeme yapılması öngörülüyor. Ayrıca 10 bin asgari ücretliye yıllık 15 bin TL ulaşım desteği sağlanması hedefleniyor.

İBB 2027 EVLİLİK DESTEĞİ NE KADAR, KİMLER ALABİLİR?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 2027 yılında evlilik hazırlığı yapan 10 bin çifte toplam 400 milyon TL evlilik desteği sağlamayı planlıyor. Açıklanan toplam bütçenin hedeflenen çift sayısına bölünmesiyle çift başına 40 bin TL'lik ortalama kaynak hesaplanıyor.



