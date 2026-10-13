Bursa hava durumu: Meteoroloji açıkladı! 5 günlük sağanak yağış uyarısı
Meteoroloji’nin 13 Ekim 2026 Salı günü için paylaşılan hava durumu tahminlerine göre kentte sabah saatlerinden itibaren sağanak yağış bekleniyor. Öğle saatlerinde gök gürültülü sağanağın etkili olacağı Bursa’da yağışlı havanın hafta boyunca aralıklarla devam etmesi bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün Bursa için yayımladığı tahmin raporuna göre, 13 Ekim Salı günü kentte sağanak yağış bekleniyor. İşte Bursa için detaylı hava durumu.
Bursa hava durumu bugün nasıl?
Bursa hava durumu tahminlerine göre kentte yeni haftayla birlikte yağışlı hava etkisini koruyacak. 13 Ekim Salı günü gök gürültülü sağanak yağış beklenirken sıcaklıkların 13 ila 24 derece arasında değişeceği tahmin ediliyor. Nem oranının ise yüzde 70 ile 96 arasında seyretmesi öngörülüyor.
14 Ekim Çarşamba günü de yağışın devam etmesi bekleniyor. Hava sıcaklığının en düşük 13, en yüksek 23 derece olacağı tahmin edilirken nem oranının yüzde 71 ile 96 aralığında kalacağı belirtiliyor.
Meteoroloji’nin 5 günlük tahmininde Bursa için 13 Ekim Salı günü gök gürültülü sağanak yağış öngörülüyor. Yağışlı havanın hafta boyunca aralıklarla devam etmesi bekleniyor.