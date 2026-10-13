Asgari ücret ne kadar zam gelecek? 2027 asgari ücret zammı için hesaplar yeniden yapıldı: 36 bin TL mi olacak?
Milyonlarca çalışanın ve işverenin merakla beklediği Ocak 2027 asgari ücret zammı için geri sayım sürerken, Orta Vadeli Program (OVP) hedefleri ve yıl sonu enflasyon beklentileri doğrultusunda ilk hesaplamalar netleşmeye başladı. Halen net 28.075,50 TL, brüt 33.030 TL olarak uygulanan asgari ücret yeni zammı Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun aralık ayında yapacağı görüşmeler sonucunda belirlenecek. Yüzde 25-30 aralığında artış senaryoları gündeme gelirken net asgari ücretin 35 bin ila 36 bin 500 TL seviyelerine yükselmesi hesaplanıyor. İşte masadaki senaryolar.
Asgari ücret zammı için milyonlarca çalışan gözünü 2027 yılına çevirdi. “2027 asgari ücret ne kadar olacak?” ve “Ocakta asgari ücret ne kadar olacak?” soruları, yıl sonuna yaklaşılırken en çok merak edilen başlıklar arasında yer alıyor. Yeni asgari ücret zammı net rakamı, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun yapacağı görüşmelerin ardından belli olacak.
Enflasyon verileri, çalışanların alım gücü ve ekonomik göstergelerin değerlendirileceği süreç sonunda belirlenecek yeni ücretin Ocak 2027 itibarıyla yürürlüğe girmesi bekleniyor. Piyasaların ve ekonomi uzmanlarının ilk tahminleri zam oranının %20 ile %30 arasında şekillenebileceğini gösterirken, net ve brüt rakamlar Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun yapacağı toplantılar neticesinde kesinlik kazanacaktır.
ASGARİ ÜCRET NE KADAR?
2026 yılı asgari ücret, bir önceki yıla göre yüzde 27 artırılarak belirlendi. 1 Ocak 2026'dan itibaren geçerli olan asgari ücret 28.075,50 TL olarak uygulanıyor.
Net asgari ücret: 28.075,50 TL
Brüt asgari ücret: 33.030 TL
İşverene toplam maliyet: 40.874,63 TL
İşverenlere yönelik asgari ücret desteği ise aylık 1.270 TL olarak uygulanıyor.
ASGARİ ÜCRET OCAKTA NE KADAR OLACAK? 2027 ASGARİ ÜCRET ZAM ORANI
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) yıl sonu TÜFE beklentisine dayanıyor. TCMB'nin yıl sonu enflasyon beklentisinin yüzde 26'dan yüzde 28'e yükselmesiyle, aynı oranda bir artış yapılması durumunda net asgari ücret 35 bin 936,64 TL'ye çıkıyor. Mevcut ücrete göre çalışanın aylık kazancındaki artış yaklaşık 7 bin 861 TL oluyor.
TCMB'nin Piyasa Katılımcıları Anketi'nde yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 29,61 seviyesinde bulunuyor.
Asgari ücrete bu oranda zam yapılması halinde net ücret 36 bin 388,66 TL'ye yükseliyor. Mevcut maaşa göre artış yaklaşık 8 bin 313 TL'yi buluyor.
Orta Vadeli Program'daki yüzde 28,4'lük 2026 yıl sonu enflasyon tahmini bulunuyor. Bu oranın asgari ücrete yansıtılması halinde net maaş 36 bin 48,94 TL'ye ulaşıyor. Böyle bir artışta mevcut asgari ücrete yaklaşık 7 bin 973 TL eklenmiş oluyor.
AA Finans Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistlerin yıl sonu enflasyon tahminlerinin ortalaması yüzde 29,66 olarak hesaplandı. Bu oranın ücret artışına yansıtılması durumunda net asgari ücret 36 bin 402,69 TL seviyesine geliyor. Böylece çalışanın mevcut maaşına yaklaşık 8 bin 327 TL eklenmiş oluyor.
2027 asgari ücret zam oranının yüzde 20 ile yüzde 30 bandında şekillenebileceği öngörülebilir. Bu senaryoya göre mevcut 28.075,50 TL'lik net asgari ücret, yüzde 20 zamla yaklaşık 33.690 TL'ye
Yüzde 25 zamla yaklaşık 35.094 TL, Yüzde 30 zamla yaklaşık 36.498 TL seviyesine çıkabilir.