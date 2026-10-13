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TOGG T6X ne zaman gelecek? TOGG T6X kaç TL olacak?

TOGG T6X ne zaman gelecek? TOGG T6X kaç TL olacak?

08:42, 13/10/2026, SalıG: Güncelleme: 08:42, 13/10/2026, Salı
Yeni Şafak
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TOGG T6X ne zaman gelecek? TOGG T6X kaç TL olacak?

TOGG’un daha uygun fiyatlı modeli olarak konumlandırılan T6X için geri sayım başladı. TOGG Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı’nın açıklamasına göre T6X için talep toplama sürecinin Haziran 2027’de başlaması, ilk araçların ise Haziran 2027’nin sonundan itibaren kullanıcılarla buluşması planlanıyor. T6X’in kesin satış fiyatı henüz açıklanmadı ancak şirketin yaklaşık 1 milyon 300 bin TL bandındaki fiyat hedefini koruduğu belirtiliyor. Tosyalı, T10X ve T10F’ye kıyasla çok daha hesaplı olması hedeflenen T6X için kullanıcıların alım gücünü destekleyecek özel kampanyaların da gündemde olduğunu ifade etti. Bu nedenle ucuz TOGG olarak anılan T6X’in kesin fiyatı, donanım seçenekleri ve talep toplama şartlarının satış dönemi yaklaştıkça netleşmesi bekleniyor.

Türkiye'nin yerli otomobil üreticisi TOGG, C-SUV modeli T10X ve sedan modeli T10F'in ardından geniş kitlelerin erişebileceği A/B segmentindeki yeni modeli T6X için geri sayımı sürdürüyor. Bireysel kullanıcılar ve şehir içi mobilite için özel olarak tasarlanan B-SUV/Crossover konseptindeki TOGG T6X'in, resmi lansmanının yapılması ve ön sipariş/talep toplama sürecinin başlatılması bekleniyor. "Ucuz TOGG" olarak da adlandırılan T6X modelinin, mevcut C-SUV modeline kıyasla daha kompakt boyutları ve optimize edilmiş batarya seçenekleri sayesinde, Türkiye'deki %10'luk en düşük ÖTV diliminde yer alarak oldukça erişilebilir bir fiyat etiketiyle piyasaya sunulması öngörülüyor. Trumore uygulaması üzerinden e-Devlet entegrasyonuyla gerçekleştirilecek talep toplama sürecinde, kura veya ön sipariş sırasına göre hak sahipleri belirlenecek.

Türkiye'nin yerli otomobil üreticisi TOGG, C-SUV modeli T10X ve sedan modeli T10F'in ardından geniş kitlelerin erişebileceği A/B segmentindeki yeni modeli T6X için geri sayımı sürdürüyor. Bireysel kullanıcılar ve şehir içi mobilite için özel olarak tasarlanan B-SUV/Crossover konseptindeki TOGG T6X'in, resmi lansmanının yapılması ve ön sipariş/talep toplama sürecinin başlatılması bekleniyor. "Ucuz TOGG" olarak da adlandırılan T6X modelinin, mevcut C-SUV modeline kıyasla daha kompakt boyutları ve optimize edilmiş batarya seçenekleri sayesinde, Türkiye'deki %10'luk en düşük ÖTV diliminde yer alarak oldukça erişilebilir bir fiyat etiketiyle piyasaya sunulması öngörülüyor. Trumore uygulaması üzerinden e-Devlet entegrasyonuyla gerçekleştirilecek talep toplama sürecinde, kura veya ön sipariş sırasına göre hak sahipleri belirlenecek.

TOGG T6X NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK, ÖN SİPARİŞLER NE ZAMAN ALINACAK? 

Geliştirme ve seri üretim öncesi hazırlık süreçleri devam eden Togg T6X için belirlenen takvime göre talep toplama dönemi Haziran 2027’de başlayacak. Planlanan takvimin detayları şu şekildedir:

Ön Sipariş / Talep Toplama 2027 yılının Haziran ayı içerisinde başlayacak.

İlk teslimatlar Haziran 2027’nin sonuna doğru ilk araçların kullanıcılara sevk edilmesi hedefleniyor.

TOGG T6X NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK, ÖN SİPARİŞLER NE ZAMAN ALINACAK?&nbsp;Geliştirme ve seri üretim öncesi hazırlık süreçleri devam eden Togg T6X için belirlenen takvime göre talep toplama dönemi Haziran 2027’de başlayacak. Planlanan takvimin detayları şu şekildedir:Ön Sipariş / Talep Toplama 2027 yılının Haziran ayı içerisinde başlayacak.İlk teslimatlar Haziran 2027’nin sonuna doğru ilk araçların kullanıcılara sevk edilmesi hedefleniyor.

TOGG T6X FİYATI NE KADAR OLACAK? 

Togg T6X modeline dair en çok araştırılan konulardan biri de aracın satış fiyatı. Şirket yönetimi, yeni modelin daha geniş kitlelere hitap edebilmesi adına uygun fiyat hedefini koruyor. Hedeflenen fiyat yaklaşık 1 milyon 300 bin TL seviyesi olarak öngörülüyor. Fuat Tosyalı, 1,3 milyon TL’lik rakamın şu aşamada şirketin resmi fiyat hedefi olduğunu, nihai satış fiyatının ise 2027 yılında aracın pazara sunulduğu dönemdeki koşullara göre netlik kazanacağını vurguladı.

TOGG T6X FİYATI NE KADAR OLACAK?&nbsp;Togg T6X modeline dair en çok araştırılan konulardan biri de aracın satış fiyatı. Şirket yönetimi, yeni modelin daha geniş kitlelere hitap edebilmesi adına uygun fiyat hedefini koruyor. Hedeflenen fiyat yaklaşık 1 milyon 300 bin TL seviyesi olarak öngörülüyor. Fuat Tosyalı, 1,3 milyon TL’lik rakamın şu aşamada şirketin resmi fiyat hedefi olduğunu, nihai satış fiyatının ise 2027 yılında aracın pazara sunulduğu dönemdeki koşullara göre netlik kazanacağını vurguladı.

TOGG T6X TEKNİK ÖZELLİKLERİ (MENZİL, BATARYA, MOTOR)

Togg T6X’in piyasaya çıkış tarihi ve tahmini fiyatı netleşmiş olsa da teknik detaylar henüz resmi olarak duyurulmadı. Seri üretim öncesi test ve geliştirme aşamaları süren modelin;

Batarya kapasitesi,

Sürüş menzili,

Motor gücü (HP/kW),

Şarj hızı ve süresi,

Donanım paketleri ve iç tasarım detayları

satış tarihinin yaklaşmasıyla birlikte kamuoyuyla paylaşılacak.

TOGG T6X TEKNİK ÖZELLİKLERİ (MENZİL, BATARYA, MOTOR)Togg T6X’in piyasaya çıkış tarihi ve tahmini fiyatı netleşmiş olsa da teknik detaylar henüz resmi olarak duyurulmadı. Seri üretim öncesi test ve geliştirme aşamaları süren modelin;Batarya kapasitesi,Sürüş menzili,Motor gücü (HP/kW),Şarj hızı ve süresi,Donanım paketleri ve iç tasarım detaylarısatış tarihinin yaklaşmasıyla birlikte kamuoyuyla paylaşılacak.
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