TOGG T6X ne zaman gelecek? TOGG T6X kaç TL olacak?

Türkiye'nin yerli otomobil üreticisi TOGG, C-SUV modeli T10X ve sedan modeli T10F'in ardından geniş kitlelerin erişebileceği A/B segmentindeki yeni modeli T6X için geri sayımı sürdürüyor. Bireysel kullanıcılar ve şehir içi mobilite için özel olarak tasarlanan B-SUV/Crossover konseptindeki TOGG T6X'in, resmi lansmanının yapılması ve ön sipariş/talep toplama sürecinin başlatılması bekleniyor. "Ucuz TOGG" olarak da adlandırılan T6X modelinin, mevcut C-SUV modeline kıyasla daha kompakt boyutları ve optimize edilmiş batarya seçenekleri sayesinde, Türkiye'deki %10'luk en düşük ÖTV diliminde yer alarak oldukça erişilebilir bir fiyat etiketiyle piyasaya sunulması öngörülüyor. Trumore uygulaması üzerinden e-Devlet entegrasyonuyla gerçekleştirilecek talep toplama sürecinde, kura veya ön sipariş sırasına göre hak sahipleri belirlenecek.