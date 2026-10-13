Taşacak Bu Deniz 34. bölüm 2. fragmanı izleyiciyle buluştu. TRT 1'de cuma akşamları ekrana gelen dizinin yeni bölüm fragmanı, 12 Ekim 2026'da yapımın resmi YouTube kanalında yayınlandı.

Taşacak Bu Deniz 34. bölüm 2. fragmanı yayınlandı

Taşacak Bu Deniz 34. bölüm 2. fragmanı, dizinin resmi YouTube kanalı “@tasacakbudeniztrt” üzerinden 12 Ekim 2026 tarihinde yayınlandı. Cuma akşamları TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan dizinin yeni bölümüne ilişkin ikinci fragman kısa sürede binlerce izlenmeye ulaştı.

Yeni fragman, 34. bölüm öncesinde dizide yaşanacak gelişmelere ilişkin yeni görüntüleri izleyicilerle buluşturdu.

Taşacak Bu Deniz 34. bölüm 2. fragmanı:

Taşacak Bu Deniz 33. bölümde neler olmuştu?

Dizinin 33. bölümünde atalarının mezarlarına kadar uzanan tehdit, Adil Koçari'yi daha önce aşmadığı sınırların eşiğine getirdi. Köylüsünün ölüsüne de dirisine de sahip çıkmaya söz veren Adil'in kararı çevresindekilere umut olurken Esme açısından yeni bir çatışmanın kapısını açtı.

Adil ve Esme, kendi aralarındaki sorunları çözüme kavuşturamadan kendilerini yeni bir mücadelenin içinde buldu.

Her şeyini kaybeden Furtuna ailesi ise kendilerine verilen cezanın ardından yeniden ayağa kalkmaya çalıştı. İso'nun abisine kavuşmasının ardından Oruç'un talebi, İso'yu ailesi ile sevdiği kadın arasında bir seçimle karşı karşıya bıraktı.

Aleyna Koçari ile Cengiz karşı karşıya geldi

Timur, oğlu Cengiz'i kurtarmak amacıyla Esme'yi hedef aldığında olayların seyri değişti. Annesini yeniden kaybetmek istemeyen Eleni'nin yerine bu kez Aleyna Koçari devreye girdi.

Aleyna'nın silahı eline almasıyla Cengiz'in kaderi onun vereceği karara bağlı hale geldi. Köşeye sıkışan Timur'a gelen beklenmedik yardım ise mücadelede yeni bir dönüm noktası oluşturdu.

Emriye'nin verdiği sürenin sona yaklaşmasıyla toprakların Timur'a satılması için yalnızca bir imza kaldı. Adil ise sevdiği kadına verdiği söz ile köylüsüne ettiği yemin arasında kaldı.

33. bölümün öne çıkan gelişmeleri şöyleydi:

- Adil Koçari, köylüsünü korumak için yeni bir mücadeleye girdi.

- Furtuna ailesi yaşadığı kayıpların ardından yeniden toparlanmaya çalıştı.

- İso, ailesi ile sevdiği kadın arasında seçim yapmak zorunda kaldı.

- Timur, Cengiz'i kurtarmak için Esme'yi hedef aldı.

- Aleyna Koçari'nin müdahalesi Cengiz'in geleceğini belirleyecek noktaya geldi.

- Toprakların Timur'a satılması için süreç son aşamaya ulaştı.

Taşacak Bu Deniz oyuncuları kimler?

Taşacak Bu Deniz'in oyuncu kadrosunda Ulaş Tuna Astepe, Deniz Baysal, Burak Yörük ve Ava Yaman başta olmak üzere çok sayıda isim yer alıyor.

Dizinin oyuncu kadrosu ve canlandırdıkları karakterler şöyle:

- Ulaş Tuna Astepe – Adil Koçari

- Deniz Baysal – Esme Furtuna

- Burak Yörük – Oruç Furtuna

- Ava Yaman – Eleni Miryano

- Aytek Şayan – Şerif Furtuna

- Yeşim Ceren Bozoğlu – Zarife Furtuna

- Onur Dilber – Gazep

- Gamze Süner Atay – Şirin Furtuna

- Erdem Şanı – İso

- Zeynep Atılgan – Fadime Koçari

- Hakan Salınmış – Amirum Dayı

- Burcu Cavrar – Hicran

- Ali Öner – Gökhan

- Hande Nur Tekin – Sevcan

- Fester Abdü – Çakur Uşak

Taşacak Bu Deniz dizisinin konusu nedir?

Taşacak Bu Deniz, Karadeniz'in sert doğasında iki düşman aile arasında süren mücadeleyi konu alıyor. Hikâyenin merkezinde Adil ile Esme'nin geçmişten gelen husumeti ve iki aile arasında giderek derinleşen çatışmalar bulunuyor.

Gerçek annesini bulmak amacıyla Yunanistan'dan Karadeniz'e gelen Eleni'nin yolu doktor Oruç Furtuna ile kesişiyor. Oruç ve Eleni, aileler arasındaki düşmanlığın ortasında yakınlaşırken karakterlerin aşk, aile bağlılığı ve geçmişten gelen hesaplaşmalar arasında yaşadığı ikilemler hikâyenin önemli bölümünü oluşturuyor.

Dizinin başrollerini Ulaş Tuna Astepe, Deniz Baysal, Burak Yörük ve Ava Yaman paylaşıyor. Yönetmen koltuğunda Çağrı Bayrak'ın oturduğu yapımın senaryosunu Ayşe Ferda Eryılmaz ve Nehir Erdem kaleme alıyor.