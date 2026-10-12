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12 Ekim 2026 Kabine Toplantısı kararları neler? Erdoğan hangi açıklamaları yaptı? İşte öne çıkan başlıklar

12 Ekim 2026 Kabine Toplantısı kararları neler? Erdoğan hangi açıklamaları yaptı? İşte öne çıkan başlıklar

20:14, 12/10/2026, Pazartesi
Yeni Şafak
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12 Ekim 2026 Kabine Toplantısı kararları neler? Erdoğan hangi açıklamaları yaptı? İşte öne çıkan başlıklar

Kabine Toplantısı kararları ve 12 Ekim 2026 Kabine Toplantısı sonrası yapılan açıklamalar belli oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan; İstanbul'da kentsel dönüşüm ve Yarısı Bizden kampanyası, Türkiye-Pakistan-Suudi Arabistan Ortak Savunma Anlaşması, Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Hattı, bölgesel gelişmeler ve suçla mücadeleye ilişkin dikkat çeken mesajlar verirken yeni destek tutarları ve uygulama takvimine ilişkin ayrıntıları da paylaştı.

Kabine Toplantısı kararları ve toplantının gündem başlıkları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarıyla belli oldu. Erdoğan; kentsel dönüşüm, bölgesel gelişmeler, çalışma hayatı, sosyal politikalar, fon meselesi ve Türkiye'nin savunma işbirliğine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kabine Toplantısı kararları ve toplantının gündem başlıkları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarıyla belli oldu. Erdoğan; kentsel dönüşüm, bölgesel gelişmeler, çalışma hayatı, sosyal politikalar, fon meselesi ve Türkiye'nin savunma işbirliğine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kabine Toplantısı'nın gündeminde hangi konular vardı?


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu. Kabine'nin 73'üncü toplantısında Türkiye'nin gündemindeki gelişmelerin yanı sıra bölgesel meseleler ele alındı.


Erdoğan, toplantının ana gündem başlıkları arasında Türkiye'yi etkileyen bölgesel gelişmeler, çalışma hayatı, sosyal politikalar ve son günlerde gündemde yer alan fon meselesinin bulunduğunu söyledi.


Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantı sonrasında son iki haftada gerçekleştirilen çalışmalar ve yatırımlara ilişkin de bilgi verdi.

Kabine Toplantısı'nın gündeminde hangi konular vardı?Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu. Kabine'nin 73'üncü toplantısında Türkiye'nin gündemindeki gelişmelerin yanı sıra bölgesel meseleler ele alındı.Erdoğan, toplantının ana gündem başlıkları arasında Türkiye'yi etkileyen bölgesel gelişmeler, çalışma hayatı, sosyal politikalar ve son günlerde gündemde yer alan fon meselesinin bulunduğunu söyledi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantı sonrasında son iki haftada gerçekleştirilen çalışmalar ve yatırımlara ilişkin de bilgi verdi.

Erdoğan'dan Akhisar'daki trafik kazasına ilişkin açıklama


Erdoğan, Manisa'nın Akhisar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden 11 kişi için başsağlığı dileğinde bulundu.


Kazada yaralanan 26 kişiden 13'ünün taburcu edildiğini açıklayan Erdoğan, 2'si yoğun bakımda olmak üzere 13 kişinin tedavisinin sürdüğünü belirtti.

Erdoğan'dan Akhisar'daki trafik kazasına ilişkin açıklamaErdoğan, Manisa'nın Akhisar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden 11 kişi için başsağlığı dileğinde bulundu.Kazada yaralanan 26 kişiden 13'ünün taburcu edildiğini açıklayan Erdoğan, 2'si yoğun bakımda olmak üzere 13 kişinin tedavisinin sürdüğünü belirtti.

2026'nın ilk 9 ayında 294 kişinin Türkiye'ye iadesi sağlandı


Cumhurbaşkanı Erdoğan, 9 Ekim'de İstanbul'da düzenlenen Uluslararası Adalet Zirvesi'ne ilişkin değerlendirmelerini aktarırken suçla mücadelede uluslararası işbirliğine dikkat çekti.


Erdoğan'ın paylaştığı verilere göre:


  • 2026'nın ilk 9 ayında 294 kişinin Türkiye'ye iadesi sağlandı.
  • Aynı dönemde farklı aramalar kapsamında 736 kişi Türkiye'ye getirildi.
  • Erdoğan, suç işledikten sonra yurt dışına kaçan kişilere yönelik çalışmaların sürdürüleceğini belirtti.


Erdoğan, suçun artık tek bir ülkenin sınırlarıyla sınırlı olmadığını vurgulayarak, hukukun dışına çıkan kişilerin dünyanın hiçbir yerinde rahat hareket edememesi gerektiğini ifade etti.


İstanbul için kentsel dönüşüm çağrısı


Kabine sonrası açıklamaların önemli başlıklarından biri İstanbul'daki kentsel dönüşüm çalışmaları oldu.


Erdoğan, İstanbul Maltepe'de bir binanın çökmesi sonucu 5 kişinin hayatını kaybettiğini hatırlatarak İstanbul'daki yapı stokunun yenilenmesinin önemine dikkat çekti.


İstanbul'da deprem gerçeğinin ertelenmemesi gerektiğini belirten Erdoğan, hükümet olarak kentsel dönüşüm çalışmalarını hızlandırmakta kararlı olduklarını söyledi.


Erdoğan'ın açıkladığı verilere göre İstanbul'daki kentsel dönüşüm çalışmalarında mevcut tablo şöyle:


  • 2012'den bu yana 1 milyon 298 bin bağımsız bölüm dönüşüm kapsamına alındı.
  • 1 milyon 7 bin bağımsız bölümün dönüşümü tamamlandı.
  • 291 bin bağımsız bölümün dönüşümü devam ediyor.
  • Yaklaşık 5 milyon vatandaşın güvenli konutlara kavuştuğu belirtildi.
  • "Yarısı Bizden" kampanyası kapsamında 544 bin 564 bağımsız bölüm dönüşüm kapsamına alındı.


Yarısı Bizden kampanyasının süresi uzatıldı


Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'a yönelik "Yarısı Bizden" kampanyasının süresinin 31 Aralık 2027'ye kadar uzatıldığını açıkladı.


Mevcut destek programında konutlar için:


  • 875 bin lira hibe,
  • 875 bin lira kredi,


125 bin lira taşınma desteği sağlanıyor.


İş yeri sahipleri için ise 437 bin 500 lira hibe, 437 bin 500 lira kredi ve 125 bin lira taşınma desteği veriliyor.


Erdoğan, İstanbul'da yaşayan vatandaşlara kentsel dönüşüm adımlarını ertelememeleri, komşularıyla uzlaşarak gerekli işlemleri başlatmaları çağrısında bulundu.


Belediyelere de seslenen Erdoğan, siyasi parti ayrımı yapılmaksızın yerel yönetimlerin kentsel dönüşüm projelerine ağırlık vermesi gerektiğini söyledi.

2026'nın ilk 9 ayında 294 kişinin Türkiye'ye iadesi sağlandıCumhurbaşkanı Erdoğan, 9 Ekim'de İstanbul'da düzenlenen Uluslararası Adalet Zirvesi'ne ilişkin değerlendirmelerini aktarırken suçla mücadelede uluslararası işbirliğine dikkat çekti.Erdoğan'ın paylaştığı verilere göre:2026'nın ilk 9 ayında 294 kişinin Türkiye'ye iadesi sağlandı.Aynı dönemde farklı aramalar kapsamında 736 kişi Türkiye'ye getirildi.Erdoğan, suç işledikten sonra yurt dışına kaçan kişilere yönelik çalışmaların sürdürüleceğini belirtti.Erdoğan, suçun artık tek bir ülkenin sınırlarıyla sınırlı olmadığını vurgulayarak, hukukun dışına çıkan kişilerin dünyanın hiçbir yerinde rahat hareket edememesi gerektiğini ifade etti.İstanbul için kentsel dönüşüm çağrısıKabine sonrası açıklamaların önemli başlıklarından biri İstanbul'daki kentsel dönüşüm çalışmaları oldu.Erdoğan, İstanbul Maltepe'de bir binanın çökmesi sonucu 5 kişinin hayatını kaybettiğini hatırlatarak İstanbul'daki yapı stokunun yenilenmesinin önemine dikkat çekti.İstanbul'da deprem gerçeğinin ertelenmemesi gerektiğini belirten Erdoğan, hükümet olarak kentsel dönüşüm çalışmalarını hızlandırmakta kararlı olduklarını söyledi.Erdoğan'ın açıkladığı verilere göre İstanbul'daki kentsel dönüşüm çalışmalarında mevcut tablo şöyle:2012'den bu yana 1 milyon 298 bin bağımsız bölüm dönüşüm kapsamına alındı.1 milyon 7 bin bağımsız bölümün dönüşümü tamamlandı.291 bin bağımsız bölümün dönüşümü devam ediyor.Yaklaşık 5 milyon vatandaşın güvenli konutlara kavuştuğu belirtildi."Yarısı Bizden" kampanyası kapsamında 544 bin 564 bağımsız bölüm dönüşüm kapsamına alındı.Yarısı Bizden kampanyasının süresi uzatıldıCumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'a yönelik "Yarısı Bizden" kampanyasının süresinin 31 Aralık 2027'ye kadar uzatıldığını açıkladı.Mevcut destek programında konutlar için:875 bin lira hibe,875 bin lira kredi,125 bin lira taşınma desteği sağlanıyor.İş yeri sahipleri için ise 437 bin 500 lira hibe, 437 bin 500 lira kredi ve 125 bin lira taşınma desteği veriliyor.Erdoğan, İstanbul'da yaşayan vatandaşlara kentsel dönüşüm adımlarını ertelememeleri, komşularıyla uzlaşarak gerekli işlemleri başlatmaları çağrısında bulundu.Belediyelere de seslenen Erdoğan, siyasi parti ayrımı yapılmaksızın yerel yönetimlerin kentsel dönüşüm projelerine ağırlık vermesi gerektiğini söyledi.


Halkalı-Kapıkule seyahat süresi 1,5 saate inecek


Cumhurbaşkanı Erdoğan, Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Hattı'nın 153 kilometrelik Çerkezköy-Kapıkule kesiminin tamamlandığını da hatırlattı.


Projenin bütün etapları tamamlandığında:


  • Halkalı-Kapıkule arasındaki yolculuk süresinin 4 saatten 1,5 saate,
  • Yük taşıma süresinin 8,5 saatten 3,5 saate düşmesi,
  • Yıllık yolcu kapasitesinin 600 binden 3 milyona,


Yük kapasitesinin ise 1,5 milyon tondan 9,5 milyon tona yükselmesi öngörülüyor.


Şanlıurfa Şehir Hastanesi hizmete açıldı


Erdoğan, 3 Ekim'de Şanlıurfa'da düzenlenen TEKNOFEST Güneydoğu programına katıldığını ve Şanlıurfa Şehir Hastanesi'nin açılışını gerçekleştirdiklerini belirtti.


39 milyar lira yatırım değerine sahip hastanenin:


  • 500 bin metrekare kapalı alanı,
  • 2 bin yatak kapasitesi,
  • 451 poliklinik odası,
  • 60 ameliyathanesi bulunuyor.


Ay Araştırma Programı'nda yeni aşama


Erdoğan, Antalya'da gerçekleştirilen 77'nci Uluslararası Uzay Kongresi'nde Türkiye'nin uzay çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulunduğunu da hatırlattı.


Ay Araştırma Programı kapsamında geliştirilen aracın üretim, montaj ve entegrasyon aşamalarının tamamlandığını belirten Erdoğan, sistem seviyesi çevresel testlerin devam ettiğini bildirdi.


Aracın 3,5 ton ağırlığında ve yüzde 80'in üzerinde yerlilik oranına sahip olduğu açıklandı.


Riyad'daki saldırıya tepki


Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölgesel gelişmelere ilişkin değerlendirmesinde Lübnan'dan Yemen ve İran'a uzanan hatta gerilimin arttığını söyledi.


Türkiye'nin anlaşmazlıkların savaş alanında değil, diplomasi ve müzakere yoluyla çözülmesini savunduğunu belirten Erdoğan, egemenlik ve toprak bütünlüğüne karşılıklı saygının temel ilke olduğunu ifade etti.


Erdoğan, Husiler tarafından 10 Ekim'de Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı'nı hedef alan saldırıyı kınadı.


Açıklamaya göre saldırıda:


  • 12 kişi hayatını kaybetti.
  • 309 kişi yaralandı.


Erdoğan, Türkiye'nin saldırı karşısında Suudi Arabistan'ın yanında olduğunu belirtti.

Halkalı-Kapıkule seyahat süresi 1,5 saate inecekCumhurbaşkanı Erdoğan, Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Hattı'nın 153 kilometrelik Çerkezköy-Kapıkule kesiminin tamamlandığını da hatırlattı.Projenin bütün etapları tamamlandığında:Halkalı-Kapıkule arasındaki yolculuk süresinin 4 saatten 1,5 saate,Yük taşıma süresinin 8,5 saatten 3,5 saate düşmesi,Yıllık yolcu kapasitesinin 600 binden 3 milyona,Yük kapasitesinin ise 1,5 milyon tondan 9,5 milyon tona yükselmesi öngörülüyor.Şanlıurfa Şehir Hastanesi hizmete açıldıErdoğan, 3 Ekim'de Şanlıurfa'da düzenlenen TEKNOFEST Güneydoğu programına katıldığını ve Şanlıurfa Şehir Hastanesi'nin açılışını gerçekleştirdiklerini belirtti.39 milyar lira yatırım değerine sahip hastanenin:500 bin metrekare kapalı alanı,2 bin yatak kapasitesi,451 poliklinik odası,60 ameliyathanesi bulunuyor.Ay Araştırma Programı'nda yeni aşamaErdoğan, Antalya'da gerçekleştirilen 77'nci Uluslararası Uzay Kongresi'nde Türkiye'nin uzay çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulunduğunu da hatırlattı.Ay Araştırma Programı kapsamında geliştirilen aracın üretim, montaj ve entegrasyon aşamalarının tamamlandığını belirten Erdoğan, sistem seviyesi çevresel testlerin devam ettiğini bildirdi.Aracın 3,5 ton ağırlığında ve yüzde 80'in üzerinde yerlilik oranına sahip olduğu açıklandı.Riyad'daki saldırıya tepkiCumhurbaşkanı Erdoğan, bölgesel gelişmelere ilişkin değerlendirmesinde Lübnan'dan Yemen ve İran'a uzanan hatta gerilimin arttığını söyledi.Türkiye'nin anlaşmazlıkların savaş alanında değil, diplomasi ve müzakere yoluyla çözülmesini savunduğunu belirten Erdoğan, egemenlik ve toprak bütünlüğüne karşılıklı saygının temel ilke olduğunu ifade etti.Erdoğan, Husiler tarafından 10 Ekim'de Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı'nı hedef alan saldırıyı kınadı.Açıklamaya göre saldırıda:12 kişi hayatını kaybetti.309 kişi yaralandı.Erdoğan, Türkiye'nin saldırı karşısında Suudi Arabistan'ın yanında olduğunu belirtti.

Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasındaki savunma anlaşması Meclis'e gönderilecek


Kabine sonrası açıklamalarda Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında 7 Ağustos'ta imzalanan Ortak Savunma Anlaşması da gündeme geldi.


Erdoğan, anlaşmanın kurumsal altyapısının oluşturulmasına yönelik çalışmaların devam ettiğini açıkladı.


Savunma işbirliğinin iki temel başlıkta ilerlediğini belirten Erdoğan, bunları kolektif savunma ve bölgesel işbirliği ile kalıcı ve işleyen kurumsal yapı kurulması olarak sıraladı.


Ortak Savunma Anlaşması kapsamındaki faaliyetlerin ulusal mevzuat temelinde yürütüleceğini ifade eden Erdoğan, anlaşmanın iç onay işlemlerinin tamamlanması amacıyla önümüzdeki günlerde Türkiye Büyük Millet Meclisine sevk edilmesine yönelik çalışmaların sürdüğünü söyledi.


Erdoğan, Türkiye'nin bölgesel meselelerde barış ve istikrarı savunmaya devam edeceğini belirtti.

Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasındaki savunma anlaşması Meclis'e gönderilecekKabine sonrası açıklamalarda Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında 7 Ağustos'ta imzalanan Ortak Savunma Anlaşması da gündeme geldi.Erdoğan, anlaşmanın kurumsal altyapısının oluşturulmasına yönelik çalışmaların devam ettiğini açıkladı.Savunma işbirliğinin iki temel başlıkta ilerlediğini belirten Erdoğan, bunları kolektif savunma ve bölgesel işbirliği ile kalıcı ve işleyen kurumsal yapı kurulması olarak sıraladı.Ortak Savunma Anlaşması kapsamındaki faaliyetlerin ulusal mevzuat temelinde yürütüleceğini ifade eden Erdoğan, anlaşmanın iç onay işlemlerinin tamamlanması amacıyla önümüzdeki günlerde Türkiye Büyük Millet Meclisine sevk edilmesine yönelik çalışmaların sürdüğünü söyledi.Erdoğan, Türkiye'nin bölgesel meselelerde barış ve istikrarı savunmaya devam edeceğini belirtti.
Başlıklar :kabine toplantısırecep tayyip erdoğanKabine Toplantısı kararları
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