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TUS tercih sonuçları için gözler ÖSYM’de: Tarih belli oldu mu?

TUS tercih sonuçları için gözler ÖSYM’de: Tarih belli oldu mu?

20:56, 12/10/2026, Pazartesi
Yeni Şafak
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TUS tercih sonuçları için gözler ÖSYM’de: Tarih belli oldu mu?
TUS tercih sonuçları için gözler ÖSYM’de: Tarih belli oldu mu?

2026 TUS 2. dönem tercih sonuçları için bekleyiş sürüyor. ÖSYM tarafından yürütülen yerleştirme sürecine katılan binlerce hekim, TUS tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağını ve sonuçların nereden sorgulanacağını araştırıyor. Peki 2026 TUS 2. dönem sonuçları açıklandı mı, TUS yerleştirme sonuçları hangi tarihte ilan edilecek? İşte ÖSYM TUS sonuç sorgulama ekranı, tercih takvimi ve sonuç sürecine ilişkin son durum...

2026 TUS 2. dönem tercih işlemlerinin 7 Ekim’de sona ermesinin ardından TUS tercih sonuçları için bekleyiş başladı. ÖSYM henüz yerleştirme sonuçlarının açıklanacağı tarihe ilişkin resmi bir duyuru yapmadı.

TUS tercih sonuçları açıklandı mı?

2026 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) 2. dönem kapsamında uzmanlık alanı ve sağlık kurumu tercihlerini tamamlayan hekimler, TUS tercih sonuçları için Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nin (ÖSYM) duyurusunu bekliyor.

30 Eylül’de başlayan tercih süreci, 7 Ekim 2026 Çarşamba günü saat 23.59’da sona erdi. Adaylar tercihlerini ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden elektronik ortamda gerçekleştirdi.

ÖSYM tarafından 2026 TUS 2. dönem yerleştirme sonuçlarının açıklanacağı tarihe ilişkin henüz resmi bir duyuru yapılmadı.

TUS 2. dönem tercih süreci tamamlandı

ÖSYM tarafından belirlenen takvim kapsamında 2026-TUS 2. Dönem ile 2026-STS Tıp Doktorluğu 2. Dönem tercih işlemleri 30 Eylül’de başladı.

Adaylara uzmanlık eğitimi almak istedikleri branşları ve sağlık kuruluşlarını belirlemeleri için 7 Ekim’e kadar süre tanındı. Tercih işlemlerinin tamamlanmasıyla birlikte yerleştirme sürecine geçildi.

Sürece ilişkin öne çıkan tarihler şöyle:

  • Tercihlerin başlangıcı: 30 Eylül 2026
  • Tercihlerin sona ermesi: 7 Ekim 2026
  • Son tercih saati: 23.59
  • Sonuçların açıklanacağı tarih: Henüz duyurulmadı

TUS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÖSYM, TUS 2. dönem yerleştirme sonuçları için henüz kesin bir tarih paylaşmadı.

Önceki dönemlerde yerleştirme sonuçlarının tercih sürecinin tamamlanmasından yaklaşık 10 ila 15 gün sonra açıklanması nedeniyle sonuçların 15-20 Ekim tarihleri arasında duyurulabileceği tahmin ediliyor. Ancak bu tarih aralığı ÖSYM tarafından açıklanmış resmi bir takvim değil.

Bu nedenle adayların sonuç tarihi konusunda ÖSYM’den yapılacak resmi duyuruyu takip etmesi gerekiyor.

TUS yerleştirme sonuçları nasıl sorgulanacak?

2026 TUS 2. dönem yerleştirme sonuçları açıklandığında adaylar sonuçlarını ÖSYM’nin Sonuç Açıklama Sistemi üzerinden görüntüleyebilecek.

Adayların sorgulama işlemi için:

  • ÖSYM Sonuç Açıklama Sistemi’ne girmesi,
  • T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle sisteme giriş yapması,
  • 2026 TUS 2. dönem yerleştirme sonucunu görüntülemesi gerekecek.

Sonuç ekranında adayların tercih ettikleri uzmanlık alanı ve sağlık kurumlarından birine yerleşip yerleşmediğine ilişkin bilgiler yer alacak.

ÖSYM sonuç sorgulama adresi
Başlıklar :ösymölçme seçme ve yerleştirme merkezi2026 tustus tercih sonuçları
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