Yarısı Bizden Kampanyası başvuruları 2026: Kentsel dönüşümde destek miktarı arttı mı, ne kadar? Son başvuru tarihi ne zaman?
Yarısı Bizden kampanyası başvuru tarihi ve şartları, İstanbul’da evini kentsel dönüşüm kapsamında yenilemek isteyen vatandaşların gündeminde yer alıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı kararla kampanyanın süresi 31 Aralık 2027’ye kadar uzatılırken, sağlanan 1 milyon 875 bin TL’lik destek paketi ve riskli yapılar için getirilen yeni düzenlemenin detayları belli oldu.
Yarısı Bizden kampanyasının süresi 31 Aralık 2027 tarihine kadar uzatıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’daki kentsel dönüşüm çalışmalarını destekleyen kampanyanın devam edeceğini açıkladı.
Yarısı Bizden kampanyasında süre uzatıldı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı’nın ardından yaptığı açıklamada, Yarısı Bizden kampanyasının süresinin uzatıldığını duyurdu. Erdoğan, bu yıl sonunda tamamlanması planlanan kampanyanın 31 Aralık 2027 tarihine kadar devam edeceğini bildirdi.
İstanbul’da kentsel dönüşümü hızlandırmayı amaçlayan Yarısı Bizden kampanyası kapsamında vatandaşlara konut ve iş yerlerinin yenilenmesi için çeşitli finansman destekleri sağlanıyor.
Yarısı Bizden kampanyası destek tutarı ne kadar?
Kampanya kapsamında bağımsız bölümlerin dönüşümü için vatandaşlara sağlanan destekler şu şekilde:
- Konutlar için 875 bin TL hibe, 875 bin TL kredi ve 125 bin TL tahliye desteği olmak üzere toplam 1 milyon 875 bin TL destek sağlanıyor.
- İş yerleri için belirlenen şartlara göre hibe, kredi ve taşınma desteği sunuluyor.
- Alan bazlı büyük dönüşüm projelerinde ise TOKİ veya Emlak Konut tarafından yürütülen modeller uygulanıyor.
Bugüne kadar Yarısı Bizden kampanyası kapsamında 376 bin 212 bağımsız bölümün dönüşüm sürecine alındığı belirtildi.
Riskli yapılar için yeni düzenleme
Yarısı Bizden kampanyasına ilişkin düzenlemelerde, vatandaşların süreçlerden kaynaklanan hak kaybı yaşamaması amacıyla değişiklik yapıldı.
Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 6306 sayılı Kanun kapsamında onaylanan riskli yapılar için kampanyadan yararlanma imkanı genişletildi.
Buna göre, 31 Aralık 2026 tarihine kadar riskli yapı olarak ilan edilen bağımsız bölümlerin kampanya kapsamından faydalanabilmesinin önü açıldı.
Düzenlemeyle birlikte, riskli yapı ilanı, yıkım, ruhsat, kat irtifakı ve hak sahipliği tespiti gibi süreçlerin zaman alabileceği dikkate alınarak vatandaşların desteklerden yararlanma imkanının korunması hedeflendi.
Erdoğan’dan ekonomi ve bölgesel gelişmelere ilişkin açıklamalar
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarında ekonomi, bölgesel gelişmeler ve Türkiye’nin dış politikasıyla ilgili değerlendirmelerde de bulundu.
Erdoğan ayrıca İstanbul’da 15 bin kiralık sosyal konut için başvuruların 14 Eylül’de başlayacağını, ilk 1000 konutun kurasının ise ekim ayında çekileceğini açıkladı.
Yarısı Bizden kampanyası başvuruları ne zaman sona erecek?
Yapılan açıklamaya göre Yarısı Bizden kampanyası için yeni süre 31 Aralık 2027 olarak belirlendi. Kampanyadan yararlanmak isteyen vatandaşların, belirtilen şartları sağlamaları halinde desteklerden faydalanabileceği bildirildi.
İstanbul’da kentsel dönüşümü hızlandırmak için 22 Şubat 2024’te Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile yürürlüğe giren Yarısı Bizden Kampanyası kapsamında vatandaşlara evlerini yeniden inşa ettirmeleri için 875 bin TL hibe, 875 bin TL kredi ve 125 bin TL de tahliye desteği olmak üzere toplam 1 milyon 875 bin TL destek veriliyor
Kampanyanın bina bazlı dönüşüm desteği kapsamında her bir konut için 875 bin TL hibe, 875 bin TL kredi ve 125 bin TL taşınma desteği veriliyor. Bu şekilde Bakanlığın her bir konut için sağladığı 1 milyon 875 bin TL’lik finansman desteğinden faydalanan vatandaşlar evlerini yüklenici firmalarla yeniden inşa ettirebiliyor. Aynı koşullarda hak sahibinin bir dükkanı/iş yeri için 437 bin 500 TL hibe ve 437 bin 500 TL kredi, 125 bin TL taşınma desteği sağlanıyor. Hak sahibinin diğer her bir dükkan için 875 bin TL kredi imkanı sunuluyor.
Alan bazlı site benzeri büyük dönüşümlerde ise TOKİ veya Emlak Konut inşaatları üstleniyor. Bu modelde her bir hak sahibi için 875 bin TL’lik hibe desteği ve 125 bin TL’lik taşınma desteği sağlanıyor. Hibe tutarı bina maliyetinden düşürülüyor, arta kalan borç ise yine uzun vadeli uygun ödeme koşullarıyla taksitlendiriliyor.