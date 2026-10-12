Günlük 1.375 TL ödeme: Kontenjan 150 bine çıktı! İŞKUR Gençlik Programı’na başvuru nasıl yapılır?
İŞKUR Gençlik Programı başvuruları 2026-2027 dönemi için başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kontenjanın 150 bine çıkarılacağını açıklamasının ardından üniversite öğrencileri, İŞKUR Gençlik Programı başvuru şartları, başvuru tarihleri, günlük ücret ve başvurunun nasıl yapılacağını araştırmaya başladı. İşte üniversitelere göre değişen başvuru süreci, 1.375 TL günlük ödeme ve programa katılım koşullarına ilişkin ayrıntılar...
İŞKUR Gençlik Programı başvuruları 2026-2027 dönemi için başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, programın yeni dönem kontenjanının 150 bine yükseltileceğini açıklarken öğrenciler üniversitelerine ayrılan kontenjanlar üzerinden başvuru yapabilecek.
İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI KONTENJANLARI YÜKSELDİ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrasında önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, İşkur Gençlik Programı'ya ilgili müjdeyi de öğrencilerle paylaştı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamasında "(İŞKUR Gençlik Programı) 2026-2027 dönemi kontenjanını 150 bine yükseltiyoruz" ifadelerine yer verdi.
İŞKUR Gençlik Programı başvuruları başladı
İŞKUR Gençlik Programı başvuruları 2026-2027 akademik dönemi için başladı. Devlet üniversitelerinde öğrenim gören öğrencilerin kampüs içinde çalışma deneyimi kazanmasına yönelik program kapsamında üniversitelerin kontenjan ve başvuru takvimleri kademeli olarak açıklanıyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada İŞKUR Gençlik Programı’nın 2026-2027 dönemi kontenjanının 150 bine yükseltileceğini duyurdu.
Her yükseköğretim kurumu, kendisine ayrılan kontenjana ve çalışma alanlarına göre ayrı bir başvuru takvimi belirliyor. Bu nedenle öğrencilerin öğrenim gördükleri üniversitenin duyurduğu tarihleri takip etmesi gerekiyor.
İŞKUR Gençlik Programı başvuru şartları neler?
İŞKUR Gençlik Programı'na katılmak isteyen öğrencilerin belirli koşulları sağlaması gerekiyor. Programa başvuru için aranan şartlar arasında şunlar yer alıyor:
- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
- İŞKUR'a kayıtlı olmak,
- 18 yaşını tamamlamış olmak,
- Yaşlılık veya malullük aylığı almamak,
- Program talep tarihinden önceki bir yıl içerisinde ve programın başlayacağı tarihe kadar yüklenicinin veya bağlı kuruluşlarının çalışanı olmamak,
- Başvuru tarihinden önceki son bir aylık sürede 5510 sayılı Kanun kapsamında sigortalı olarak bildirilmemiş olmak veya sigortalı sayılmamak,
- Başvuru tarihi itibarıyla 5510 sayılı Kanun'un ilgili hükümleri kapsamında sigortalı olmamak,
- Hane gelir şartını sağlamak,
- İŞKUR tarafından sunulan aktif işgücü veya işsizlik sigortası programlarından yararlanmıyor olmak,
- Programa dahil olunan üniversitenin öğrencisi olmak,
- Açık öğretim veya uzaktan öğretim öğrencisi olmamak,
- Kaydını dondurmamış veya pasif durumda olmamak.
İŞKUR, programın devlet üniversiteleriyle iş birliği içinde üniversite öğrencilerinin istihdam edilebilirliğini ve çalışma deneyimini artırmaya yönelik yürütüldüğünü belirtiyor.
İŞKUR Gençlik Programı'na kimler başvurabilir?
İŞKUR Gençlik Programı'ndan devlet üniversitelerinde örgün eğitim gören ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri yararlanabiliyor.
Programa katılım için öğrencinin ilgili üniversitede aktif öğrenci statüsünde bulunması gerekiyor. Açık öğretim, uzaktan öğretim öğrencileri ile kaydını donduran veya pasif durumda olan öğrenciler programa dahil olamıyor.
İŞKUR'un yayımladığı güncel verilere göre 2025-2026 eğitim öğretim döneminde İŞKUR Gençlik Programı'ndan 133 bin 428 üniversite öğrencisi yararlandı.
İŞKUR Gençlik Programı başvuruları nereden yapılır?
2026-2027 dönemi için başvuru tarihleri henüz açıklanmadığı için yeni döneme ait kesin başvuru ekranı bilgisi bulunmuyor.
Başvuru sürecine ilişkin ilanların İŞKUR Gençlik Platformu ve İŞKUR e-Şube sistemi üzerinden takip edilmesi gerekiyor. Başvurular, dönem ilanında belirtilen başvuru ekranı ve koşullar doğrultusunda gerçekleştirilecek.
İŞKUR tarafından resmi takvim açıklanmadan farklı kaynaklarda yer alan başvuru tarihleri kesin bilgi olarak değerlendirilmemeli.
İŞKUR Gençlik Programı'nın 2026-2027 eğitim öğretim dönemine ilişkin başvuru takvimi henüz yayımlanmadı. Yeni dönem başvuruları, İŞKUR tarafından yapılacak resmi duyurunun ardından başlayacak.