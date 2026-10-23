ÖĞRENCİLERE AYLIK 19 BİN 250 TL ÖDEME: İŞKUR Gençlik Programı başvuru şartları neler, başvuru nasıl yapılır?

MEMUR VE EMEKLİNİN GÖZÜ OCAK 2027'DE: Yeni yılda maaşlar nasıl değişecek? Doktor, hemşire, polis ve öğretmen maaşı ne kadar olacak? Meslek meslek olası zam tablosu

Milyonlarca memur ve memur emeklisinin gözü Ocak 2027 maaş zammına çevrildi. Enflasyon tahminlerine göre yapılan hesaplamalarda yeni maaş rakamları ortaya çıkarken, farklı senaryolara göre en düşük memur maaşı ve emekli aylığının ulaşabileceği seviyeler belli oldu.