ÖĞRENCİLERE AYLIK 19 BİN 250 TL ÖDEME: İŞKUR Gençlik Programı başvuru şartları neler, başvuru nasıl yapılır?
İŞKUR Gençlik Programı 2026-2027 dönemi başvuruları başladı. Üniversite öğrencilerine günlük 1.375 TL, aylık 14 gün katılım karşılığında ise 19 bin 250 TL'ye kadar gelir desteği sağlayan program için 150 bin kişilik kontenjan ayrıldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın duyurduğu yeni dönemle birlikte İŞKUR Gençlik Programı başvuru şartları, başvuru tarihleri, kimlerin yararlanabileceği ve başvuruların nasıl yapılacağı merak konusu oldu. Peki, İŞKUR Gençlik Programı'na kimler başvurabilir, 19 bin 250 TL destekten yararlanmak için hangi şartlar gerekiyor? İşte 2026 İŞKUR Gençlik Programı başvuru süreci, ödeme tutarları ve üniversite öğrencilerinin bilmesi gereken tüm ayrıntılar.
İŞKUR Gençlik Programı başvurusu 2026-2027 dönemi için 13 Ekim'de başladı. Üniversite öğrencilerine günlük 1.375 TL ödeme yapılacak programda, ayda 14 gün katılım sağlayanlar 19 bin 250 TL gelir desteğinden yararlanabilecek.
İŞKUR Gençlik Programı başvurusu, 2026-2027 eğitim öğretim dönemi kapsamında 13 Ekim 2026 Salı günü başladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, devlet üniversitelerinde öğrenim gören gençlerin çalışma hayatına hazırlanmasını amaçlayan program için 150 bin kişilik kontenjan ayrıldığını açıkladı.
Üniversite öğrencilerinin eğitimlerini sürdürürken iş deneyimi kazanmasını hedefleyen programda, katılım sağlanan her gün için 1.375 TL ödeme yapılacak. Öğrenciler, ayda 14 gün programa katılmaları halinde toplam 19 bin 250 TL gelir desteği elde edebilecek.
İŞKUR Gençlik Programı başvuruları ne zaman başladı?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada İŞKUR Gençlik Programı'nın yeni dönem başvurularının 13 Ekim itibarıyla başladığını duyurdu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine Toplantısı sonrasında programın yeni dönemine ilişkin açıklama yaptığını belirten Işıkhan, 150 bin üniversite öğrencisine kontenjan ayrıldığını bildirdi.
Bakan Işıkhan, programın öğrencilerin eğitimlerini aksatmadan mesleki deneyim kazanmalarına katkı sağlayacağını ifade ederek şu açıklamayı yaptı:
"Üniversite öğrencilerimizi kendi kampüslerinde eğitim süreçlerini aksatmadan çalışma hayatına hazırlıyor, deneyim ve tecrübe kazanmalarını sağlıyoruz."
İŞKUR Gençlik Programı başvuru şartları neler?
İŞKUR Gençlik Programı'na katılmak isteyen öğrencilerin belirli koşulları sağlaması gerekiyor. Programa başvuru için aranan şartlar arasında şunlar yer alıyor:
- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
- İŞKUR'a kayıtlı olmak,
- 18 yaşını tamamlamış olmak,
- Yaşlılık veya malullük aylığı almamak,
- Program talep tarihinden önceki bir yıl içerisinde ve programın başlayacağı tarihe kadar yüklenicinin veya bağlı kuruluşlarının çalışanı olmamak,
- Başvuru tarihinden önceki son bir aylık sürede 5510 sayılı Kanun kapsamında sigortalı olarak bildirilmemiş olmak veya sigortalı sayılmamak,
- Başvuru tarihi itibarıyla 5510 sayılı Kanun'un ilgili hükümleri kapsamında sigortalı olmamak,
- Hane gelir şartını sağlamak,
- İŞKUR tarafından sunulan aktif işgücü veya işsizlik sigortası programlarından yararlanmıyor olmak,
- Programa dahil olunan üniversitenin öğrencisi olmak,
- Açık öğretim veya uzaktan öğretim öğrencisi olmamak,
- Kaydını dondurmamış veya pasif durumda olmamak.
İŞKUR, programın devlet üniversiteleriyle iş birliği içinde üniversite öğrencilerinin istihdam edilebilirliğini ve çalışma deneyimini artırmaya yönelik yürütüldüğünü belirtiyor.
İŞKUR Gençlik Programı'na kimler başvurabilir?
İŞKUR Gençlik Programı'ndan devlet üniversitelerinde örgün eğitim gören ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri yararlanabiliyor.
Programa katılım için öğrencinin ilgili üniversitede aktif öğrenci statüsünde bulunması gerekiyor. Açık öğretim, uzaktan öğretim öğrencileri ile kaydını donduran veya pasif durumda olan öğrenciler programa dahil olamıyor.
İŞKUR'un yayımladığı güncel verilere göre 2025-2026 eğitim öğretim döneminde İŞKUR Gençlik Programı'ndan 133 bin 428 üniversite öğrencisi yararlandı.
İŞKUR Gençlik Programı başvuruları nereden yapılır?
2026-2027 dönemi için başvuru tarihleri henüz açıklanmadığı için yeni döneme ait kesin başvuru ekranı bilgisi bulunmuyor.
Başvuru sürecine ilişkin ilanların İŞKUR Gençlik Platformu ve İŞKUR e-Şube sistemi üzerinden takip edilmesi gerekiyor. Başvurular, dönem ilanında belirtilen başvuru ekranı ve koşullar doğrultusunda gerçekleştirilecek.
İŞKUR tarafından resmi takvim açıklanmadan farklı kaynaklarda yer alan başvuru tarihleri kesin bilgi olarak değerlendirilmemeli.
İŞKUR Gençlik Programı günlük ve aylık ödeme tutarı ne kadar?
İŞKUR Gençlik Programı kapsamında öğrencilere, programa fiilen katıldıkları gün sayısına göre ödeme yapılacak.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın açıkladığı 2026 yılı ödeme tutarları şöyle:
- Günlük ödeme: 1.375 TL
- 10 günlük katılım: 13.750 TL
- 14 günlük katılım: 19.250 TL
- Program kontenjanı: 150 bin üniversite öğrencisi
Buna göre öğrenciler, ay içerisinde 14 gün katılım sağlamaları durumunda 19 bin 250 TL ödeme alabilecek. Ödeme tutarı, programa katılım sağlanan gün sayısına göre değişecek.