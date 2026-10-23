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KIŞ SAATİ BAŞLIYOR: Pazar günü 25 saat sürecek! Türkiye'de saatler 1 saat geri alınacak mı? Hangi ülkelerde saatler değişecek?

KIŞ SAATİ BAŞLIYOR: Pazar günü 25 saat sürecek! Türkiye'de saatler 1 saat geri alınacak mı? Hangi ülkelerde saatler değişecek?

19:08, 23/10/2026, CumaG: Güncelleme: 19:10, 23/10/2026, Cuma
Yeni Şafak
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KIŞ SAATİ BAŞLIYOR: Pazar günü 25 saat sürecek! Türkiye'de saatler 1 saat geri alınacak mı? Hangi ülkelerde saatler değişecek?

Türkiye’de kış saati uygulaması 2026 yılında da gündemde. Avrupa’da 25 Ekim Pazar günü saatler 1 saat geri alınacakken Türkiye’de saat değişikliği yapılmayacak ve yıl boyunca GMT+3 uygulaması devam edecek. Peki Türkiye’de saatler neden geri alınmıyor, kış saati ne zaman başlayacak, hangi ülkelerde uygulanıyor ve Avrupa ile saat farkı kaç olacak? İşte 2026 kış saati uygulamasına ilişkin merak edilen tüm ayrıntılar.

Türkiye kış saati uygulaması 2026 yılında da merak edilen başlıklar arasında yer alıyor. Avrupa’da saatler 25 Ekim Pazar günü 1 saat geri alınırken Türkiye mevcut uygulamayı sürdürecek ve saatlerde değişiklik yapılmayacak.

Türkiye kış saati uygulaması 2026 yılında da merak edilen başlıklar arasında yer alıyor. Avrupa’da saatler 25 Ekim Pazar günü 1 saat geri alınırken Türkiye mevcut uygulamayı sürdürecek ve saatlerde değişiklik yapılmayacak.

Türkiye’de saatler geri alınacak mı?

Türkiye kış saati uygulaması için Ekim ayının ilerlemesiyle birlikte “Saatler geri alınacak mı?” sorusu yeniden gündeme geldi. Avrupa ülkelerinde 25 Ekim 2026 Pazar günü saatler 1 saat geri alınacak ancak Türkiye’de saat değişikliği yapılmayacak. Avrupa Birliği’nin resmi takviminde de 2026 yaz saati döneminin 25 Ekim’de sona ereceği belirtiliyor.


Türkiye, 2016 yılından bu yana yıl boyunca ileri saat uygulamasını sürdürüyor. Bu nedenle Türkiye’de saatler sonbaharda 1 saat geri alınmıyor ve yıl boyunca GMT+3 zaman dilimi kullanılıyor. Mevcut uygulamanın yıl boyunca sürdürülmesine ilişkin düzenleme de yürürlükte bulunuyor.

Türkiye’de saatler geri alınacak mı?Türkiye kış saati uygulaması için Ekim ayının ilerlemesiyle birlikte “Saatler geri alınacak mı?” sorusu yeniden gündeme geldi. Avrupa ülkelerinde 25 Ekim 2026 Pazar günü saatler 1 saat geri alınacak ancak Türkiye’de saat değişikliği yapılmayacak. Avrupa Birliği’nin resmi takviminde de 2026 yaz saati döneminin 25 Ekim’de sona ereceği belirtiliyor.Türkiye, 2016 yılından bu yana yıl boyunca ileri saat uygulamasını sürdürüyor. Bu nedenle Türkiye’de saatler sonbaharda 1 saat geri alınmıyor ve yıl boyunca GMT+3 zaman dilimi kullanılıyor. Mevcut uygulamanın yıl boyunca sürdürülmesine ilişkin düzenleme de yürürlükte bulunuyor.

Saatler ne zaman geri alınacak 2026?

Avrupa’da yaz saati uygulaması mart ayının son pazar günü başlayıp ekim ayının son pazar günü sona eriyor. 2026 yılında Avrupa’da saatler 25 Ekim Pazar günü 1 saat geri alınacak.


2026 saat değişikliği takviminde öne çıkan noktalar şöyle:

- Avrupa’da kış saatine geçiş: 25 Ekim 2026 Pazar

- Saat değişikliği: Saatler 1 saat geri alınacak

- Türkiye’de saat değişikliği: Yapılmayacak

- Türkiye’nin zaman dilimi: GMT+3 olarak devam edecek

Saatler ne zaman geri alınacak 2026?Avrupa’da yaz saati uygulaması mart ayının son pazar günü başlayıp ekim ayının son pazar günü sona eriyor. 2026 yılında Avrupa’da saatler 25 Ekim Pazar günü 1 saat geri alınacak. 2026 saat değişikliği takviminde öne çıkan noktalar şöyle:- Avrupa’da kış saatine geçiş: 25 Ekim 2026 Pazar- Saat değişikliği: Saatler 1 saat geri alınacak- Türkiye’de saat değişikliği: Yapılmayacak- Türkiye’nin zaman dilimi: GMT+3 olarak devam edecek

Türkiye’de saatler neden geri alınmıyor?

Türkiye’de ileri saat uygulaması 2016’dan bu yana yıl boyunca devam ediyor. Uygulamanın gerekçesi, gün ışığından daha fazla yararlanılması olarak açıklanıyor.

Bu nedenle Avrupa’nın kış saatine geçtiği dönemde Türkiye’de saatler değiştirilmeden kullanılmaya devam edecek.

Türkiye’de saatler neden geri alınmıyor?Türkiye’de ileri saat uygulaması 2016’dan bu yana yıl boyunca devam ediyor. Uygulamanın gerekçesi, gün ışığından daha fazla yararlanılması olarak açıklanıyor.Bu nedenle Avrupa’nın kış saatine geçtiği dönemde Türkiye’de saatler değiştirilmeden kullanılmaya devam edecek.

Avrupa ile saat farkı değişecek

Avrupa ülkelerinde saatlerin 1 saat geri alınması Türkiye ile bazı ülkeler arasındaki saat farkını da değiştirecek.


25 Ekim’in ardından Türkiye ile Almanya, Fransa, Belçika, Hollanda, İtalya, İsveç, İsviçre ve Danimarka arasındaki saat farkı 1 saatten 2 saate çıkacak. İngiltere ile Türkiye arasındaki saat farkı ise 3 saat olacak.

Avrupa ile saat farkı değişecekAvrupa ülkelerinde saatlerin 1 saat geri alınması Türkiye ile bazı ülkeler arasındaki saat farkını da değiştirecek.25 Ekim’in ardından Türkiye ile Almanya, Fransa, Belçika, Hollanda, İtalya, İsveç, İsviçre ve Danimarka arasındaki saat farkı 1 saatten 2 saate çıkacak. İngiltere ile Türkiye arasındaki saat farkı ise 3 saat olacak.

Kış saati uygulaması hangi ülkelerde var?

Avrupa Birliği ülkelerinde mevsimsel saat değişikliği uygulaması devam ediyor. AB’de yılda iki kez yapılan saat değişikliğinin kaldırılmasına yönelik süreç daha önce gündeme gelmesine rağmen nihai karar alınmadığı için mevcut sistem uygulanmayı sürdürüyor.


İngiltere, Norveç ve İsviçre de saatlerin yılın belirli dönemlerinde ileri veya geri alındığı ülkeler arasında bulunuyor.

Kış saati uygulaması hangi ülkelerde var?Avrupa Birliği ülkelerinde mevsimsel saat değişikliği uygulaması devam ediyor. AB’de yılda iki kez yapılan saat değişikliğinin kaldırılmasına yönelik süreç daha önce gündeme gelmesine rağmen nihai karar alınmadığı için mevcut sistem uygulanmayı sürdürüyor.İngiltere, Norveç ve İsviçre de saatlerin yılın belirli dönemlerinde ileri veya geri alındığı ülkeler arasında bulunuyor.

Günler ne zaman uzamaya başlayacak?

Kuzey Yarım Küre’de 23 Eylül sonbahar ekinoksunun ardından gündüz süreleri kısalırken geceler uzuyor.


21 Aralık’ta güneş ışınlarının Oğlak Dönencesi’ne dik gelmesinin ardından ise Kuzey Yarım Küre’de gündüzler yeniden uzamaya, geceler kısalmaya başlayacak. Bu süreç 21 Haziran’a kadar devam edecek.

Günler ne zaman uzamaya başlayacak?Kuzey Yarım Küre’de 23 Eylül sonbahar ekinoksunun ardından gündüz süreleri kısalırken geceler uzuyor.21 Aralık’ta güneş ışınlarının Oğlak Dönencesi’ne dik gelmesinin ardından ise Kuzey Yarım Küre’de gündüzler yeniden uzamaya, geceler kısalmaya başlayacak. Bu süreç 21 Haziran’a kadar devam edecek.

Yaz ve kış saati uygulaması nasıl başladı?

Yaz ve kış saati uygulamasının geçmişi Birinci Dünya Savaşı dönemine kadar uzanıyor. Uygulama 1916 yılında Almanya başta olmak üzere Avrupa’daki bazı ülkelerde enerji ve özellikle kömür tüketimini azaltma amacıyla kullanılmaya başlandı.


Sonraki yıllarda farklı ülkeler de saat değişikliği uygulamasına geçti. Avrupa Birliği ülkelerinde ise yaz saati uygulaması ortak bir takvim doğrultusunda sürdürüldü.

Yaz ve kış saati uygulaması nasıl başladı?Yaz ve kış saati uygulamasının geçmişi Birinci Dünya Savaşı dönemine kadar uzanıyor. Uygulama 1916 yılında Almanya başta olmak üzere Avrupa’daki bazı ülkelerde enerji ve özellikle kömür tüketimini azaltma amacıyla kullanılmaya başlandı.Sonraki yıllarda farklı ülkeler de saat değişikliği uygulamasına geçti. Avrupa Birliği ülkelerinde ise yaz saati uygulaması ortak bir takvim doğrultusunda sürdürüldü.
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