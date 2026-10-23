KIŞ SAATİ BAŞLIYOR: Pazar günü 25 saat sürecek! Türkiye'de saatler 1 saat geri alınacak mı? Hangi ülkelerde saatler değişecek?

Kış saati uygulaması hangi ülkelerde var?

Avrupa Birliği ülkelerinde mevsimsel saat değişikliği uygulaması devam ediyor. AB’de yılda iki kez yapılan saat değişikliğinin kaldırılmasına yönelik süreç daha önce gündeme gelmesine rağmen nihai karar alınmadığı için mevcut sistem uygulanmayı sürdürüyor.





İngiltere, Norveç ve İsviçre de saatlerin yılın belirli dönemlerinde ileri veya geri alındığı ülkeler arasında bulunuyor.