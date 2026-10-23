Bugün hangi maçlar var? Süper Lig ve Avrupa'da kimin maçı var, saat kaçta? İşte 23 Ekim maç programı
23 Ekim 2026 maç programında bugün hangi maçlar var, karşılaşmalar saat kaçta başlayacak ve hangi kanallarda yayımlanacak? Süper Lig’de Alanyaspor–Kocaelispor, EuroLeague’de Olympiakos–Fenerbahçe Tarfin karşılaşmalarının yanı sıra Premier Lig, La Liga, Bundesliga, Serie A, Ligue 1 ve Trendyol 1. Lig’de günün maçları, başlama saatleri ve yayın kanalları…
23 Ekim 2026 maç programında Süper Lig’de Alanyaspor–Kocaelispor, EuroLeague’de ise Olympiakos–Fenerbahçe Tarfin karşılaşmaları yer alıyor. Türkiye ve Avrupa liglerinde oynanacak karşılaşmaların saatleri ve yayın kanalları belli oldu.
23 Ekim 2026 maç programı, cuma akşamı futbol ve basketbol karşılaşmalarını bir araya getiriyor. Trendyol Süper Lig’de 9. haftanın açılışında Corendon Alanyaspor, saat 20.00’de Alanya Oba Stadyumu’nda Kocaelispor’u ağırlayacak.
Trendyol 1. Lig’de Boluspor ile Vanspor FK karşılaşacak. Avrupa’nın beş büyük futbol liginde de maçların oynanacağı akşamda Fenerbahçe Tarfin, EuroLeague’de Olympiakos’a konuk olacak.
Süper Lig ve 1. Lig’de maçlar saat 20.00’de
Türkiye’de günün iki futbol karşılaşması aynı saatte başlayacak. Alanyaspor–Kocaelispor mücadelesi beIN Sports 1’den, Boluspor–Vanspor FK karşılaşması ise TRT Spor’dan yayımlanacak.
- Trendyol Süper Lig: 20.00 | Corendon Alanyaspor–Kocaelispor | beIN Sports 1
- Trendyol 1. Lig: 20.00 | Boluspor–Vanspor FK | TRT Spor
Avrupa liglerinde bugün hangi maçlar var?
Avrupa futbolunda akşam programı, saat 21.30’daki Stuttgart–Borussia Mönchengladbach karşılaşmasıyla başlayacak. İtalya ve Fransa liglerindeki maçların ardından İngiltere ve İspanya’da karşılaşmalar saat 22.00’de oynanacak.
- Almanya Bundesliga: 21.30 | Stuttgart–Borussia Mönchengladbach | S Sport Plus
- İtalya Serie A: 21.45 | Torino–Monza | S Sport Plus
- Fransa Ligue 1: 21.45 | Brest–Nice | beIN Sports 5
- İngiltere Premier Lig: 22.00 | Ipswich Town–Nottingham Forest | beIN Sports 3
- İspanya La Liga: 22.00 | Alaves–Malaga | S Sport 2
EuroLeague’de Fenerbahçe Tarfin’in rakibi Olympiakos
Basketbolda Fenerbahçe Tarfin, EuroLeague kapsamında Olympiakos ile deplasmanda karşılaşacak. Mücadele S Sport ekranlarından yayımlanacak.
- EuroLeague: 20.00 | Olympiakos–Fenerbahçe Tarfin | S Sport