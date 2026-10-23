MEMUR VE EMEKLİNİN GÖZÜ OCAK 2027'DE: Yeni yılda maaşlar nasıl değişecek? Doktor, hemşire, polis ve öğretmen maaşı ne kadar olacak? Meslek meslek olası zam tablosu

FED FAİZ KARARI 2026 EKİM AYI: FED Ekim ayı faiz kararı ne zaman saat kaçta açıklanacak? Altın fiyatlarına etkisi

FED faiz kararı 2026 için geri sayım sürerken küresel piyasaların gözü ABD Merkez Bankası'nın ekim ayı toplantısına çevrildi. Son toplantısında politika faizini 25 baz puan artıran FED'in yayımlanan toplantı tutanakları, yılın geri kalanında izlenecek para politikasına ilişkin beklentileri yeniden gündeme taşıdı. Yıl sonuna kadar yeni bir faiz artışı ihtimali değerlendirilirken, bankanın ekim ayında faizleri sabit tutabileceği yönündeki beklentiler de öne çıkıyor. FED'in enflasyon görünümü ve ekonomik veriler doğrultusunda nasıl bir karar alacağı, doların seyri ve küresel piyasalardaki fiyatlamalar açısından yakından takip ediliyor. Yatırımcılar ise kararın açıklanacağı tarihi ve Türkiye saatiyle hangi saatte duyurulacağını araştırıyor. Peki, FED ekim ayı faiz kararı ne zaman açıklanacak, faizler artırılacak mı yoksa sabit mi tutulacak? İşte toplantı tarihi ve karar saati…