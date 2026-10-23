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MEMUR VE EMEKLİNİN GÖZÜ OCAK 2027'DE: Yeni yılda maaşlar nasıl değişecek? Doktor, hemşire, polis ve öğretmen maaşı ne kadar olacak? Meslek meslek olası zam tablosu

MEMUR VE EMEKLİNİN GÖZÜ OCAK 2027'DE: Yeni yılda maaşlar nasıl değişecek? Doktor, hemşire, polis ve öğretmen maaşı ne kadar olacak? Meslek meslek olası zam tablosu

19:11, 23/10/2026, CumaG: Güncelleme: 19:14, 23/10/2026, Cuma
Yeni Şafak
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MEMUR VE EMEKLİNİN GÖZÜ OCAK 2027'DE: Yeni yılda maaşlar nasıl değişecek? Doktor, hemşire, polis ve öğretmen maaşı ne kadar olacak? Meslek meslek olası zam tablosu

Milyonlarca memur ve memur emeklisinin gözü Ocak 2027 maaş zammına çevrildi. Enflasyon tahminlerine göre yapılan hesaplamalarda yeni maaş rakamları ortaya çıkarken, farklı senaryolara göre en düşük memur maaşı ve emekli aylığının ulaşabileceği seviyeler belli oldu.

Memur maaşı Ocak 2027 zammı için farklı enflasyon senaryolarına göre hesaplamalar yapıldı. En düşük memur maaşının 74 bin 908 TL ile 76 bin 263 TL arasında, en düşük memur emeklisi maaşının ise 33 bin 631 TL ile 34 bin 239 TL arasında olması bekleniyor.

Memur maaşı Ocak 2027 zammı için farklı enflasyon senaryolarına göre hesaplamalar yapıldı. En düşük memur maaşının 74 bin 908 TL ile 76 bin 263 TL arasında, en düşük memur emeklisi maaşının ise 33 bin 631 TL ile 34 bin 239 TL arasında olması bekleniyor.

Memur maaşı Ocak 2027 zammı için 4 farklı senaryo


Memur maaşı Ocak 2027 döneminde uygulanacak artış oranı, yılın ikinci yarısındaki enflasyon gerçekleşmeleri ve oluşacak enflasyon farkına göre belirlenecek. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Orta Vadeli Program (OVP), piyasa beklentileri ve Finansal Kurumlar Birliği (FKB) verileri üzerinden hazırlanan hesaplamalarda farklı zam oranları ortaya çıktı.


Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in kamu çalışanları ve emeklilerin maaş artışlarının enflasyon oranları dikkate alınarak yapılacağı yönündeki açıklamalarının ardından, Ocak 2027 dönemi için olası maaş değişimleri yeniden hesaplandı.


Yapılan hesaplamalarda öne çıkan zam oranları şöyle:


  • %6,67 zam senaryosu: En düşük memur maaşı 74 bin 908 TL
  • %7,00 zam senaryosu: En düşük memur maaşı 75 bin 141 TL
  • %8,01 zam senaryosu: En düşük memur maaşı 75 bin 849 TL
  • %8,60 zam senaryosu: En düşük memur maaşı 76 bin 263 TL
Memur maaşı Ocak 2027 zammı için 4 farklı senaryoMemur maaşı Ocak 2027 döneminde uygulanacak artış oranı, yılın ikinci yarısındaki enflasyon gerçekleşmeleri ve oluşacak enflasyon farkına göre belirlenecek. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Orta Vadeli Program (OVP), piyasa beklentileri ve Finansal Kurumlar Birliği (FKB) verileri üzerinden hazırlanan hesaplamalarda farklı zam oranları ortaya çıktı.Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in kamu çalışanları ve emeklilerin maaş artışlarının enflasyon oranları dikkate alınarak yapılacağı yönündeki açıklamalarının ardından, Ocak 2027 dönemi için olası maaş değişimleri yeniden hesaplandı.Yapılan hesaplamalarda öne çıkan zam oranları şöyle:%6,67 zam senaryosu: En düşük memur maaşı 74 bin 908 TL%7,00 zam senaryosu: En düşük memur maaşı 75 bin 141 TL%8,01 zam senaryosu: En düşük memur maaşı 75 bin 849 TL%8,60 zam senaryosu: En düşük memur maaşı 76 bin 263 TL

En düşük memur emeklisi maaşı için hesaplamalar


Mevcut durumda 31 bin 527,77 TL olan en düşük 4C memur emeklisi maaşı için de farklı enflasyon tahminlerine göre hesaplamalar yapıldı.


Senaryolara göre en düşük memur emeklisi maaşı:


  • %6,67 zamla: 33 bin 631 TL
  • %7,00 zamla: 33 bin 735 TL
  • %8,01 zamla: 34 bin 053 TL
  • %8,60 zamla: 34 bin 239 TL
En düşük memur emeklisi maaşı için hesaplamalarMevcut durumda 31 bin 527,77 TL olan en düşük 4C memur emeklisi maaşı için de farklı enflasyon tahminlerine göre hesaplamalar yapıldı.Senaryolara göre en düşük memur emeklisi maaşı:%6,67 zamla: 33 bin 631 TL%7,00 zamla: 33 bin 735 TL%8,01 zamla: 34 bin 053 TL%8,60 zamla: 34 bin 239 TL


Enflasyon tahminlerine göre zam oranları değişiyor


Ocak 2027 maaş artış hesaplamalarında dört farklı yıl sonu enflasyon beklentisi dikkate alındı.


Senaryolar şu şekilde:


  • TCMB tahmini (%28 yıl sonu enflasyonu): Toplam maaş artışı yüzde 6,67 olarak hesaplandı.
  • OVP tahmini (%28,4 yıl sonu enflasyonu): Zam oranı yüzde 7,00 seviyesinde öngörüldü.
  • Piyasa beklentisi (%29,2 yıl sonu enflasyonu): Toplam artış yüzde 8,01 olarak hesaplandı.
  • FKB ve İstanbul Üniversitesi Endeksi (%30,32 yıl sonu enflasyonu): Zam oranı yüzde 8,60 seviyesine ulaştı.


Enflasyon tahminlerine göre zam oranları değişiyorOcak 2027 maaş artış hesaplamalarında dört farklı yıl sonu enflasyon beklentisi dikkate alındı.Senaryolar şu şekilde:TCMB tahmini (%28 yıl sonu enflasyonu): Toplam maaş artışı yüzde 6,67 olarak hesaplandı.OVP tahmini (%28,4 yıl sonu enflasyonu): Zam oranı yüzde 7,00 seviyesinde öngörüldü.Piyasa beklentisi (%29,2 yıl sonu enflasyonu): Toplam artış yüzde 8,01 olarak hesaplandı.FKB ve İstanbul Üniversitesi Endeksi (%30,32 yıl sonu enflasyonu): Zam oranı yüzde 8,60 seviyesine ulaştı.


Unvanlara göre maaş hesaplamaları


Farklı zam oranlarına göre bazı kamu çalışanlarının olası maaş değişimleri şöyle hesaplandı:


Uzman doktor


Mevcut maaş: 170 bin 730 TL

Hesaplanan yeni maaş aralığı: 182 bin 305 TL - 185 bin 413 TL


Profesör


Mevcut maaş: 153 bin 208 TL

Hesaplanan yeni maaş aralığı: 163 bin 594 TL - 166 bin 384 TL


Mühendis


Mevcut maaş: 109 bin 185 TL

Hesaplanan yeni maaş aralığı: 116 bin 592 TL - 118 bin 575 TL


Şube müdürü


Mevcut maaş: 107 bin 110 TL

Hesaplanan yeni maaş aralığı: 114 bin 375 TL - 116 bin 321 TL


Araştırma görevlisi


Mevcut maaş: 102 bin 779 TL

Hesaplanan yeni maaş aralığı: 109 bin 741 TL - 111 bin 618 TL


Avukat


Mevcut maaş: 102 bin 135 TL

Hesaplanan yeni maaş aralığı: 109 bin 057 TL - 110 bin 919 TL


Polis memuru


Mevcut maaş: 92 bin 618 TL

Hesaplanan yeni maaş aralığı: 98 bin 901 TL - 100 bin 583 TL


Öğretmen


Mevcut maaş: 83 bin 254 TL

Hesaplanan yeni maaş aralığı: 88 bin 895 TL - 90 bin 414 TL


Teknisyen


Mevcut maaş: 75 bin 877 TL

Hesaplanan yeni maaş aralığı: 81 bin 025 TL - 82 bin 402 TL


Memur


Mevcut maaş: 73 bin 070 TL

Hesaplanan yeni maaş aralığı: 78 bin 025 TL - 79 bin 354 TL


Unvanlara göre maaş hesaplamalarıFarklı zam oranlarına göre bazı kamu çalışanlarının olası maaş değişimleri şöyle hesaplandı:Uzman doktorMevcut maaş: 170 bin 730 TLHesaplanan yeni maaş aralığı: 182 bin 305 TL - 185 bin 413 TLProfesörMevcut maaş: 153 bin 208 TLHesaplanan yeni maaş aralığı: 163 bin 594 TL - 166 bin 384 TLMühendisMevcut maaş: 109 bin 185 TLHesaplanan yeni maaş aralığı: 116 bin 592 TL - 118 bin 575 TLŞube müdürüMevcut maaş: 107 bin 110 TLHesaplanan yeni maaş aralığı: 114 bin 375 TL - 116 bin 321 TLAraştırma görevlisiMevcut maaş: 102 bin 779 TLHesaplanan yeni maaş aralığı: 109 bin 741 TL - 111 bin 618 TLAvukatMevcut maaş: 102 bin 135 TLHesaplanan yeni maaş aralığı: 109 bin 057 TL - 110 bin 919 TLPolis memuruMevcut maaş: 92 bin 618 TLHesaplanan yeni maaş aralığı: 98 bin 901 TL - 100 bin 583 TLÖğretmenMevcut maaş: 83 bin 254 TLHesaplanan yeni maaş aralığı: 88 bin 895 TL - 90 bin 414 TLTeknisyenMevcut maaş: 75 bin 877 TLHesaplanan yeni maaş aralığı: 81 bin 025 TL - 82 bin 402 TLMemurMevcut maaş: 73 bin 070 TLHesaplanan yeni maaş aralığı: 78 bin 025 TL - 79 bin 354 TL

Kesin zam oranı ne zaman belli olacak?


Ocak 2027 döneminde uygulanacak kesin maaş artışı, 2026 yılının ikinci yarısındaki enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından netleşecek. Enflasyon farkı ve toplu sözleşme hükümleri doğrultusunda kesin zam oranı belirlenecek.


Mevcut hesaplamalara göre en düşük memur maaşının 74 bin 908 TL ile 76 bin 263 TL arasında, en düşük 4C memur emeklisi maaşının ise 33 bin 631 TL ile 34 bin 239 TL arasında olması öngörülüyor.

Kesin zam oranı ne zaman belli olacak?Ocak 2027 döneminde uygulanacak kesin maaş artışı, 2026 yılının ikinci yarısındaki enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından netleşecek. Enflasyon farkı ve toplu sözleşme hükümleri doğrultusunda kesin zam oranı belirlenecek.Mevcut hesaplamalara göre en düşük memur maaşının 74 bin 908 TL ile 76 bin 263 TL arasında, en düşük 4C memur emeklisi maaşının ise 33 bin 631 TL ile 34 bin 239 TL arasında olması öngörülüyor.
Başlıklar :memur maaş zammıemekli maaşıpolis maaşıöğretmen maaş zammımemur maaşı 2027
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