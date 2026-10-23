Hafta sonu sınav var mı? 24-25 Ekim 2026 sınav takvimi ve saatleri
24-25 Ekim 2026 hafta sonu sınav takviminde hangi sınavlar var, saat kaçta başlayacak? Cumartesi günü 123. Temel Eğitim ve 99. Yenileme Eğitimi Sınavı, pazar günü ise KPSS Ortaöğretim yapılacak; işte sınav saatleri, KPSS günü açık tutulacak nüfus müdürlüklerinin çalışma saatleri ve geçici kimlik belgesi için gerekli belgeler.
Hafta sonu sınav takvimi kapsamında 24 Ekim’de temel ve yenileme eğitimi sınavı, 25 Ekim’de KPSS Ortaöğretim yapılacak. KPSS’ye katılacak adayların kimlik işlemleri için belirlenen nüfus müdürlükleri pazar sabahı açık tutulacak.
24-25 Ekim 2026 hafta sonu sınav takvimi, cumartesi günü yapılacak 123. Temel Eğitim ve 99. Yenileme Eğitimi Sınavı ile pazar günü uygulanacak Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Ortaöğretim oturumunu kapsıyor. Sınavlar cumartesi saat 10.00’da, pazar ise saat 10.15’te başlayacak.
24-25 Ekim’de hangi sınavlar yapılacak?
Hafta sonu yapılacak sınavların tarih ve başlangıç saatleri şöyle:
- 24 Ekim 2026 Cumartesi, saat 10.00: 123. Temel Eğitim ve 99. Yenileme Eğitimi Sınavı.
- 25 Ekim 2026 Pazar, saat 10.15: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından uygulanacak 2026-KPSS Ortaöğretim Sınavı.
KPSS günü hangi nüfus müdürlükleri açık olacak?
KPSS Ortaöğretim adaylarının kimlik belgesiyle ilgili sorunlarını giderebilmesi için sınav merkezlerinde belirlenen il ve ilçe nüfus müdürlükleri, 25 Ekim Pazar günü 07.00-10.00 saatleri arasında hizmet verecek. Uygulama, İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce yürütülecek.
Geçici kimlik belgesi düzenlenmesine yönelik uygulamadan şu durumdaki adaylar yararlanabilecek:
- T.C. kimlik kartını kaybedenler.
- T.C. kimlik kartında fotoğraf bulunmayanlar.
- Nüfus cüzdanı olmayanlar.
- Nüfus cüzdanında T.C. kimlik numarası, fotoğraf veya soğuk damga bulunmadığı için sınava kabul edilmeyecek durumda olanlar.
Geçici kimlik belgesi için neler gerekli?
Nüfus müdürlüğüne başvuracak adayların sınava giriş belgelerini ve biyometrik fotoğraflarını yanlarında bulundurmaları gerekiyor. Adaylar, müdürlük personeliyle birlikte ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi’ne T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişerek ilgili sınava ait başvuru bilgilerini açabilecek.
Bilgilerin kontrolünün ardından adaya fotoğraflı, imzalı-mühürlü, barkodlu-karekodlu veya fotoğraflı, barkodlu-karekodlu geçici kimlik belgesi düzenlenecek. Adaylar bu belgeyi sınava girişte kimlik belgesi olarak kullanabilecek.
Bu işlem kapsamında verilen geçici kimlik belgesi dışındaki belgeler, sınava girişte kabul edilmeyecek.