29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ne zaman hangi güne denk geliyor? 28 Ekim tatil mi, yarım gün mü?
Her sene büyük heyecanla kutlanan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na kısa süre kaldı. Cumhuriyet Bayramı öncesinde tatil takvimi merak konusu oldu. 29 Ekim 2026 bu sene Perşembe gününe denk geliyor. 29 Ekim, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun yıl dönümü olan Cumhuriyet Bayramı olarak ulusal bayram kabul ediliyor. Peki 28 Ekim tatil mi, yarım gün mü?
29 Ekim resmi tatili dolayısıyla banka, okullar, noter, vergi dairesi, kaymakamlık, belediye gibi kamu kurumları kapalı olmakta. Peki 28 Ekim yarım gün mü? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı bu sene hangi güne denk geliyor?
29 EKİM RESMİ TATİL Mİ, HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?
Cumhuriyet Bayramı'nın kutlandığı 29 Ekim Perşembe gününe denk gelmekte.
28 EKİM YARIM GÜN MÜ?
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle tatil 28 Ekim Çarşamba günü saat 13.00’te başlayacak. Buna göre 28 Ekim’in sabah bölümü normal çalışma ve eğitim kapsamında olacak, saat 13.00’ten sonra ise yarım gün resmi tatil uygulanacak.
28 Ekim’in öğleden sonrası ile 29 Ekim’in tamamı birlikte değerlendirildiğinde Cumhuriyet Bayramı tatili toplam 1,5 gün olacak.