Hazine ve Maliye Bakanlığı personel alımı: 860 Gelir Uzman Yardımcısı alınacak: KPSS 65 puan şartı, başvurular 20 Ekim’de başlıyor
Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı, 860 Gelir Uzman Yardımcısı istihdam edecek. Lisans mezunu adayların başvurabileceği alımda, KPSS’den en az 65 puan alma şartı aranacak. Adaylar için başvuru süreci 20 Ekim’de başlayacak. İşte kamu personel alımı detayları.
Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), bünyesindeki kadro açığını kapatmak amacıyla 860 Gelir Uzman Yardımcısı (GUY) alımı yapacağını duyurdu. Adayların merakla beklediği ilan detaylarına göre başvurular 20 Ekim 2026 tarihi itibarıyla başlayacak ve işlemler ÖSYM'nin resmi internet adresi (AIS) üzerinden elektronik ortamda gerçekleştirilecek. Alımlara; üniversitelerin Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinden mezun olan, KPSS’den ilgili puan türünü elde etmiş ve yaş şartını taşıyan adaylar başvuru yapabilecek. Türkiye genelinde belirlenen çok sayıda il ve taşra teşkilatında istihdam edilecek personeller için kontejan dağılımı ve il bazlı kontenjan listesi başvuru kılavuzuyla birlikte netleşmiş olacak.
Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Gelir Uzman Yardımcısı Sınavı Ne Zaman?
860 kişilik alım kapsamında yazılı sınav 21 Kasım 2026 Cumartesi günü saat 13.45’te gerçekleştirilecek. Sınav Ankara'da bulunan ÖSYM Elektronik Sınav Merkezi'nde (e-Sınav Merkezi) elektronik sınav şeklinde yapılacak. Sınavın süresi 90 dakika olacak.
Gelir Uzman Yardımcısı Alımı Başvuru Şartları Neler?
Gelir Uzman Yardımcısı kadrosuna başvuracak adayların belirlenen şartları taşıması gerekiyor.
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesinin (A) bendinde yer alan genel şartları taşımak.
T.C. uyruklu olmak ve sınavın yapıldığı yılın 1 Ocak tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak. Buna göre 1 Ocak 1991 tarihinde veya sonrasında doğanlar başvurabilecek.
En az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakültelerinden veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen dört yıllık fakültelerden mezun olmak.
ÖSYM tarafından 2025 veya 2026 yıllarında yapılan KPSS'de KPSSP17, KPSSP18, KPSSP22, KPSSP23, KPSSP47 ve KPSSP48 puan türlerinden herhangi birinden en az 65 puan almak.
Başvuruyu süresi içerisinde ve usulüne uygun şekilde yapmak.