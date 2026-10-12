Hazine ve Maliye Bakanlığı personel alımı: 860 Gelir Uzman Yardımcısı alınacak: KPSS 65 puan şartı, başvurular 20 Ekim’de başlıyor

Gelir Uzman Yardımcısı Alımı Başvuru Şartları Neler?

Gelir Uzman Yardımcısı kadrosuna başvuracak adayların belirlenen şartları taşıması gerekiyor.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesinin (A) bendinde yer alan genel şartları taşımak.

T.C. uyruklu olmak ve sınavın yapıldığı yılın 1 Ocak tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak. Buna göre 1 Ocak 1991 tarihinde veya sonrasında doğanlar başvurabilecek.

En az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakültelerinden veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen dört yıllık fakültelerden mezun olmak.

ÖSYM tarafından 2025 veya 2026 yıllarında yapılan KPSS'de KPSSP17, KPSSP18, KPSSP22, KPSSP23, KPSSP47 ve KPSSP48 puan türlerinden herhangi birinden en az 65 puan almak.

Başvuruyu süresi içerisinde ve usulüne uygun şekilde yapmak.