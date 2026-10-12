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Bugün kimin maçı var? Akşam hangi maçlar oynanacak? 12 Ekim Pazartesi maç programı

Bugün kimin maçı var? Akşam hangi maçlar oynanacak? 12 Ekim Pazartesi maç programı

15:45, 12/10/2026, Pazartesi
Yeni Şafak
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Bugün kimin maçı var? Akşam hangi maçlar oynanacak? 12 Ekim Pazartesi maç programı

12 Ekim 2026 Pazartesi günü futbolseverleri yoğun bir maç programı bekliyor. Trendyol Süper Lig’de günün öne çıkan karşılaşmasında Eyüpspor ile Göztepe saat 20.00’de karşı karşıya gelecek. Avrupa’da ise Serie A’da Atalanta-Venezia ve Torino-Udinese, Premier Lig’de Coventry City-Newcastle United, La Liga’da Levante-Sevilla mücadeleleri oynanacak. Ayrıca AFC Şampiyonlar Ligi’nde Paxtakor-Al Qadsiah, Tractor Sazi-Al Shamal, Al Wasl-Al Ahli, Al Gharafa-Esteghlal ve Al Nassr-Neftçi Fergana karşılaşmaları günün programında yer alıyor. İşte bugünkü maç programı ve maçlara ilişkin yayın bilgileri.

Bugünün maçları futbolseverler tarafından merak konusu. Bugün kimin maçı var ve Bugün hangi maçlar var? soruları, özellikle yoğun maç süreçleri en sık aranan konular arasında yer alıyor. Bugünkü maç programı, ligler ve turnuvalara göre değişiklik gösterebilecekken, futbol tutkunları favori takımlarının maç saatleri sabırsızlıkla bekleniyor. Süper Lig, İngiltere Premier Lig, İspanya La Liga, Fransa Ligue 1, Almanya Bundesliga, Portekiz Ligi maçlarını takip etmek ve maç saat kaçta? sorusuna yanıt bulunması, sporseverler için büyük önem taşıyor. 12 Ekim 2026 Pazartesi günü, uluslararası futbol takvimi ve lig heyecanlarıyla dopdolu bir maç programına sahne oluyor.

Bugünün maçları futbolseverler tarafından merak konusu. Bugün kimin maçı var ve Bugün hangi maçlar var? soruları, özellikle yoğun maç süreçleri en sık aranan konular arasında yer alıyor. Bugünkü maç programı, ligler ve turnuvalara göre değişiklik gösterebilecekken, futbol tutkunları favori takımlarının maç saatleri sabırsızlıkla bekleniyor. Süper Lig, İngiltere Premier Lig, İspanya La Liga, Fransa Ligue 1, Almanya Bundesliga, Portekiz Ligi maçlarını takip etmek ve maç saat kaçta? sorusuna yanıt bulunması, sporseverler için büyük önem taşıyor. 12 Ekim 2026 Pazartesi günü, uluslararası futbol takvimi ve lig heyecanlarıyla dopdolu bir maç programına sahne oluyor.

Bugün kimin maçı var?

15:00 Adana Adaletgücü Spor - Silifke Bld. TFF 3. Lig Tivibu Spor 1

16:45 Pakhtakor - Al Qadsiah AFC Şampiyonlar Ligi Spor Smart

Bugün kimin maçı var?15:00 Adana Adaletgücü Spor - Silifke Bld. TFF 3. Lig Tivibu Spor 116:45 Pakhtakor - Al Qadsiah AFC Şampiyonlar Ligi Spor Smart

19:00 Al Wasl - Al Ahli AFC Şampiyonlar Ligi Smart Spor 2

19:00 Tractor Sazi - Al Shamal AFC Şampiyonlar Ligi D Smart Kanal 90

19:30 Atalanta - Venezia İtalya Serie A S Sport Plus

19:00 Al Wasl - Al Ahli AFC Şampiyonlar Ligi Smart Spor 219:00 Tractor Sazi - Al Shamal AFC Şampiyonlar Ligi D Smart Kanal 9019:30 Atalanta - Venezia İtalya Serie A S Sport Plus

20:00 Eyüpspor - Göztepe Trendyol Süper Lig Bein Sports 1

21:15 Al Gharafa - Esteghlal FC AFC Şampiyonlar Ligi Smart Spor 2

21:15 Al Nassr Riyadh - Neftchi Fargona AFC Şampiyonlar Ligi Spor Smart

20:00 Eyüpspor - Göztepe Trendyol Süper Lig Bein Sports 121:15 Al Gharafa - Esteghlal FC AFC Şampiyonlar Ligi Smart Spor 221:15 Al Nassr Riyadh - Neftchi Fargona AFC Şampiyonlar Ligi Spor Smart

21:45 Torino - Udinese İtalya Serie A S Sport Plus

22:00 Coventry - Newcastle İngiltere Premier Lig Bein Sports 3

21:45 Torino - Udinese İtalya Serie A S Sport Plus22:00 Coventry - Newcastle İngiltere Premier Lig Bein Sports 3

22:00 Levante - Sevilla İspanya La Liga S Sport Plus

22:00 Tenerife - Girona İspanya La Liga 2 S Sport Plus

22:00 Levante - Sevilla İspanya La Liga S Sport Plus22:00 Tenerife - Girona İspanya La Liga 2 S Sport Plus
Başlıklar :bugünkü maçlarİspanya La Ligaİtalya Serie A
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Yeni Şafak
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